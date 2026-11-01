Chồng gọi vợ về nấu cơm khi cả nhà đang ở ngoại, nghe vợ đáp 1 câu mà hội chị em đồng loạt: Đúng, phải thế!

Trong một gia đình, có những nơi người phụ nữ trở về không phải để tiếp tục làm vợ, làm mẹ hay làm người quán xuyến tất cả mọi việc, mà đơn giản chỉ để được làm một đứa con. Câu chuyện được một tài khoản A chia sẻ trên diễn đàn mạng gần đây nhận được nhiều sự đồng cảm, đặc biệt từ các chị em đã lập gia đình.

Theo lời A kể, cuối tuần đó, vợ chồng chị đưa hai con về nhà ngoại chơi. Vì lâu rồi mới có dịp về quê nên vừa đến nơi, chị gần như “thả” mình hoàn toàn. Một đứa trẻ được ông bà chăm nom, một đứa khác chạy theo ông chơi ngoài sân. Còn chị thì tranh thủ đi gặp mấy người bạn cũ gần nhà, lúc thì ngồi uống nước, lúc lại đi dạo quanh xóm.

Đến khoảng 10 giờ, chồng gọi điện bảo chị về chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà. Chị nghe vậy nhưng vẫn nấn ná vì mẹ đã nói cứ đi chơi, không cần phải lo chuyện bếp núc. Hơn 11 giờ, thấy vợ vẫn chưa về, chồng bắt đầu sốt ruột. Anh gọi lại rồi làu bàu rằng cả nhà về chơi mà cuối cùng lại để ông bà phục vụ, trong khi đến giờ ăn vẫn chưa thấy vợ đâu.

Không tranh cãi, người vợ chỉ nói một câu khiến chồng im lặng, đồng thời cũng trở thành câu được nhiều chị em trong diễn đàn khen là “chất lượng”.

“Vì đây là mẹ của em!”.

Ảnh minh họa

Theo lời chị, mẹ chưa bao giờ coi việc con gái về nhà là dịp để con phải tất bật nấu cơm, dọn dẹp hay chăm sóc cả gia đình. Ngược lại, mẹ luôn nói rằng con gái lấy chồng rồi đã có quá nhiều thứ phải lo, về đến nhà mẹ thì cứ nghỉ ngơi, đi chơi, ăn uống và sống đúng với bản thân.

“Mẹ không cần em phải nấu cơm, dọn dẹp hay làm nọ làm kia. Mẹ bảo em về đây chỉ cần làm con gái mẹ, sống đúng là mình. Với bố mẹ, được chăm sóc các con cũng là một niềm vui, chứ không phải gánh nặng”.

Câu nói ấy khiến câu chuyện nhận được rất nhiều bình luận. Nhiều người cho rằng điều khiến họ xúc động không nằm ở chuyện người vợ có nấu cơm hay không, mà nằm ở sự khác biệt giữa “về nhà chồng” và “về nhà mẹ đẻ”.

Ở nhà mình, người phụ nữ có thể luôn là người nhớ hôm nay ăn gì, con cần gì, chồng thích món nào, bố mẹ cần mua gì. Nhưng khi trở về với bố mẹ ruột, đôi khi điều họ cần nhất lại chỉ là được ngồi xuống, ăn một bữa cơm mẹ nấu, được đi chơi mà không phải nhìn đồng hồ và được nghe câu: “Cứ đi đi, ở nhà có mẹ lo”.

Nhiều chị em bình luận rằng họ từng trải qua cảm giác tương tự. Mỗi lần về ngoại, bố mẹ dù đã lớn tuổi vẫn tranh nhau chăm cháu, giục con gái đi ngủ, đi chơi, thậm chí không cho động tay vào việc nhà. Với cha mẹ, con cái dù đã lập gia đình, có con riêng hay bận rộn đến đâu thì khi trở về vẫn là những đứa trẻ cần được yêu thương.

Câu chuyện cũng khiến nhiều người cho rằng đôi khi đàn ông cần hiểu một điều rất đơn giản: vợ về nhà ngoại không có nghĩa là cô ấy phải tiếp tục đóng vai người nội trợ của cả gia đình.

Bởi có những ngày người phụ nữ không cần ai khen mình đảm đang. Cô ấy chỉ cần được trở về làm con gái của mẹ, vô tư một chút, ích kỷ một chút và được bố mẹ yêu thương như những ngày chưa lấy chồng.