Chồng công khai đầu tư cho "người cũ", mẹ chồng ép tôi ký giấy chia tài sản: "Màn kịch" tàn nhẫn và cú lật kèo phút 89

Tôi và Hoàng kết hôn được 6 năm, có với nhau một cô con gái nhỏ. Hoàng vốn là người hiền lành, nhưng từ khi gặp lại người yêu cũ trong một buổi họp lớp, anh bắt đầu thay đổi. Anh lấy lý do "hùn vốn làm ăn" để liên tục rút tiền tiết kiệm của gia đình. Tôi tin chồng, cho đến khi phát hiện toàn bộ số tiền đó được anh đổ vào một cửa hàng thời trang do cô ta đứng tên.

Đỉnh điểm là khi tôi tình cờ thấy bản hợp đồng đặt cọc thế chấp chính căn nhà chúng tôi đang ở để vay vốn ngân hàng. Hoàng định "tất tay" để giúp người cũ mở rộng kinh doanh, bất chấp việc vợ con có thể ra đường nếu việc làm ăn đổ bể. Khi tôi làm ầm lên, Hoàng chỉ lạnh lùng bảo: "Cô ấy đang khó khăn, anh không thể bỏ mặc. Hơn nữa, nhà này tiền của tôi làm ra phần lớn, tôi có quyền quyết định".

Giữa lúc tôi đang bế tắc và định đâm đơn ly hôn, mẹ chồng tôi gọi hai vợ chồng vào phòng. Bà vốn là người phụ nữ sắc sảo, làm kế toán lâu năm nên rất rạch ròi chuyện tiền bạc.

Trái với mong đợi của tôi rằng bà sẽ mắng con trai, bà lại đặt lên bàn một bản Thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Bà nhìn tôi, giọng không chút cảm xúc:

"Anh chị ký vào đây. Chia đôi căn nhà và các khoản tiết kiệm ngay bây giờ. Phần của anh Hoàng, anh muốn mang đi đầu tư hay cho ai thì tùy. Phần của chị Lan, chị đứng tên riêng để nuôi con. Ký xong thì ra công chứng ngay, nếu không thì đừng trách tôi đoạn tuyệt".

Tôi rụng rời chân tay. Trong mắt tôi lúc đó, mẹ chồng thật tàn nhẫn. Bà không khuyên bảo con trai mà lại ép chúng tôi chia tách tài sản như những người xa lạ. Vì quá thất vọng về cả chồng lẫn gia đình chồng, tôi đã ký tên để nhanh chóng kết thúc sự ràng buộc này.

Sau khi hoàn tất thủ tục phân chia tài sản riêng tại văn phòng công chứng, Hoàng đắc thắng mang phần tài sản của mình đi cầm cố để rót vốn cho người cũ. Thế nhưng, đời không như là mơ. Chỉ 3 tháng sau, cô nhân tình ôm sạch số tiền biến mất, để lại cho Hoàng một đống nợ nần và cửa hàng trống rỗng.

Lúc này, các chủ nợ ập đến nhà. Hoàng run rẩy vì nghĩ rằng căn nhà sẽ bị xiết nợ. Nhưng không, luật sư của mẹ chồng tôi xuất hiện và đưa ra bản thỏa thuận phân chia tài sản đã được công chứng trước đó.

Hóa ra, theo quy định của pháp luật, khi đã có thỏa thuận phân chia tài sản chung được công chứng hợp pháp, thì phần tài sản của tôi là tài sản riêng, các khoản nợ sau đó của Hoàng không liên quan đến phần của tôi và con.

Bà Xuân lúc này mới nhìn con trai, giọng đanh thép: "Anh tưởng tôi chia tài sản là để anh có tiền cho gái sao? Tôi làm thế để cứu một nửa căn nhà này cho con dâu và cháu nội tôi. Nếu không có tờ giấy đó, bây giờ mẹ con cái Lan đã bị anh kéo xuống hố sâu nợ nần rồi".

Ngày tôi cầm tờ đơn ly hôn ra khỏi tòa, mẹ chồng nắm lấy tay tôi. Bà không xin tôi quay lại, bà chỉ nói: " Mẹ không dạy được con trai, nhưng mẹ phải bảo vệ được người xứng đáng. Căn nhà đó, một nửa đã là của riêng con, con cứ yên tâm mà nuôi cháu".

Tôi nghẹn ngào nhận ra, đằng sau sự tỉnh táo đến mức cực đoan của bà là một sự thấu hiểu tường tận về luật pháp và một tình thương thầm lặng. Đôi khi, sự bao che không phải là cách bảo vệ gia đình, mà chính sự rạch ròi, thực tế mới là vũ khí mạnh nhất để phụ nữ tự cứu lấy chính mình.