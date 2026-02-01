Hwang Jae Gyun là cựu cầu thủ bóng chày nổi tiếng, ngoài ra còn được biết đến với tư cách là chồng cũ của nữ idol đình đám Jiyeon (T-ara). Mới đây, Hwang Jae Gyun đã xuất hiện trên chương trình Omniscient Interfering View trên đài MBC, nơi anh chia sẻ về cuộc sống của mình sau khi giải nghệ và ly hôn.

Trong tập phát sóng ngày 31/1, Hwang Jae Gyun hội ngộ với những huyền thoại bóng chày sinh năm 1987 khác là Ryu Hyun Jin, Yang Eui Ji và Kim Hyun Soo. Họ cùng tổ chức một bữa tiệc chia tay sự nghiệp ấm áp và vui vẻ dành cho anh. Buổi gặp gỡ tràn ngập những câu chuyện cười chân thành và những khoảnh khắc cảm động, thể hiện tình bạn lâu năm của họ. Một người bạn trêu chọc “Việc đưa ra những quyết định lớn trong đời dễ hơn khi bạn còn độc thân”, khiến mọi người bật cười và thêm chút chân thành nhẹ nhàng vào dịp này.

Bạn bè Hwang Jae Gyun tổ chức tiệc chia tay sự nghiệp cho anh và trêu chọc rằng “Việc đưa ra những quyết định lớn trong đời dễ hơn khi bạn còn độc thân”. Ảnh: Kbizoom



Bên cạnh những lời trêu đùa thân thiện, tập phim còn làm nổi bật khía cạnh dịu dàng của Hwang Jae Gyun trong chuyến thăm nhà người quản lý lâu năm của anh - Park Shin Woong. Nổi tiếng là người yêu trẻ con, Hwang Jae Gyun đã dành thời gian chơi đùa với các con của Park Shin Woong bằng thái độ nhẹ nhàng và trìu mến, khác hẳn tinh thần cạnh tranh mà anh từng thể hiện trên sân cỏ.

Có một khoảnh khắc, Hwang Jae Gyun khiến người xem xúc động với lời thú nhận chân thành rằng anh ấy cũng muốn có đứa con của riêng mình. Câu nói của chồng cũ Jiyeon được cho là khéo léo ám chỉ khả năng bước sang một chương mới trong cuộc sống tình cảm của mình. Nhiều khán giả cho rằng cầu thủ sinh năm 1987 này đang muốn tìm tình yêu mới, tái hôn và sinh con như ước nguyện. Hwang Jae Gyun từng có cuộc hôn nhân 2 năm với Jiyeon và giờ đây người hâm mộ đang rất tò mò về những dự định công việc, đời tư sau khi anh giải nghệ.

Chồng cũ Jiyeon bày tỏ mong muốn có con của riêng mình sau khi chơi với con của người quản lý lâu năm. Ảnh: Kbizoom

Jiyeon và cầu thủ bóng chày hơn 6 tuổi Hwang Jae Gyun chính thức nên vợ nên chồng sau đám cưới hoành tráng tổ chức vào ngày 10/12/2022. Được biết, cặp đôi về chung nhà chỉ sau khoảng 1 năm hẹn hò.

Đến tháng 6/2024, tin đồn Jiyeon - Hwang Jae Gyun rạn nứt bắt đầu xuất hiện trên khắp mạng xã hội xứ Kim chi. Sau đó không lâu, Hwang Jae Gyun bị bắt gặp uống rượu với phụ nữ lạ từ nửa đêm cho đến 6 giờ sáng hôm sau, khiến tin đồn nam cầu thủ ly hôn mỹ nhân T-ara càng thêm lan rộng. Tới tháng 10/2024, cặp đôi 1 thời xác nhận “đường ai nấy đi”, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài 2 năm.

Sau khi chia tay, Jiyeon vẫn xinh đẹp và nhanh chóng quay trở lại với công việc. Nhưng cô ít cập nhật mạng xã hội hơn so với trước kia, làm người hâm mộ vô cùng nhung nhớ.

Ảnh: Koreaboo

Jiyeon - Hwang Jae Gyun có cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ 2 năm. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Kbizoom