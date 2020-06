Bí mật trong "công xưởng" in tiền giả: Từ chuyên án ma túy, lộ đường dây sản xuất tiền giả

Do có lợi nhuận sản xuất tiền giả cao, dễ thực hiện cho nên loại tội phạm này không ngừng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng hơn, gây không ít khó khăn cho công tác phòng, chống loại tội phạm này. Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng tiền giả để lừa cả các đối tượng khác trong các phi vụ mua ma túy, chất kích thích…

Mặc dù, các cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ việc nhưng tội phạm tiền giả vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế, gây khó khăn trong hoạt động giao dịch tiền mặt của ngành ngân hàng.

Đặc biệt hiện nay, các đối tượng làm tiền giả có nhiều thủ đoạn đối phó, thường không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Chúng mua bán, giao nhận tiền giả theo phương thức một người với một người, chủ yếu sử dụng điện thoại di động để liên lạc, hạn chế gặp mặt cho nên không biết nhau, điều này càng gây khó khăn cho công tác truy bắt đối tượng làm tiền giả, nhất là khi chúng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Thậm chí, tội phạm còn sử dụng tiền giả để lừa cả các đối tượng tội phạm khác trong các phi vụ mua ma túy, chất kích thích. Gần đây, đã có một số vụ in tiền giả bị phát hiện, đều do các con nghiện ma túy thực hiện với số lượng không lớn, hình thức tiêu thụ nhỏ lẻ…

Mới đây, công an TP.HCM vừa bắt giữ nhóm thanh niên "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” và “tàng trữ trái phép chất ma túy". Đây được xem là chiến công của các tổ công tác bởi từ một vụ tàng trữ ma túy đã làm rõ đường dây sản xuất và tiêu thụ tiền giả gây ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ không chỉ ở TP. Hồ Chí Minh mà trong cả nước.

Những nghi phạm bị tạm giữ gồm: Trần Tiến Quang (31 tuổi, ngụ quận 12), Lê Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi, ngụ quận 3), Trương Trí Cường (28 tuổi, ngụ quận 6), Phạm Đức Huy và Nguyễn Thà (cùng 28 tuổi, ngụ quận 3).

Cụ thể thông tin trên báo CAND, khoảng 15h ngày 4/2, trước địa chỉ số 63/3C1 đường 36 (phường Linh Đông, quận Thủ Đức), lực lượng Phòng An ninh kinh tế Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Thủ Đức bắt quả tang Trần Tiến Quang đang tàng trữ trái phép hơn 4,9 gram ma túy tổng hợp (methamphetamine) và trong túi áo khoác của Quang có 12 tờ tiền giả (mệnh giá 500.000 đồng/tờ).

Trước đó, Đội Cảnh sát ma túy đã phát hiện Quang là mắt xích trong một đường dây buôn bán ma túy đang hoạt động tại Thủ Đức và các quận huyện lân cận. Số ma túy trong người Quang, Quang khai mua để sử dụng. Riêng 12 tờ tiền giả, Quang khai mua của đối tượng tên Phạm Đức Huy (SN 1991, ngụ quận Bình Tân) với giá 2 triệu đồng để bán lại kiếm lời. Ngoài ra, Quang còn khai nhận trước đó vào ngày 3/2, Quang đã mua của đối tượng Phạm Đức Huy 6 triệu đồng tiền giả để bán lại cho một người có nhu cầu (chưa rõ lai lịch).

Từ chuyên án ma túy, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khám phá ra một đường dây sản xuất tiền giả với quy mô lớn nên Công an quận Thủ Đức đã báo cáo vụ việc lên Công an TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ điều tra phá án. Sau nhiều ngày lần theo đường dây sản xuất tiền giả, Công an quận Thủ Đức cùng Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh bắt thêm một số đối tượng liên quan gồm: Lê Nguyễn Thanh Tùng, Trương Trí Cường, Phạm Đức Huy và Nguyễn Thà.

Đối tượng Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.HCM.

Tang vật thu giữ thêm của những đối tượng liên quan, gồm 39 tờ tiền giả (mệnh giá 500.000 đồng/tờ), trị giá 19,5 triệu đồng, hơn 0,8 gram ma túy tổng hợp (methamphetamine), 1 khẩu súng ngắn, 1 băng tiếp đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây roi điện và nhiều công cụ, phương tiện làm tiền giả.

Cơ sở in tiền giả của Cường nằm tại một căn phòng trọ trên đường Hồng Bàng, phường 12, quận 6. Tại đây các tổ công tác thu giữ máy in, máy tính xách tay, phim nhựa, keo phủ, một số dụng cụ làm tiền giả và một lượng ma túy tổng hợp. Cường khai, khoảng tháng 5/2019, Cường quen với một số đối tượng sống ở Campuchia và các đối tượng này đã chỉ cách thức cho Cường làm tiền giả.

Là con nghiện, lại có chút kiến thức về tin học nên Cường lên mạng tìm mua nguyên liệu, sau đó tải ảnh 2 mặt tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng về. Cường dùng phần mềm chỉnh sửa rồi in ra. Để tờ tiền giống thật, Cường dùng keo phủ lên tấm phim, liên kết 2 mặt tờ tiền lại cho giống tiền thật. Tờ tiền đầu tiên sau khi “sản xuất” nhìn khá rõ nét, khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả nên Cường tự tin đem đi sử dụng.

Sau khi tiêu xài trót lọt tờ tiền đầu tiên, Cường in hàng loạt tiền giả mệnh giá 500 ngàn và rao bán, với 1 triệu tiền thật đổi 3 triệu tiền giả. Để khuyến mãi cho khách quen, khi khách mua 3 triệu đồng tiền thật, Cường sẽ bán cho 10 triệu đồng tiền giả.