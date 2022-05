Cho con vào lớp 1: Bà mẹ ở Hà Nội chia sẻ tất tần tật quá trình LUYỆN THI và TRẢI NGHIỆM THI của con, kịch tính chẳng thua vào đại học

Ngày trước, trẻ em đến tuổi đi học mầm non, hết mầm non thì lên tiểu học. Thế nhưng ngày nay, phụ huỵnh có hằng hà sa số lựa chọn: Trường công hay trường tư, nên chọn chất lượng cao, hệ song ngữ, hệ quốc tế hay trường tiêu chuẩn quốc tế... Chọn trường cho con là 1 việc tuy không quá căng thẳng nhưng cũng không phải dễ dàng, nhất là đối với những cha mẹ có con chuẩn bị vào lớp 1.

Chị Minh Hạnh, một phụ huynh có con gái "vượt vũ môn" thành công với việc đỗ cả 3 trường: Hệ Cambridge của Vinschool; Hệ tiếng Anh tăng cường của Đoàn Thị Điểm và Ngôi sao Hà Nội cho biết: Bố mẹ nên xác định và chọn trường dựa trên các yếu tố: Tài chính, mục tiêu học tập, style của trường với phụ huynh, vị trí địa lý… Khi nào chọn xong thì mới nên đến với các mục học gì, ôn ra sao… để con không bị "đẽo cày giữa đường".

Sứa được đầu tư học mầm non Song ngữ từ 3 tuổi.

Chị Hạnh cho rằng, chọn trường xong rồi thì quá trình học hành của con sau đó bố mẹ cũng nên hướng đến style trường con sẽ học.



"Ví dụ nếu học Quốc tế hoặc hệ Quốc tế Cambridge thì số 1 phải là Tiếng Anh. Nói chung tiếng Anh thì lúc nào cũng cần và ai học cũng tốt, mầm non nào cũng dạy tiếng Anh nhưng thực sự để học được hệ Quốc tế thì các bạn nhỏ cần có 1 nền tảng tiếng Anh tốt - có phản xạ nghe nói như ngôn ngữ thứ 2 song song với tiếng Việt. Vì thế Sứa được đầu tư học mầm non Song ngữ từ 3 tuổi".

Và vì toàn bộ nửa năm học lớp 4 tuổi và cả năm học lớp 5 tuổi, Sứa và các bạn 2016 không được đến trường 1 buổi nào nên chị Hạnh buộc lòng phải tìm cô giáo dạy tiền tiểu học và thầy giáo kèm tiếng Anh tại nhà cho con song song với học online trên lớp. Chị Hạnh nhận định, nếu con được học mầm non offline thì có thể không cần học thêm.

Trong quá trình này, bé vẫn học online tuần 2 buổi, mỗi buổi 30 phút với các bạn ở mầm non Vinschool (miễn phí) và làm các nhiệm vụ, thử thách cô giao, bố mẹ quay và nộp qua zalo lớp cho cô.

Luyện thi và Trải nghiệm thi

A. Cambridge Vinschool

LUYỆN THI:

Sứa học mầm non Vinschool nên có khá nhiều lợi thế. Con được miễn phần kiểm tra đầu vào phỏng vấn tiếng Việt mà chỉ cần vượt qua 1 bài phỏng vấn tiếng Anh. Vì thế trong khoảng 1 tháng trước khi thi, Sứa tập trung luyện các nội dung sau:

1. Luyện từ vựng các chủ đề quen thuộc: Màu sắc, con vật, đồ dùng trong nhà, chức danh mọi người trong gia đình (ông, bà, bố, mẹ, cô, chú, bác, em…), phương tiện giao thông… Phải phân biệt được giới từ như trên dưới, trái phải, trước sau, bên cạnh… (in, on…).

2. Khi giao tiếp yêu cầu con phải nói cả câu, nói được câu dài - giống như hỏi Tiếng Việt con không được trả lời trống không thì tiếng Anh cũng thế. VD: "What is this? => This is a pen." Không được "pen" trống không. Hay "Who is this? => This is my farther"…

3. Show and tell: Ngoài việc hỏi - trả lời đầy đủ con còn cần tập 1 số chủ đề show and tell như Sở thích của con, Truyện con yêu thích, Gia đình con, Lớp học của con, Người mà con yêu nhất, Bạn thân của con… - Nghĩa là phải nói được 1 đoạn ít nhất 3-5 câu về các chủ đề này.

