Chở thi thể công nhân về bằng ô tô con: Sở Xây dựng chỉ đạo xử lý công trình giấu sự cố

Ngày 30-5, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay, Giám đốc Sở Lê Tùng Lâm vừa ký văn bản về việc tuân thủ quy định xử lý sự cố tại công trình xây dựng. Theo Sở Xây dựng, qua theo dõi, hiện nay có một số chủ đầu tư, quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công các công trình chưa tuân thủ quy định về xử lý sự cố.

Cụ thể, sự cố ngày 24-5 xảy ra tại công trình xây dựng tổ hợp căn hộ - khách sạn Condo 2 (số 107 đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) khiến 1 công nhân tử vong.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện việc xử lý sự cố công trình theo quy định của Luật Xây dựng. Trong đó, lưu ý việc báo cáo sự cố, giải quyết sự cố, giám định nguyên nhân và lập hồ sơ. Nếu không tuân thủ quy định xử lý sự cố thì các đơn vị, công trình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng giao Thanh tra sở, Chi cục giám định xây dựng xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 24-5, anh H.T.D (SN 1981, công nhân thuộc nhà thầu Mecoco - trú phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khi đang thi công hệ thống điện tại sảnh thang máy tầng 16 của công trình tổ hợp căn hộ - khách sạn Condo 2 thì bị té ngã, rơi xuống đất và tử vong tại chỗ. Sau đó, những người thợ cùng nhóm phát hiện nhưng không thông báo cho chính quyền địa phương mà gọi xe ô tô dịch vụ cùng đưa thi thể anh D.về nhà ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Xe ô tô đưa thi thể anh D. về giao cho gia đình ở Huế.

Gia đình anh D. đã báo Công an TP Huế về sự việc nêu trên. Xét thấy địa điểm xảy ra không thuộc thẩm quyền của mình nên sau khi tiến hành ghi lời khai ban đầu đối với những người đưa nạn nhân D. về gia đình, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an TP Huế đã điện báo Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) để tiếp nhận xác minh làm rõ.

Ngay trong đêm ngày 24-5, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phân công lực lượng, thành lập đoàn công tác trực tiếp đến phường Thủy Xuân tiến hành công tác khám nghiệm tử thi. Qua xác minh ban đầu, công an kết luận, anh D. tử vong do đa chấn thương gồm: vỡ sọ, gãy xương sườn, gãy xương cột sống, gãy tứ chi, gãy khớp háng.

Cơ quan CSĐT Công an quận, VKSND quận Ngũ Hành Sơn đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. UBND quận Ngũ Hành Sơn nhận định, đây là vụ tai nạn lao động nên không thực hiện đình chỉ thi công công trình nêu trên.

Theo người thân trong gia đình nạn nhân, chiều ngày 24-5, họ nhận được điện thoại báo anh D. tử vong do tai nạn lao động. Đến 18 giờ cùng ngày, gia đình thấy một chiếc ô tô 5 chỗ chở thi thể anh D.đến. Cho rằng phía đơn vị thi công có khuất tất, không báo chính quyền địa phương, chở thi thể ở cốp xe ô tô nên gia đình đã tố cáo sự việc đến cơ quan công an.