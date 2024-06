Chọn thực phẩm và đồ uống dinh dưỡng cho bé, các mẹ tham khảo ngay những deal đang được sale siêu to này nhé!

Sữa Bột Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 4 với 5HMO dành cho bé 2 - 6 tuổi

Không ít các mẹ vẫn luôn trăn trở trong việc chọn thực phẩm cho bé yêu sao cho vừa dinh dưỡng lại vừa an toàn. Dưới đây là các sản phẩm như sữa, yến sào, nước trái cây cho bé đang được sale siêu to, các mẹ cùng tham khảo nhé!

Đây là dòng sản phẩm sữa giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường đề kháng, phát triển thể chất và trí não nhờ phức hợp 5HMO, 100 triệu lợi khuẩn Bifidus BL, đạm chất lượng Optipro, DHA/ARA, Canxi và Vitamin D. Trong đó, phức hợp 5HMO được thử nghiệm lâm sàng giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, ức chế hại khuẩn, từ đó tăng cường miễn dịch. 100 triệu lợi khuẩn Bifidus BL được chứng minh lâm sàng giúp tăng 200% kháng thể miễn dịch quan trọng nhất trong sữa mẹ. Đạm Optipro giúp trẻ dễ tiêu hóa, dễ hấp thu và thúc đẩy sự phát triển hệ cơ bắp khỏe mạnh. Ngoài ra, các dưỡng chất thiết yếu khác (DHA, ARA, Canxi & Vitamin D) giúp hỗ trợ tăng trưởng chiều cao và phát triển trí não.

Yến sào

Theo các nghiên cứu khoa học, yến sào có hàm lượng Protein cao gồm 18 loại acid amin, 31 nguyên tố vi lượng và các carbohyrate. Cụ thể, các acid amin và vi khoáng chất trong tổ yến đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích, thúc đẩy hệ tiêu hóa giúp trẻ hấp thụ dinh dưỡng qua màng ruột tốt hơn. Một trong những tác dụng của yến sào đối với trẻ em là cung cấp nguồn năng lượng tốt cho cơ thể. Nhờ vào lượng sắt dồi dào, lượng đường galactose hoàn toàn không có chất béo nên trẻ ăn yến sào sẽ giúp cơ thể có được nguồn năng lượng tốt.

Bên cạnh đó, yến sào cung cấp một lượng đạm cao, ít chất béo, giàu Canxi và Sắt giúp cho hệ xương và răng của bé chắc khỏe. Trong yến sào còn có các loại vi chất quan trọng giúp tuần hoàn máu và não bộ của bé phát triển toàn diện. Thời điểm lý tưởng nhất để sử dụng yến là khi bé trên 12 tháng tuổi.

Gạo ST25 hữu cơ

ST25 vốn nổi tiếng là giống gạo ngon, được ưa chuộng hầu hết ở khắp mọi nơi. Gạo ST25 đã được công nhận trên thị trường quốc tế khi đạt danh hiệu "Gạo ngon nhất thế giới 2019" và giành giải nhì tại cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới 2020". Loại gạo này có hạt thon dài gần 8mm, trắng đều. Khi chín gạo ST25 cho cơm dẻo, độ nở vừa, mềm mại, vị ngọt tự nhiên rất hấp dẫn. Mùi lá dứa đặc trưng hòa quyện cùng mùi cốm non tự nhiên trong gạo ST25 khiến ai cũng thích mê. Khi để nguội, cơm được nấu từ gạo ST25 vẫn giữ được độ ngon và dẻo nhất định, không bị khô cứng như những giống gạo thông thường khác. Các mẹ tìm gạo để nấu đồ ăn dặm hay các bữa cơm hàng ngày cho bé thì đừng bỏ qua nhé!

Nước trái cây dinh dưỡng Fruit Me Up

Nước trái cây dinh dưỡng Fruit Me Up được làm từ nước ép trái cây tự nhiên và bổ sung Canxi, Vitamin K2 và Vitamin C để hỗ trợ tăng trưởng và phát triển chiều cao cho bé. Sản phẩm không chỉ thơm ngon mà còn đầy đủ dưỡng chất để đồng hành cùng bé trong các hoạt động hàng ngày. Cụ thể, Vitamin K2 và Canxi hỗ trợ phát triển chiều cao, đồng thời bổ sung Vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng. Nước trái cây dinh dưỡng Fruit Me Up không chất bảo quản, không chất tạo màu, không chất tạo ngọt tổng hợp nên các mẹ có thể yên tâm sử dụng cho các bé nhé. Sản phẩm phù hợp với trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên.

Sữa Kun sô-cô-la lúa mạch

Sữa Kun sô-cô-la là thức uống lúa mạch cung cấp Canxi, Vitamin A, D3, K2 cho bé phát triển toàn diện. Trong đó, Vitamin A hỗ trợ sáng mắt, công thức cải tiến thêm Canxi cải thiện tăng chiều cao ở trẻ, Vitamin D3 giúp trẻ dễ hấp thu Canxi kết hợp cùng Vitamin K2, hỗ trợ gắn kết Canxi vào xương, giúp xương chắc khỏe. Sản phẩm được đóng theo túi 110ml tiện dùng, dễ bảo quản và sử dụng tiện lợi. Sữa Kun sô-cô-la phù hợp với trẻ từ 1 tuổi trở lên.

