Choáng vì visual dàn sao "Vua bánh mì" sau 10 năm: Nam chính, nữ thần đẹp nhất nhà SM phải dạt ra vì màn lột xác của tomboy này

Trong kí ức của nhiều "mọt" phim Hàn, "Vua bánh mì" chính là bộ phim của tuổi thơ. Tại Hàn Quốc, đây chính là 1 trong những bộ phim sở hữu mức rating cao nhất lịch sử truyền hình. Tập cuối của "Vua bánh mì" thậm chí còn đạt mốc rating gần 50%, chứng minh cho sức hút mạnh mẽ của câu chuyện về anh thợ làm bánh Kim Tak Gu.

Ai ai cũng dễ dàng nhận ra những diễn viên đã từng xuất hiện trong siêu phẩm truyền hình năm nào. Đến nay, đã gần tròn 1 thập kỷ trôi qua sau khi tập cuối của "Vua bánh mì" lên sóng, dàn cast của phim cũng có những hướng đi riêng và trải qua nhiều thay đổi trong sự nghiệp. Tuy vậy, có 1 điều dường như không hề phai nhạt và mất đi theo thời gian, đó chính là ngoại hình của cả dàn diễn viên.

1. Yoon Shi Yoon

Anh chàng Kim Tak Gu ngây ngô ngày nào đã đốn tim hàng loạt fan nữ nhờ vẻ ngoài đáng yêu, nụ cười tươi sáng. Đã 10 năm trôi qua nhưng Yoon Shi Yoon ngoài đời đến nay vẫn giữ được ngoại hình không thay đổi theo thời gian. Nam diễn viên càng ngày càng nam tính, phong độ và trẻ trung. Sau khi đi nhập ngũ trở về, Yoon Shi Yoon cũng liên tục hoạt động nghệ thuật, góp mặt trong các show thực tế và tham gia diễn xuất vô cùng năng nổ.

"Vua bánh mì" Kim Tak Gu hình như càng ngày càng điển trai và phong độ hơn hẳn.

2. Joo Won

Đóng vai phản diện nhưng Joo Won lại thành công lay động trái tim của người xem nhờ diễn xuất chân thực cùng vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng. Sau thành công của "Vua bánh mì", Joo Won liên tục góp mặt trong những tác phầm chất lượng và trở thành nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh nhỏ. Anh còn thành công "cưa đổ" BoA và hẹn hò với mỹ nhân đình đám nhà SM trong khoảng 1 năm. Đến nay, ở tuổi 33, Joo Won vô cùng chững chạc và nam tính, rắn rỏi, ánh mắt vẫn quyết liệt và "bắn ra tia lửa" y như vai diễn ngày nào trong "Vua bánh mì".

Joo Won ngày càng điển trai và chững chạc hơn.

3. Eugene

"Nữ thần trong các nữ thần" Eugene khiến các khán giả xao xuyến khôn nguôi mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh nhỏ vì quá đẹp và thanh khiết. Visual của nàng Shin Yoo Kyung trong "Vua bánh mì" đến nay vẫn không hề thay đổi hay phai nhạt, quả xứng danh nữ idol xinh đẹp hàng đầu của Kpop thế hệ 1. Đến nay, ở tuổi 39, sau khi đã thành gia lập thất và có 2 thiên thần nhỏ đáng yêu với tài tử Ki Tae Young, Eugene lại càng mặn mà, nữ tính và quyến rũ hơn.

Eugene vẫn xinh đẹp và trong trẻo như ngày nào.

4. Lee Young Ah

Lee Young Ah cũng là cái tên quen mặt với fan Việt yêu phim Hàn. Không chỉ góp mặt trong "Vua bánh mì" mà cô còn thủ vai nữ chính trong bộ phim hợp tác Việt-Hàn "Cô dâu vàng". Nhiều khán giả chắc chắn sẽ bất ngờ khi được chiêm ngưỡng dung nhan của cô nàng Yang Mi Sun tinh nghịch trong"Vua bánh mì" ở thời điểm hiện tại. Khác hẳn với mái tóc ngắn tomboy của 10 năm trước, Lee Young Ah ở tuổi 36 trẻ trung, nữ tính và thùy mị, thanh lịch hết sức.

