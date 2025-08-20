Thảm đỏ hot nhất tối nay: Địch Lệ Nhiệt Ba "quốc mẫu hồi cung", lấn át Dương Mịch, Lưu Thi Thi

Tối 19/8, thảm đỏ sự kiện thời trang thường niên do tạp chí W tổ chức đã trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu. Dàn minh tinh hạng A gồm Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Đường Yên, Lưu Thi Thi, Ngu Thư Hân... lần lượt xuất hiện, tạo nên bữa tiệc thị giác mãn nhãn. Với dresscode mang đậm tinh thần "phim đen trắng", mỗi nghệ sĩ đều mang đến cách thể hiện riêng, vừa tôn vinh nét cổ điển, vừa khẳng định cá tính thời trang. Không chỉ là màn khoe sắc của những bộ cánh lộng lẫy, thảm đỏ còn tái hiện tinh thần điện ảnh, biến sự kiện thành một sân khấu nghệ thuật thu nhỏ.

Đã 605 ngày không xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện thời trang, lần này Địch Lệ Nhiệt Ba như "quốc mẫu hồi cung" gây bão thảm đỏ. Thậm chí, topic thảm đỏ của người đẹp 9x còn thu hút 200 triệu lượt đọc chỉ trong thời gian ngắn

Không có phong cách độc đáo như Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng Dương Mịch ghi điểm nhờ nhan sắc trẻ trung dù sắc bước sang tuổi 40

Lưu Thi Thi vẫn giữ nguyên phong cách thanh lịch và dịu dàng

Tạo hình độc lạ của Nghê Ni khiến netizen thích thú

Lâu rồi cư dân mạng mới thấy Đường Yên tham gia sự kiện

So với các mỹ nhân khác thì Ngu Thư Hân khá nhạt nhòa

Đàn Kiện Thứ như bạch mã hoàng tử

Cung Tuấn nổi bật giữa rừng sao nam

Tống Thiến không hề bị lép vế khi xuất hiện cùng các sao nữ khác

