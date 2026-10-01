Chồng kiếm được 900 triệu sau 10 tháng để vợ nuôi cả nhà, tôi mừng chưa được bao lâu đã chết lặng khi biết ý định của anh

Tôi lấy chồng gần 8 năm, có hai đứa con đang tuổi ăn học. Trước đây, thu nhập của hai vợ chồng tương đối ổn định, tuy không quá dư dả nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống và dành dụm được một khoản phòng thân. Thế nhưng từ đầu năm nay, công việc của chồng gặp trục trặc. Anh nhận một dự án lớn, phải bỏ nhiều thời gian, công sức, tiền bạc vào đó, nhưng tiền chưa thu về nên suốt 10 tháng liền, gần như mọi chi phí trong nhà đều do một mình tôi gánh vác.

Tôi làm văn phòng, thu nhập không phải quá cao, nhưng tháng nào cũng cố gắng xoay xở để lo tiền ăn uống, điện nước, học phí của hai con, tiền đối nội đối ngoại và đủ thứ phát sinh. Có những tháng tiền vừa về tài khoản đã hết sạch, tôi phải lấy cả khoản tiết kiệm trước đây ra bù vào. Tôi không trách chồng vì hiểu anh đang làm ăn, chỉ nghĩ vợ chồng sống với nhau thì lúc khó khăn phải biết đỡ đần nhau. Tôi cũng tự nhủ chỉ cần dự án của anh thành công, những ngày tháng chật vật này rồi sẽ qua.

Cuối cùng, dự án cũng hoàn thành. Chồng báo đã quyết toán và nhận được 900 triệu đồng, tôi mừng đến mức nhẹ cả người. Suốt từ đầu năm đến giờ, đây là lần đầu tiên anh kiếm được một khoản tiền thực sự đáng kể. Tôi nghĩ bụng lần này hai vợ chồng có thể bù lại số tiền đã tiêu trong những tháng qua, dành một phần tiết kiệm, rồi tính chuyện sắm sửa cho các con dịp cuối năm.

Ảnh minh họa

Nhưng khi chồng nói sẽ đưa cho tôi 50 triệu đồng đóng góp sinh hoạt và coi như ứng trước tiền tiêu Tết, tôi thực sự không tin vào tai mình. Anh bảo 850 triệu còn lại anh sẽ cất riêng để mua ô tô, bởi đi làm dự án cần phương tiện, có xe cũng thuận tiện cho công việc sau này.

Tôi nghe xong vừa hụt hẫng vừa tức giận. 10 tháng qua, tiền của tôi đã đổ vào cuộc sống gia đình, từ những khoản nhỏ nhất đến những chi phí lớn mà đáng lẽ hai vợ chồng phải cùng nhau gánh vác. Tôi chưa từng ngồi tính toán xem mỗi tháng mình đã bỏ ra bao nhiêu để bắt chồng trả lại, bởi tôi nghĩ đó là trách nhiệm chung. Vậy mà bây giờ, khi có tiền, anh lại nói 50 triệu là khoản đóng góp sinh hoạt, thậm chí còn tính cả tiền Tết vào đó, còn phần lớn số tiền thì mặc nhiên thuộc quyền quyết định của riêng anh.

Tôi phản đối, nói rằng nếu muốn mua ô tô thì phải bàn bạc với vợ, xem tình hình tài chính gia đình thế nào, các khoản tiết kiệm còn lại bao nhiêu, có cần trả lại số tiền tôi đã phải rút ra trong thời gian qua hay không? Nhưng chồng cho rằng tiền anh làm ra thì anh có quyền sử dụng, hơn nữa mua xe cũng là để phục vụ công việc, chứ không phải tiêu xài vô ích.

Anh gọi 50 triệu là đóng góp, còn tôi nghe chẳng khác nào anh đang trả nợ cho vợ, rồi tiện thể ứng trước cả tiền Tết để khỏi phải nghĩ đến chuyện chi tiêu trong nhà thêm một thời gian nữa.

Tôi không phủ nhận chồng đã vất vả làm dự án, cũng không muốn ngăn cản anh đầu tư cho công việc. Nhưng tôi luôn nghĩ tiền bạc trong hôn nhân không chỉ là ai kiếm được bao nhiêu, mà còn là cách hai người cùng chịu trách nhiệm với cuộc sống chung. Nếu lúc khó khăn, tiền của tôi là tiền của gia đình, còn lúc có tiền, phần lớn lại trở thành tài sản riêng của anh, vậy rốt cuộc chúng tôi có đang cùng nhau xây dựng một mái nhà hay không?