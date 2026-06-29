"Anh tài" có cuộc hôn nhân lạ nhất showbiz: Vợ "không biết làm việc nhà", mẹ chồng còn đứng về phía con dâu

Gây chú ý trong giới truyền thông khi chính thức ghi danh vào đội hình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", nam diễn viên – vũ công Tùng Mint (Đoàn Thanh Tùng) không chỉ khiến khán giả mong chờ bởi tài năng trình diễn mà còn bởi cuộc hôn nhân lội ngược dòng đầy hài hước với cô vợ stylist Pông Chuẩn (Đỗ Thanh Hoa).

Từ màn "xin giống" đến cuộc hôn nhân nhiều người mê

Trước khi về chung một nhà, Tùng Mint và Pông Chuẩn từng gây chú ý với câu chuyện tình yêu bắt đầu khá nhanh. Cả hai quen nhau khoảng một năm thì kết hôn, sau đó liên tiếp đón hai em bé chỉ cách nhau khoảng một tuổi.

Sự xuất hiện của Tùng Mint trong dàn Anh tài khiến nhiều khán giả thích thú

Chính vì vậy, Pông Chuẩn từng thừa nhận quãng thời gian yêu đúng nghĩa của hai người thực sự không nhiều. Sau khi cưới là những ngày tất bật với con nhỏ, công việc và trách nhiệm của một gia đình trẻ.

Phải đến giai đoạn dịch bệnh, khi mọi hoạt động gần như chậm lại, hai vợ chồng mới có nhiều thời gian ở bên nhau hơn để lắng nghe, thấu hiểu và nhìn lại chặng đường đã đi qua.

Điều thú vị là càng sống lâu, Pông Chuẩn lại càng thích phiên bản hiện tại của chồng hơn những ngày đầu mới yêu.

Nhắc đến cặp đôi này, nhiều người vẫn nhớ câu chuyện "xin giống" từng khiến mạng xã hội bàn tán suốt một thời gian. Bởi chia sẻ trên 1 show, Pông Chuẩn thừa nhận ban đầu không có ý định lấy chồng mà chỉ định "xin giống" vì anh chàng này quá ổn. Thế nhưng duyên phận và sự tử tế của người đàn ông này đã khiến Pông thay đổi quyết định. Điều quan trọng hơn cả là sau nhiều năm chung sống, cả hai vẫn giữ được sự hài hước và thoải mái mỗi khi nhắc lại những câu chuyện cũ.

Cặp vợ chồng đáng yêu của showbiz Việt

Màn đổi vai lạ đời của cặp vợ chồng nổi tiếng

Nếu trên sân khấu, Tùng Mint là nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực thì khi trở về nhà, anh lại thường tự nhận mình giống... "người vợ" trong gia đình.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ anh thích tự tay nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, rửa bát và chăm sóc các con. Trong giai đoạn Pông Chuẩn bận rộn với công việc stylist, lại vừa trải qua hai lần sinh nở liên tiếp, anh chủ động gánh vác phần lớn việc nhà vì cho rằng đó là điều hoàn toàn bình thường trong hôn nhân.

Nghe chồng kể, nhiều người tin rằng Pông Chuẩn đúng là "không biết việc nhà". Thế nhưng nữ stylist ngay lập tức khiến mọi người cười nghiêng ngả khi tiết lộ sự thật trong 1 chương trình: "Em biết hết, nhưng giả vờ không biết để chồng làm đỡ cho mình, mẹ chồng em cũng ủng hộ mà!". Màn đáp trả đầy duyên dáng khiến cả trường quay bật cười. Không dừng lại ở đó, Pông Chuẩn còn chia sẻ rằng trước khi gặp Tùng Mint, cô vốn là người rất mạnh mẽ, độc lập, việc gì cũng tự mình giải quyết.

"Trước kia mình rất 'đàn ông', việc gì cũng tự làm được hết. Nhưng từ khi gặp Tùng, mình mới thực sự được làm phụ nữ vì lúc đó có người để mình mềm yếu và dựa vào".

Lời tâm sự này từng được đạo diễn Đức Thịnh hài hước nhận xét là một lời giải thích "quá khôn", nhưng cũng khiến nhiều khán giả đồng tình. Với không ít phụ nữ, cảm giác được dựa vào người mình tin tưởng đôi khi cũng là một dạng hạnh phúc.

Hạnh phúc không phải vì không cãi nhau, mà vì biết cùng nhau vượt qua

Đằng sau những câu chuyện vui, Tùng Mint và Pông Chuẩn cũng không né tránh việc thừa nhận hôn nhân của họ từng có những giai đoạn căng thẳng.

Nam nghệ sĩ chia sẻ đã có lúc cả hai nghĩ rằng sẽ rất khó để tiếp tục sống cùng nhau. Tuy nhiên, thay vì cố giành phần thắng trong mỗi cuộc tranh luận, họ chọn cách dành cho nhau khoảng lặng để bình tĩnh nhìn lại vấn đề.

Sự xuất hiện của hai con cũng khiến cả hai trưởng thành hơn. Họ học được cách kiên nhẫn, biết đặt gia đình lên trên cảm xúc nhất thời.

Một chi tiết khác cũng khiến nhiều người thích thú là mối quan hệ giữa Pông Chuẩn và bố mẹ chồng. Nữ stylist từng kể, mỗi lần hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, bố mẹ chồng thường là những người đứng ra bênh con dâu nhiều hơn con trai. Tùng Mint vì thế nhiều lần rơi vào tình huống "một mình một chiến tuyến", chỉ biết cười trừ.

Suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tùng Mint và Pông Chuẩn đã trải qua đủ những giai đoạn thăng trầm, từ áp lực cơm áo, chuyện con cái đến việc cân bằng sự nghiệp. Điều khiến họ giữ được hạnh phúc không phải vì chưa từng mâu thuẫn, mà bởi cả hai luôn chọn đồng hành thay vì hơn thua.

Có lẽ cũng vì thế mà khi Tùng Mint trở lại với khán giả qua Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, bên cạnh hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, nhiều người còn nhớ đến anh như một người chồng biết san sẻ, một người cha tận tụy và là một nửa luôn sẵn sàng tạo ra tiếng cười trong chính mái ấm của mình.