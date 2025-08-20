Thảm đỏ hot nhất tối nay: Địch Lệ Nhiệt Ba "quốc mẫu hồi cung", lấn át Dương Mịch, Lưu Thi Thi
Sự xuất hiện của loạt minh tinh đình đám như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi đã khiến thảm đỏ bùng nổ.
Tối 19/8, thảm đỏ sự kiện thời trang thường niên do tạp chí W tổ chức đã trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu. Dàn minh tinh hạng A gồm Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Đường Yên, Lưu Thi Thi, Ngu Thư Hân... lần lượt xuất hiện, tạo nên bữa tiệc thị giác mãn nhãn. Với dresscode mang đậm tinh thần "phim đen trắng", mỗi nghệ sĩ đều mang đến cách thể hiện riêng, vừa tôn vinh nét cổ điển, vừa khẳng định cá tính thời trang. Không chỉ là màn khoe sắc của những bộ cánh lộng lẫy, thảm đỏ còn tái hiện tinh thần điện ảnh, biến sự kiện thành một sân khấu nghệ thuật thu nhỏ.