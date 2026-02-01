Mới đây, cư dân mạng bất ngờ soi ra lịch trình làm việc tháng 2/2026 của Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa, trong đó cả hai đều có dự án phim mới được ghi chú là sắp khai máy. Trùng hợp đáng chú ý này nhanh chóng làm dấy lên làn sóng bàn tán, đặc biệt trong bối cảnh suốt thời gian qua, cả hai liên tục bị đồn đoán sẽ cùng hợp tác trong dự án cổ trang ngôn tình Tướng Môn Độc Hậu. Không ít người cho rằng, việc lịch trình khớp nhau chính là dấu hiệu cho thấy tin đồn này cuối cùng đã trở thành sự thật.

Thông tin Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa "yêu nhau" trong Tướng Môn Độc Hậu nhiều khả năng sẽ không còn là tin đồn nữa.

Tuy nhiên, trái với sự mong đợi thường thấy khi hai ngôi sao trẻ được cho là đóng chung phim, kịch bản Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa "yêu nhau" trong Tướng Môn Độc Hậu lại đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ nhiều phía. Đây thậm chí còn được xem là một trong những tổ hợp mà khán giả không hề muốn nhìn thấy nhất showbiz hiện tại.

Đầu tiên, phải nói đến cộng đồng fan nguyên tác. Tướng Môn Độc Hậu vốn sở hữu lượng người hâm mộ tiểu thuyết cực kỳ hùng hậu. Trong mắt fan nguyên tác, Mạnh Tử Nghĩa chưa bao giờ là lựa chọn lý tưởng cho vai nữ chính Thẩm Diệu, thậm chí bị đánh giá là lựa chọn rất tệ.

Mạnh Tử Nghĩa không được lòng fan nguyên tác. Họ cho rằng cô quá lớn tuổi để vào vai Thẩm Diệu.

Theo nguyên tác, nhân vật nữ chính Thẩm Diệu chỉ mới 14 tuổi, trong khi ngoài đời Mạnh Tử Nghĩa đã bước sang tuổi 30. Không chỉ chênh lệch tuổi tác, nữ diễn viên còn thường bị nhận xét sở hữu gương mặt già dặn, cứng nét, được xem là mỹ nhân có visual "đứng tuổi" nhất trong lứa tiểu hoa 95, khó phù hợp với hình tượng thiếu nữ trong truyện.

Tiếp đến là fandom của Vương Hạc Đệ. Đây là những người phản đối gay gắt nhất. Ngay từ khi tin đồn hợp tác xuất hiện, người hâm mộ nam diễn viên đã bày tỏ sự phẫn nộ. Lý do là bởi Vương Hạc Đệ hiện được xem là ngôi sao lưu lượng nổi bật hiện nay, liên tục đảm nhận các dự án đại nam chủ - nơi nam chính giữ vai trò trung tâm tuyệt đối, trong khi Mạnh Tử Nghĩa bị họ xem là cái tên "tầm thường" trong nhóm các sao nữ. Thêm vào đó, Tướng Môn Độc Hậu lại là tác phẩm lấy nữ chính làm chủ đạo, khiến nhiều fan lo ngại Vương Hạc Đệ sẽ phải làm nền.

Vương Hạc Đệ bị cho là không muốn nhưng vẫn phải đóng Tướng Môn Độc Hậu.

Thực tế, kể từ sau thành công lớn với Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đã liên tục thất bại với các tác phẩm mới. Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng việc quay lại đóng một dự án ngôn tình như Tướng Môn Độc Hậu vẫn là bước lùi trong sự nghiệp của Vương Hạc Đệ. Thậm chí, trên mạng xã hội còn lan truyền thông tin cho rằng bản thân nam diễn viên không hề muốn nhận dự án này, nhưng bị các thế lực lớn trong ngành gây sức ép, buộc phải tham gia.

Về phía fandom của Mạnh Tử Nghĩa, họ cũng không mấy dễ chịu khi liên tục phải đối mặt với sự công kích từ fan nhà trai. Kể từ khi tin đồn hợp tác nổ ra, hai bên đã nhiều lần xảy ra khẩu chiến căng thẳng trên mạng xã hội, biến Tướng Môn Độc Hậu thành một trong những dự án chưa quay đã đầy thị phi.

Mạnh Tử Nghĩa vốn không quá nổi bật trong lứa tiểu hoa 95, nhưng cô dường như đang được o bế với một loạt dự án đáng chú ý sau thành công của Cửu Trùng Tử.

Trước tình hình này, câu hỏi lớn được đặt ra là liệu Vương Hạc Đệ với vị thế hiện tại có thể giành được nhất phiên, hay chỉ dừng lại ở bình phiên, thậm chí là phiên hai (phiên vị trong Cbiz chỉ vai trò của diễn viên trong phim). Nếu kịch bản nhất phiên hoặc bình phiên xảy ra, nhiều người lo ngại nguyên tác sẽ bị cải biên mạnh để nâng đất diễn cho nam chính, điều mà fan nguyên tác chắc chắn không thể chấp nhận.

Thực tế cho thấy, không ít phim ngôn tình Hoa ngữ từng vướng tranh cãi dữ dội ngay từ khâu casting đều có kết cục không mấy khả quan khi lên sóng. Và với những gì đang diễn ra, Tướng Môn Độc Hậu dường như đang đi vào đúng vết xe đổ ấy, khi tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.