Lee Young Ah trẻ trung ở tuổi 36.

5. Park Sung Woong

Thời điểm đóng "Vua bánh mì", Park Sung Woong đã 37 tuổi và hiện tại, anh đã ngấp nghé 50 đến nơi. Đến đây chắc hẳn nhiều fan sẽ "giật mình" bởi "ông chú" của màn ảnh Hàn hiện tại trông vẫn quá trẻ trung và phong độ. Dù là 10 năm trước hay hiện tại, nam diễn viên vẫn giữ được thần thái chững chạc, đàn ông. Nhìn ngoại hình của Park Sung Woong, chắc khối nam thần trẻ cũng phải ngầm thán phục và ngưỡng mộ.

Park Sung Woong quả là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói "Gừng càng già càng cay".

6. Jun Kwang Ryul

Nam diễn viên Jun Kwang Ryul thủ vai người bố chủ tịch Gu Il Jong trong "Vua bánh mì" là gương mặt quá đỗi quen thuộc với những ai chăm xem phim Hàn. Ông góp mặt trong cả loạt tác phầm để đời như "Huyền thoại Jumong", "Thần y Heo Joon",... và nhiều lần khiến khán giả á ố thán phục trước tài diễn xuất chắc tay cùng ngoại hình rắn rỏi, vững chãi. Ở tuổi 61, Jun Kwang Ryul vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật.

Nam diễn viên gạo cội Jun Kwang Ryul vẫn phong độ ở tuổi 61.

7. Jeon In Hwa

Vai bà mẹ toan tính, thủ đoạn của "Vua bánh mì" được nữ diễn viên Jeon In Hwa thể hiện vô cùng thành công. Ngoại hình của Jeon In Hwa 10 năm trước, ở tuổi 45, khiến nhiều khán giả ấn tượng vì vô cùng quý phái, thanh lịch và sang trọng. Đến nay, nữ diễn viên lại càng trẻ trung, mặn mà. Nhìn những hình ảnh mới đây của Jeon In Hwa, ít ai ngờ được cô sắp bước sang tuổi 55.

Jeon In Hwa của 10 năm trước và bây giờ không khác nhau là mấy.

8. Park Sang Myun

Nam tài tử gạo cội Park Sang Myun vẫn chăm chỉ tham gia diễn xuất trong suốt 10 năm. Ở tuổi 52, Park Sang Myun vẫn liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ và khiến nhiều khán giả thấy ngạc nhiên bởi ngoại hình không chút thay đổi dù 1 thập kỉ đã trôi qua.

So sánh hình ảnh Park Sang Myun trong "Vua bánh mì" với hình ảnh ở hiện tại, fan có thể thấy rằng dường như chẳng có điểm khác biệt nào.

9. Jung Sung Mo

Nam diễn viên gạo cội Jung Sung Mo nhìn như thể mới xuyên không từ năm 2010 về trong những hình ảnh mới nhất. Suốt cả 1 thập kỉ mà ngoại hình không thay đổi chút nào, dàn diễn viên nam của "Vua bánh mì" quả khiến nhiều người phải thán phục.

Jung Sung Mo thời "Vua bánh mì" và hiện tại trông không khác gì nhau.

10. Jang Han Sun

Jang Han Sun chính là nam nghệ sĩ sở hữu thâm niên và kinh nghiệm diễn xuất dày dạn nhất trong "Vua bánh mì". Suốt 10 năm qua, ông đều đặn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Bước sang tuổi 73, nam diễn viên gạo cội vẫn vô cùng khỏe mạnh, tinh anh.

Jang Han Sun vẫn vô cùng minh mẫn và khỏe mạnh ở tuổi 73.

Nguồn: KB