Chồng đưa tôi 200 triệu bảo "tiêu thoải mái đi", không ngờ đằng sau là mục đích đáng sợ

Tôi và chồng kết hôn gần 10 năm, có hai con. Trước đây anh không phải người keo kiệt nhưng cũng chẳng bao giờ đưa tôi một khoản tiền lớn mà không nói rõ để làm gì. Vì vậy, ngày anh chuyển vào tài khoản tôi 200 triệu rồi bảo: “Em cứ tiêu thoải mái đi”, tôi đã thấy hơi bất ngờ.

Tôi hỏi tiền ở đâu ra, anh chỉ nói vừa có một khoản thưởng và muốn tôi mua sắm thứ mình thích. Anh còn bảo tôi đừng nghĩ nhiều, phụ nữ lấy chồng rồi cũng nên có lúc tự thưởng cho bản thân.

Nói thật, lúc ấy tôi cũng vui. Hai vợ chồng đi làm, tiền bạc trước giờ vẫn tính toán khá kỹ. Tự nhiên chồng đưa một khoản tiền lớn bảo tôi cứ tiêu, tôi chẳng có lý do gì để từ chối.

Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy có gì đó không giống anh.

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Anh bắt đầu quan tâm đến tôi nhiều hơn hẳn. Sáng nào cũng hỏi tôi có cần tiền không, cuối tuần còn chủ động đưa tôi đi mua đồ. Tôi mua một chiếc túi hơi đắt, anh cũng chẳng hỏi giá. Tôi đùa rằng hôm nay anh “đổi tính”, anh chỉ cười rồi bảo: “Em vui là được”.

Tôi không biết rằng chính sự hào phóng bất thường ấy lại là thứ khiến tôi bắt đầu nghi ngờ.

Một tối, chồng tôi để điện thoại trên bàn rồi đi tắm. Máy sáng lên vì có tin nhắn trong nhóm bạn. Tôi vốn không có thói quen xem điện thoại của chồng, nhưng dòng tin nhắn hiện trên màn hình khiến tôi khựng lại.

Một người bạn nhắn: “Tao bảo mày rồi, cứ đưa cho vợ nhiều tiền vào, mua vài thứ cho cô ấy, đỡ áy náy. Đừng có cư xử khác thường quá, không lại bị phát hiện”.

Tôi đọc đi đọc lại câu ấy.

Tôi không mở điện thoại ra xem thêm. Tôi chỉ ngồi im ở bàn ăn, cảm giác vui vẻ mấy ngày trước biến mất hoàn toàn.

Khi chồng bước ra, tôi hỏi thẳng anh 200 triệu ấy có phải để “bù đắp” cho một chuyện nào đó không. Anh đứng im rất lâu.

Chính vì sự "chột dạ" ấy mà tôi âm thầm điều tra. Sau cùng, anh thừa nhận thời gian gần đây đã có một mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ ở chỗ làm. Chuyện chưa kéo dài quá lâu nhưng anh biết mình đã làm sai. Anh không dám nói với tôi nên nghe lời bạn, nghĩ rằng nếu cho vợ tiền, mua cho vợ vài món đồ thì bản thân sẽ bớt cảm giác có lỗi.

Tôi nghe xong không khóc, cũng không đập phá gì. Tôi chỉ thấy cay đắng.

Hai trăm triệu ấy bỗng trở nên vô nghĩa. Nếu anh dùng số tiền đó để cùng tôi sửa lại căn bếp, cho các con học thêm hay mua một món quà cho vợ, tôi sẽ vui. Nhưng nếu phía sau nó là một chuyện phản bội, thì tôi không thể coi đó là sự quan tâm.

Tôi chuyển lại toàn bộ 200 triệu cho chồng và nói rằng thứ tôi cần không phải tiền.

Nếu anh thực sự hối hận, anh phải chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ kia, chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm và chấp nhận việc tôi cần thời gian để quyết định có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không.

Tôi vẫn chưa biết cuối cùng mình sẽ tha thứ hay lựa chọn con đường khác. Nhưng tôi hiểu một điều: tiền có thể bù đắp rất nhiều thứ trong cuộc sống, riêng lòng tin thì không. Đặc biệt, một khoản tiền càng lớn đôi khi càng khiến người ta phải tự hỏi: “Tại sao anh lại muốn cho mình nhiều đến thế?”.