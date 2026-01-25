Kim Jiyeon là 1 trong những ngôi sao truyền hình thực tế được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Cô trở nên nổi tiếng trên diện rộng và sở hữu lượng fan đông đảo nhờ show hẹn hò ăn khách 1 thời Love Catcher. Jiyeon vừa làm đám cưới với cầu thủ bóng chày Jeong Cheol Won hồi tháng 12 năm ngoái. Thế nhưng tới nay chỉ sau 1 tháng cưới, cô đã ráo riết ly hôn vì chồng ngoại tình, khiến người hâm mộ không khỏi đau lòng.

Theo nguồn tin do tờ Sports Seoul cung cấp trong sáng 25/1, Jiyeon đã nhận được hàng loạt tin nhắn tố cáo cầu thủ Jeong Cheol Won thả thính, tán gái sau lưng cô. Đáp lại, mỹ nhân họ Kim bày tỏ sự cảm kích, hy vọng công chúng sẽ cung cấp thêm những bằng chứng ngoại tình tương tự của ông xã. Khi 1 khán giả cổ vũ Jiyeon đẩy mạnh việc ly hôn để tìm lại hạnh phúc cho mình, ngôi sao truyền hình thực tế đã bình luận hưởng ứng: "Chị cũng đã có đủ bằng chứng rồi (bằng chứng ngoại tình của chồng). Nhưng chị vẫn đang khuyến khích mọi người gửi thêm bằng chứng về tin nhắn, bởi lẽ có thêm càng nhiều bằng chứng thì càng tốt mà em".

Jiyeon ráo riết ly hôn sau 1 tháng cưới vì chồng quan hệ ngoài luồng. Ảnh: Naver

Cũng trong buổi giao lưu với khán giả mới đây, Jiyeon đã tố cáo loạt hành động vô tâm của cầu thủ Jeong Cheol Won: "Từ khi con mới chào đời, anh ta cứ đi làm về là lại vào phòng riêng dùng điện thoại hoặc ra quán nét. 1 mình tôi phải gánh vác việc nhà, nuôi con và lo liệu cả công việc của riêng mình nên đã nhiều lần vô cùng mệt mỏi, kiệt sức. Vì anh ta ít khi ở nhà nên con tôi không nhận ra mặt bố nó nữa. Tôi thấy rất có lỗi với con trai. Có lẽ tôi phải nuôi dạy con với tâm thế rằng thằng nhỏ không có người bố này".

Chưa hết, mỹ nhân họ Kim còn bức xúc vì ông xã lấy nhẫn, vòng tay của con trai đi làm thành trang sức cho bản thân: "Nhiều khi toàn bộ thu nhập của tôi đã được dùng để chi trả sinh hoạt phí. Vậy nên, tôi đã suy sụp khi biết năm ngoái anh ta dùng hơn 30 triệu won (536 triệu đồng) tiền lương cho mục đích cá nhân. Thậm chí, chồng tôi còn mang nhẫn và vòng tay đầy tháng của con trai đi làm thành dây chuyền vàng cho bản thân anh ta".

Đáng chú ý, Jiyeon tiết lộ luôn chuyện chuẩn bị lao vào cuộc chiến giành quyền nuôi con với ông xã: "Ban đầu tôi cũng định nhịn, nhưng anh ta đã bỏ nhà đi rồi đơn phương đệ đơn kiện giành quyền nuôi con. Với tư cách là 1 người mẹ, tôi thấy mình không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu và giành phần thắng".

Jiyeon tố chồng vô tâm, sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến giành quyền nuôi con với ông xã. Ảnh: Nate

Kim Jiyeon sinh năm 1996, tốt nghiệp khoa Múa truyền thống Hàn Quốc tại Đại học Hanyang. Trong khi đó, Jeong Cheol Won kém Kim Jiyeon 3 tuổi, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng chày Lotte Giants tại Hàn Quốc.

Còn nhớ mỹ nhân họ Kim đã công bố tin tức cô mang thai trước hôn nhân từ tháng 3/2024. Và tới tháng 8 cùng năm, Jiyeon cùng cầu thủ Jeong Cheol Won chào đón con trai đầu lòng. Nhưng phải tới cuối năm 2025, cặp đôi mới chính thức làm đám cưới với nhau.