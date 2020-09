Cho vay nặng lãi bị lỗ, thuê nhà hợp tác làm tiền giả

Ngày 3-9, Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) đã bàn giao 2 đối tượng T.V.T. (36 tuổi; ngụ tỉnh An Giang) và P.T.T.H. (33 tuổi; ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ để điều tra theo thẩm quyền về hành vi sản xuất, tàng trữ tiền giả.

Trước đó, qua tin tố giác của quần chúng, khuya 30-8, lực lượng Công an huyện Phong Điền kiểm tra căn nhà số 344 (tỉnh lộ 923; ấp Nhơn Mỹ, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) do ông T.V.T. tạm trú.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện chỗ ở của ông T. có 1 máy ép nhựa, 1 máy ép ny lông. Lực lượng yêu cầu ông T. mở thiết bị ra kiểm tra thì phát hiện có hàng chục tờ giấy A4 in hình tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng.

Số tiền giả bị công an phát hiện. Ảnh: Công an Cần Thơ

Qua khai thác nhanh, T. khai nhận, khoảng tháng 6-2020, T. đến thuê căn nhà trên. Do bản thân từng cho vay nặng lãi, đòi nợ nhưng bị lỗ nên T. bàn với bà P.T.T.H. hợp tác làm tiền giả. Bà H. mua các thiết bị máy móc, các khổ giấy A4 có in hình tiền mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng.

T. sử dụng 2 máy in màu và các phương tiện trên để làm ra các tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng. Tổng cộng, T. có 3 lần làm tiền giả với số lượng 30 tờ gồm 6 tờ mệnh giá 100.000 đồng, 15 tờ mệnh giá 200.000 đồng, 9 tờ mệnh giá 500.000 đồng nhưng không đạt nên hủy. Sau khi bị phát hiện, bà H. tự nguyện giao nộp 1 máy in màu và 1 máy scan để dùng làm tiền giả.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.