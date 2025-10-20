Giữa những sạp trái cây đầy màu sắc ở chợ hay siêu thị, hương thơm vàng ươm, ngọt ngào của một loại quả quen thuộc luôn khiến người ta phải ngoái lại. Lớp vỏ sần sùi, chiếc "vương miện" xanh mướt và vị chua ngọt cân bằng chính là những dấu hiệu dễ nhận ra của "ngôi sao" này: quả dứa, hay còn gọi là thơm/khóm tùy vùng miền.

Dứa - trái cây nhiệt đới vừa ngon vừa lành

Dứa có nguồn gốc từ Nam Mỹ và được du nhập, trồng phổ biến ở nhiều quốc gia có khí hậu nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, dứa hiện được trồng nhiều tại các tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình... với nhiều giống nổi bật như Queen, Cayenne hay MD2.

Không chỉ dễ trồng và cho năng suất cao, dứa còn là loại trái cây mang giá trị dinh dưỡng rất đáng nể. Theo thống kê, trong 100g dứa chín có chứa hơn 80% là nước, cùng với đó là vitamin C, vitamin B1, B6, mangan, đồng và đặc biệt là enzym bromelain - hợp chất quý giúp hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm, làm lành vết thương và tăng cường hệ miễn dịch.

Với hàm lượng vitamin C dồi dào, dứa giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường và hỗ trợ hấp thu sắt tốt hơn. Bromelain trong dứa còn được chứng minh có khả năng giảm sưng viêm, hỗ trợ tiêu hóa đạm và giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn sau bữa ăn. Đặc biệt, loại enzym này còn được nhiều chuyên gia đánh giá cao vì khả năng giảm viêm xoang, kháng khuẩn và hỗ trợ làm sạch phổi tự nhiên - điều rất cần thiết trong môi trường ô nhiễm hiện nay. Ngoài ra, dứa còn chứa chất chống oxy hóa tự nhiên giúp làm đẹp da, hạn chế hình thành nếp nhăn và tăng độ đàn hồi.

Trái ngon, giá "mềm", chế biến đa dạng

Một trong những lý do khiến dứa luôn được người Việt ưa chuộng là vì giá thành rất phải chăng. Trung bình, dứa tươi tại chợ hoặc siêu thị chỉ dao động từ 10.000 - 25.000 đồng/kg, tùy mùa và loại.

Không chỉ rẻ mà dứa còn cực kỳ linh hoạt trong chế biến. Bạn có thể ăn trực tiếp, ép nước, xay sinh tố, làm mứt, sấy khô, hoặc nấu cùng các món mặn như canh chua cá, sườn xào chua ngọt, thịt kho dứa... để tăng vị thơm đặc trưng. Dứa còn là nguyên liệu phổ biến trong các món giải khát như trà dứa, nước detox, thậm chí được dùng trong công thức làm bánh và cocktail. Với hương vị chua ngọt tự nhiên, dứa giúp kích thích vị giác, giảm ngán và làm món ăn trở nên hấp dẫn hơn. Đây cũng là loại quả lý tưởng cho những ai muốn giảm cân, bởi dứa chứa ít calo nhưng lại nhiều chất xơ, giúp no lâu mà không gây tích mỡ.

Mẹo chọn dứa ngon, ngọt và nhiều nước

Dứa rất dễ mua, nhưng để chọn được quả ngon, ngọt và không bị xơ thì cần tinh mắt một chút. Dưới đây là vài mẹo nhỏ để bạn chọn được trái dứa hoàn hảo nhất:

1. Nhìn màu vỏ

Dứa chín thường có màu vàng tươi hoặc vàng đều từ cuống đến mắt. Nếu quả còn xanh hoặc chỉ vàng phần đáy thì dứa chưa chín, khi ăn có thể bị chua gắt. Tuy nhiên, cũng không nên chọn quả vàng sậm toàn thân vì có thể bị chín quá hoặc để lâu, dễ lên men.

2. Quan sát phần mắt dứa

Những quả có mắt nở to, đều và phẳng thường ngọt và ít xơ hơn quả có mắt nhỏ, sâu. Mắt dứa càng thưa thì thịt càng mềm và dễ gọt.

3. Sờ thử vỏ

Dứa ngon khi cầm thấy chắc tay, vỏ hơi mềm nhẹ, không bị nhũn. Nếu bóp thấy lõm sâu hoặc chảy nước thì quả đã hỏng.

4. Ngửi hương thơm

Dứa chín tự nhiên có mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Nếu mùi quá nồng hoặc hơi chua như rượu lên men thì quả đã quá chín.

5. Chọn cuống dứa

Phần cuống tươi xanh, không bị khô hoặc mốc là dấu hiệu dứa mới hái. Bạn có thể thử kéo nhẹ lá ở giữa chùm lá trên đầu - nếu dễ rút ra, đó là quả đã chín tới.

Một vài lưu ý khi ăn dứa

Mặc dù dứa rất tốt cho sức khỏe, nhưng không nên ăn quá nhiều cùng lúc, đặc biệt là khi đói - vì axit trong dứa có thể gây rát miệng hoặc cồn ruột. Người có bệnh dạ dày, phụ nữ mang thai hoặc người đang dùng thuốc kháng sinh, chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên. Ngoài ra, để giảm cảm giác rát lưỡi, bạn có thể ngâm dứa trong nước muối loãng khoảng 10 phút trước khi ăn. Cách này giúp loại bỏ bớt enzym gây kích ứng và giúp dứa ngọt hơn.

Tổng hợp