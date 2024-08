Chồng diễn viên dính bê bối tình dục, bị tẩy chay: Người vợ chỉ nói 1 câu mà ai nấy khen đúng là bà mẹ văn minh hiếm có

Armie Hammer sinh năm 1986, vẻ ngoài điển trai, nam tính cùng lối diễn xuất ổn định đã giúp nam diễn viên được yêu mến qua nhiều tác phẩm như: Billy: The Early Years, The Social Network, J. Edgar, The Lone Ranger… Đặc biệt, tài tử 34 tuổi ghi dấu ấn với vai Oliver trong tác phẩm Call me by your name từng gây tiếng vang hồi 2017.

Armie Hammer kết hôn với ngôi sao truyền hình Elizabeth Chambers vào tháng 5.2010 và có hai nhóc tì kháu khỉnh: Harper và Ford. Hôn nhân của bộ đôi từng khiến bao người ngưỡng mộ vì ngập tràn sự lãng mạn, yêu thương. Không chỉ dành những lời có cánh mỗi khi nhắc đến đối phương, cả hai còn thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp bên hai con nhỏ lên trang cá nhân.





Tuy nhiên, sau bê bối tình dục chấn động Hollywood, diễn viên sinh năm 1986 bị loại khỏi hàng loạt dự án. Hôn nhân 10 năm của anh cũng tan rã. Anh chuyển đến đảo Cayman sống để tránh sự chú ý và từng có ý định tự tử vì bị tẩy chay.

Mới đây, ngôi sao phim Call me by your name kể chi tiết về tình trạng tài chính hiện tại. Kể từ khi trở lại Los Angeles, anh tốn nhiều tiền xăng cho chiếc xe của mình và hiện tại không đủ khả năng chi trả. Anh đang rao bán chiếc xe này và mua một chiếc hybrid nhỏ hơn, chỉ tốn khoảng 10 USD tiền xăng hàng tháng.

Chia tay nhưng vẫn cư xử văn minh

Sau khi chia tay, Armie và Elizabeth giữ quan hệ tốt đẹp. Cả hai cam kết cùng nuôi dạy và chăm sóc cho hai con hiện 9 tuổi và 7 tuổi. Mặc dù đã có bạn trai mới, Elizabeth vẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để nói với hai con vì muốn tránh không gây tổn thương thêm cho chúng.

Vợ cũ của Armie từng khẳng định rằng cô đã cố gắng hết sức để giữ chồng cũ có mặt trong cuộc sống của hai con, bất chấp vụ bê bối đau đớn đã làm tan vỡ cuộc sống gia đình. "Ưu tiên chính và duy nhất của tôi là giảm thiểu chấn thương và bảo vệ các con", cô nói.

Trước đó, trong bài phỏng vấn trên Usmagazine, Elizabeth chia sẻ cô đang bảo vệ con mình và vẫn giữ hình ảnh tốt đẹp về chồng cũ với các con. "Chúng không biết chuyện gì đang xảy ra. Con tôi vô cùng hạnh phúc. Chúng nên nghĩ rằng bố chúng là một siêu anh hùng, và công bằng mà nói, anh ấy đã như vậy với chúng".

Bà mẹ 2 con cũng nói thêm, mình không nói xấu chồng cũ trên báo chí, cũng không nói xấu với các con. Bởi vì không ai muốn có một đứa con có vấn đề với cha mình.

"Chúng nên nghĩ rằng bố chúng là một siêu anh hùng", cô nói thêm. "Và đó là một điều tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ lấy đi", cô nói. Cách ứng xử văn minh của ngôi sao truyền hình nhận về nhiều sự khen ngợi.





Hôn nhân là việc trọng đại của đời người. Bước vào hôn nhân, ai cũng muốn đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, ly hôn là điều không tránh được. Dù vậy, các chuyên gia khuyên các cặp đôi sau đổ vỡ nên giữ thái độ văn minh. Việc tố cáo nhau trên mạng xã hội là hành động cần được cân nhắc kỹ càng. Đằng sau việc thỏa mãn cơn tức giận nhất thời có thể là hệ lụy không lường hết được, nhất là với những đứa trẻ trong gia đình.

Có nhiều cặp vợ chồng ứng xử rất đáng ngưỡng mộ sau ly hôn, không tranh giành, không chì chiết, không xúc phạm nhau trước mặt các con. Họ luôn tạo cho con không khí ấm cúng, hòa thuận để con có cảm nhận dù không cha hoặc mẹ không ở bên thì con vẫn được yêu thương đầy đủ.

Không tránh được những vết thương cho con trẻ nhưng khi chứng kiến bố mẹ làm bạn văn minh sau ly hôn, hay đơn giản là tôn trọng nhau, sẽ khiến cho những đứa trẻ cảm thấy dễ chịu hơn, học được văn hóa ứng xử từ chính bố mẹ mình.