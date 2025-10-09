Chàng trai nhờ shipper "kiểm tra" mặt người yêu online, sự thật khiến anh "ngất xỉu"

Yêu đương qua mạng giờ đây không còn là chuyện hiếm. Nhưng cũng vì phương thức này, nhiều người đã rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" khi sau đó "ngã ngửa" trước sự thật về đối phương.

Theo Saostar, chàng trai 18 tuổi ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) mới đây quen một cô bạn gái thông qua mạng xã hội. Chỉ nhìn ảnh và nói chuyện qua mạng nên chàng trai bước đầu cảm thấy đây là cô gái xinh xắn, hiểu chuyện.

Vì trò chuyện quá nhiều và khá tâm đầu ý hợp nên chàng trai cảm thấy như mình đã gặp được chân ái cuộc đời, nhiều lần đề nghị gặp mặt trực tiếp nhưng cô gái đều từ chối.

Chàng trai nhờ shipper quay lại dung nhan của người yêu qua mạng. Ảnh: 163.

Chàng trai lúc này nghĩ ra một ý tưởng táo bạo là lợi dụng lúc đặt đồ ăn online cho bạn gái, nhờ shipper nhìn giúp dung nhan của cô xem có giống trên hình hay không, nếu có thể thì nên quay video lại để cậu có thể nhìn rõ.

Nghĩ là làm, chàng trai đặt đồ ăn tối cho bạn gái qua mạng, không quên dặn dò shipper kế hoạch của mình. Anh shipper hào hứng làm đúng theo kế hoạch, cuối cùng phát hiện bạn gái qua mạng của chàng trai trẻ hóa ra lại là ... một bà cô trung niên hơn 50 tuổi.

Sau khi xác nhận nhiều lần, shipper khẳng định số điện thoại của người nhận chính là của người phụ nữ này. Nói cách khác, cô gái trẻ trung mà anh quen qua mạng thực chất là một phụ nữ trung niên.

Bạn gái qua mạng của chàng trai trẻ hóa ra lại là một bà cô trung niên hơn 50 tuổi. Ảnh: 163.

Chàng trai không thể tin nổi những lời shipper nói. Anh quá hụt hẫng vì không ngờ những hình ảnh xinh đẹp, mảnh mai bạn gái gửi cho mình tất cả chỉ là giả tạo, theo Người đưa tin.

Thật may, cả hai mới chỉ chính thức hẹn hò hơn 1 tuần, tình cảm chưa sâu đậm. Nam thanh niên đã sớm phát hiện sự thật, nếu không thì anh sẽ càng đau lòng hơn. Câu chuyện trên cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai vì ham vẻ ngoài mà vội vàng yêu qua mạng.