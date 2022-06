Chồng chém vợ đang ly thân chỉ vì… không nghe điện thoại

Liên quan đến vụ người chồng dùng rựa chém vợ bốn nhát giữa phố, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên sáng 7/6 cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Giết người” đối với Lương Quang Hoàng (SN 1973, trú ở thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Công an phường 4, TP Tuy Hòa truy nóng, bắt giữ người chồng chém vợ giữa phố.

Như CAND online đã thông tin, trước đó vào trưa 30/5, trong lúc bà Nguyễn Thị Hường (SN 1972, trú ở thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) đang ngồi bán vé số kiến thiết tại ngã ba Trần Hưng Đạo – Trần Cao Vân, phường 4, TP Tuy Hòa, bất ngờ Lương Quang Hoàng đi xe máy âp đến dùng rựa chém nhiều nhát, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Ngay sau đó Công an phường 4 đến hiện trường phối hợp người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, đồng thời truy nóng đến nhà riêng Lương Quang Hoàng bắt giữ hung thủ cùng tang vật gây án là chiếc rựa dài hơn 80cm, trong đó phần lưỡi dài 30cm vẫn còn dính máu.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, giữa hung thủ và nạn nhân từng là vợ chồng, nhưng do bất hòa tình cảm kéo dài nên họ ly thân từ năm 2019, bà Hường cùng con gái thuê nhà ở riêng để lưu trú và mưu sinh bằng nghề bán vé số kiến thiết.

Do ông Hoàng không có việc làm ổn định, chi phí sinh hoạt mỗi tháng phải nhờ người chị ruột, nên bà Hường thường xuyên hỗ trợ thực phẩm. Thời gian gần đây, ông Hoàng nhiều lần điện thoại nhưng bà Hường không nghe máy nên người đàn ông này cay cú, mưu tính hành hung.

Giữa buổi sáng 30/5, ông Hoàng uống rượu đến trưa cùng ngày thì nhớ đến chuyện bà Hường không tiếp chuyện mình qua điện thoại nên về nhà lấy rựa, đi xe máy xuống TP Tuy Hòa lùng tìm vợ để chém.

Hung khí gây án đã được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh : Công an cung cấp.

Hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên ghi nhận trên người nạn nhân Nguyễn Thị Hường có vết chém vùng trán dài 12cm, lộ xương sọ, vết thương vùng lưng dài 5cm, gây thủng thùy dưới phối bên phải và vết thương mặt ngoài cánh tay phải dài 5cm, gây đứt phần cơ delta, cơ tam đầu.

Nạn nhân may mắn thoát chết là nhờ được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời, nhưng hành vi của Lương Quang Hoàng đủ yếu tố cấu thành tội phạm giết người.