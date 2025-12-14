Sáng 14/12, tờ Heraldpop đưa tin, ngôi sao truyền hình thực tế người Hàn Quốc Kim Jiyeon sẽ làm đám cưới với cầu thủ bóng chày nổi tiếng Jeong Cheol Won trong tháng 12 này.

Đáng chú ý, mỹ nhân họ Kim đã công bố tin tức cô mang thai trước hôn nhân từ tháng 3 năm ngoái. Và tới tháng 8 cùng năm, Jiyeon cùng cầu thủ Jeong Cheol Won vỡ òa chào đón con trai đầu lòng trong niềm hân hoan của 2 bên gia đình. Ban đầu, cặp đôi dự định tổ chức hôn lễ linh đình ngay trong năm 2024. Thế nhưng, kế hoạch đã phải thay đổi hoàn toàn vì nhiều lý do khác nhau. Và phải tới tận cuối năm nay, họ mới làm đám cưới.

Jiyeon và cầu thủ bóng chày Jeong Cheol Won tổ chức hôn lễ trong tháng 12 này

Người đẹp 9X công bố tin tức mang thai con đầu lòng hồi tháng 3 năm ngoái

Jiyeon đã hạ sinh quý tử cho ông xã cầu thủ cách đây hơn 1 năm

Trước đó vào tháng 9 năm nay, Jiyeon đã đăng lên trang cá nhân bộ ảnh cưới đẹp lung linh chụp cùng ông xã cầu thủ. Trong loạt hình gây sốt, mỹ nhân sinh năm 1996 khoe nhan sắc ngọt ngào trong bộ váy cưới tinh khôi, còn Jeong Cheol Won gây chú ý với diện mạo nam tính cùng nụ cười ấm áp. Từ cặp đôi tỏa ra niềm hạnh phúc trào dâng, khiến người hâm mộ "tan chảy" và không ngừng gửi tới họ những lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Còn nhớ vào thời điểm thông báo tin tức mang thai hồi tháng 3 năm ngoái, Jiyeon đã bày tỏ: "Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi vẫn lên kế hoạch mang bầu từ trước. Nhờ vậy, giờ đây gia đình chúng tôi đã chào đón thành viên mới trong niềm vui trọn vẹn".

Trước đó, bộ ảnh cưới của cặp đôi đã gây bão mạng xã hội xứ củ sâm và nhận được "bão like" từ người hâm mộ

Kim Jiyeon sinh năm 1996, tốt nghiệp khoa Múa truyền thống Hàn Quốc tại Đại học Hanyang, là ngôi sao truyền hình thực tế được yêu mến tại xứ sở kim chi với khoảng 200 ngàn người theo dõi trên mạng xã hội. Cô nổi tiếng và thu hút lượng fan lớn nhờ màn xuất hiện trong show hẹn hò ăn khách 1 thời Love Catcher. Trong khi đó, Jeong Cheol Won kém Kim Jiyeon 3 tuổi, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng chày Lotte Giants tại Hàn Quốc.