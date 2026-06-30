Chồng mê một thứ đến phát cuồng, bỏ cả việc, quên cả vợ con, chỉ cần gặp ai là đứng nói cả tiếng đồng hồ

Nếu hỏi World Cup năm nay có bao nhiêu đội tham dự thì tôi không biết nhưng nếu hỏi chồng tôi đã nhắc đến bóng đá bao nhiêu lần trong một ngày thì chắc đếm không xuể.

Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn từ hôm anh xin nghỉ phép. Tôi cứ tưởng chồng nghỉ để đưa vợ con đi chơi, hoặc sửa sang nhà cửa. Ai ngờ anh hí hửng khoe: "Anh nghỉ mấy hôm để xem hết vòng loại, chứ đi làm lại phải xem lén".

Tôi đứng cầm chổi giữa phòng khách, mất mấy giây mới tiêu hóa được câu nói ấy. Hóa ra tôi lấy chồng, còn World Cup lấy luôn tâm hồn anh.

Suốt mấy tuần nay, cuộc sống trong nhà chỉ xoay quanh trái bóng. Sáng mở mắt, anh cầm điện thoại đọc tin tức bóng đá, phân tích chiến thuật. Đến bữa sáng, anh vừa ăn vừa bảo:

"Em biết không, đội này đáng lẽ phải đá sơ đồ khác mới tương xứng". Tôi đang phết bơ lên bánh mì, chỉ biết gật gù như hiểu lắm vậy. Đến bữa trưa, anh lại phân tích vì sao đội kia thay người quá muộn. Tối ăn cơm, anh vừa gắp rau vừa thao thao bất tuyệt về khả năng vô địch của từng đội.

Ảnh minh họa

Đỉnh điểm là hôm tôi nhắn anh đi mua hộp đậu phụ, ít thịt và bó rau. Anh nhắn lại rất dứt khoát: "Yên tâm."

Tôi yên tâm thật. Đến gần 6 giờ, anh về nhà tay không. Tôi hỏi đồ đâu thì anh đập trán nói trên đường về, anh gặp anh hàng xóm ở thang máy. Hai người chỉ định chào nhau một câu không ngờ lại nói về trận bóng tối qua nên trao đổi chút, thảo luận chút mà không ngờ đã hơn 1 tiếng trôi qua nên anh cứ thế về nhà, quên cả việc đi mua đồ. Thế đấy, tối đó nhà tôi ăn trứng rán và mì tôm.

Có lẽ vài tuần nữa giải đấu sẽ kết thúc, chồng tôi sẽ trở lại là người chồng bình thường, không còn nhìn đâu cũng thấy chiến thuật và tỷ số nữa.

Chỉ mong đến lúc ấy, anh vẫn còn nhớ mình có một người vợ ở nhà chứ không phải một cổ động viên bất đắc dĩ ngồi nghe bình luận bóng đá từ sáng đến tối, bởi nếu World Cup kéo dài thêm vài tháng nữa thì không biết gia đình tôi sẽ thế nào đây?