4. Trả lời câu hỏi đúng mẫu câu: Ví dụ: Do you… ? => Yes, I do; Are you… => Yes, I am; Are there…? Is he…? Is she…? các kiểu. Đúng chủ ngữ, đúng mẫu câu, đúng số ít số nhiều…

5. Học, làm quen với cách chơi game bằng Tiếng Anh như True or false; A B C D.

6. Khả năng nghe, hiểu: Con nghe 1 câu truyện sau đó sẽ có các câu hỏi về nội dung câu chuyện đó, 1 số tình tiết của câu truyện và con cần nhớ và trả lời (đúng mẫu câu). Giống như bài thi đọc hiểu mà người lớn vẫn làm thì với các con là nghe hiểu.

7. Đánh vần: Nghe khó nhưng đúng là quyển 1 của Cambridge cho học sinh 5 tuổi là các con đã học phonis và đánh vần. Sứa có thể đánh vần được 1 số từ đơn giản có 3-4 âm tiết nhưng cũng không phải từ nào cũng đánh vần được.

Theo chị Hạnh, chuẩn Cambridge Quốc tế thì tiểu học là từ 5-11 tuổi trong khi ở Việt Nam thì 6 tuổi mới học lớp 1. Một số trường sẽ cho học sinh lớp 1 học đúng chương trình 5 tuổi của Cambridge và học đuổi để kịp hết tiểu học thì hết stage 6. Nhưng hệ Cambridge tiểu học của Vinschool học theo chuẩn quốc tế cho trẻ 6 tuổi - là quyển 2 nên đầu vào lớp 1 yêu cầu các con phải có TA tốt tương đương với kiến thức của stage 1.

Các bạn học Cambridge từ mẫu giáo của Vinschool lớp Alvin thì đáng lẽ được vào thẳng lớp 1 không phải thi, nhưng năm vừa rồi dịch nên các con chỉ học online tuần 30 phút, không đủ đảm bảo chuẩn đầu vào nên bỏ tiêu chuẩn học Cam mầm non thì được vào thẳng.

Một số bạn khác cùng lớp, nếu tham gia câu lạc bộ Cambridge học online ngày 2 ca sáng chiều, nộp học phí 6,5tr/tháng trong 3 tháng thì cũng sẽ được miễn thi. Nhưng chị Hạnh không đăng ký vì không kèm con khi học online cả ngày như thế được. Nên tóm lại là con vẫn phải thi như bình thường.

TRẢI NGHIỆM THI

Học sinh Vinschool thì được ưu tiên thi trước nên Sứa thi từ giữa tháng 1 dương lịch. Đợt đó dịch vẫn căng thẳng nên con phải thi online. Quy chế thi online là học sinh phải đeo tai nghe, bố mẹ không được phép ngồi cạnh và can thiệp vào quá trình thi của con nên chị không nghe được thầy hỏi gì con mà chỉ loáng thoáng nghe được con trả lời, nói chuyện với thầy thì đại khái là ôn gì thi nấy như sau:

- Đầu tiên chắc là cho xem tranh ảnh xong hỏi đây là cái gì để test từ vựng. Ngoài mấy cái dễ thì có mấy từ khó như cái bếp ga, găng tay, thìa…

- Sau đấy chắc là cũng xem tranh xong thầy hỏi gì đó về nội dung của tranh. Kiểu Anh này đang làm gì? Có mấy cái gì đó trên bàn…

- Tiếp theo hầy kể câu chuyện, xong hỏi về nội dung truyện.

- Tiếp tục hỏi gia đình có mấy người, con thích màu gì, truyện con yêu thích là gì.

- Xong lại bắt xem tranh xong kể câu chuyện về bức tranh vẽ gì.

- Xong rồi lại hỏi cái gì đó với mấy mẫu câu Do you, Is she, Are they…

"Mình bấm đồng hồ từ lúc say Hi đến lúc Say Goodbye là 27 phút. Có 1 cô trợ giảng người Việt tham gia cùng nhưng chắc cô thấy Sứa nói được tiếng Anh với thầy nên từ đầu đến cuối không thấy cô lên tiếng.

Lưu ý nếu chẳng may sang năm vẫn thi online thì bố mẹ nhớ hướng dẫn con các thao tác máy tính cơ bản và có thể luyện phỏng vấn thử qua online để xem phản xạ của con. Vì Sứa được miễn phần test TV nên mình không có trải nghiệm về test TV vào Vinschool. Thấy bảo là không khó, có hỏi giờ, hỏi nhà mấy người, rồi số đếm đơn giản rồi làm mấy cái logic dễ ẹc thôi nên mẹ nghĩ khó nhất là ở phần tiếng Anh. Thi xong 2 tuần là nghỉ Tết nên phải tầm 1 tháng sau con mới có kết quả".

B. Đoàn Thị Điểm

LUYỆN THI

Ban đầu chị Hạnh định cho Sứa thi Cam của Đoàn Thị Điểm nhưng sau đó chuyển cho Sứa thi hệ chuẩn. Khoảng 2 tháng trước khi thi Sứa đã luyện 1 số nội dung sau:

1. Mua bộ Chim Đa Đa về làm cho bằng hết (có luyện ngôn ngữ, trí nhớ, logic… gì đó 5 quyển).

2. Tập kể chuyện theo tranh: Nhìn bức tranh kể câu chuyện. Nội dung này là quan trọng nhất vì ĐTĐ đánh giá qua tư duy ngôn ngữ nên nhiều bạn trượt vì không kể được gì (do không luyện tập bao giờ). Quan trọng là con biết tưởng tượng và diễn đạt, không quan trọng chuyện đúng sai, logic, hay dở.

3. Toán logic: Thấy bảo khó lắm mà mẹ đi sưu tầm được mấy tờ đề về cho con luyện thử khó thật. Có bài Toán bố post lên group cho các cô chú công ty vào giải thử mà nửa công ty sai Nhưng trộm vía Sứa lại có vẻ "khoái" nên đa phần là con làm veo veo, chỉ sai 1 vài bài rất khó nhưng nếu đã hướng dẫn con hiểu quy luật thì lần sau gặp con lại làm được.

4. Tiếng Anh thì Sứa đã luyện để thi Cam Vins là khó nhất rồi.

Bố mẹ có thể cho con luyện thêm 1 số típ như: Tự viết được tên mình; Nhớ số điện thoại của bố mẹ; Cộng trừ đơn giản; Biết đọc trước thì càng tốt. Quan trọng nhất là không được nói ngọng.

TRẢI NGHIỆM THI

Năm nay dịch nên trường thi rất nhanh gọn, Sứa được hẹn thi ca 10h sáng thứ 7. 10h kém con đến thì mẹ làm thủ tục ở cổng xong con tự vào thi, các cô hẹn đón ở cổng 2 sau 30 phút. Đúng 30 phút quay lại vào đón đã thấy thi xong.

Con thi xong, mẹ hỏi thì con kể:

- Có bức tranh bạn đi xe đạp, xong bị ngã, mẹ băng bó cho bạn => chắc là thi kể chuyện theo tranh nội dung này.

- Có tranh đếm số đồ vật xong nối vào đáp án số đúng.

- Cô đọc tiếng Anh xong con đọc theo.

- Cô hỏi con có bao nhiêu con bạch tuộc bằng TA xong con trả lời.

Thi xong 2 ngày thì có mail báo kết quả, ĐTĐ chỉ thi 1 đợt duy nhất lấy từ cao xuống thấp, không thi nhiều đợt như các trường.

C. Ngôi sao Hà Nội

Năm nay cũng vì dịch nên thi có nửa ngày với các nội dung:

- Con được học trải nghiệm 1 tiết Stem. Con rất thích, về kể mãi.

- Con được gọi vào thi 1 bài logic gì đó.

- Sau đó 2 bố con vào phỏng vấn. Bố ngồi cạnh còn cô hỏi con trả lời về các chủ đề trong cuộc sống: Nhà ở đâu, có mấy người, số điện thoại bố mẹ, sở thích, bố mẹ làm nghề gì…

Với trải nghiệm cùng con vào lớp 1, bà mẹ ở Hà Nội chia sẻ: "Quả ngọt không có sẵn ở trên cây nên mình không tin vào chuyện các bạn không ôn gì không học gì mà thi tự nhiên đỗ. Có thể các gia đình khác không cầu kỳ như mình, nhưng bố mẹ đều là những người có quan tâm đến chuyện học hành của con. Con sẽ được học trường mầm non tốt. Bố mẹ, ông bà hay dạy và nói chuyện với con. Thậm chí là đã tham gia học clb tiền tiểu học của chính trường con dự thi.

Về khả năng thì mặt bằng các bạn 5,5 tuổi sẽ đều như nhau về nhận thức. Tuy nhiên sẽ có bạn chênh lên 1 chút nhờ năng khiếu, và quan trọng nhất là môi trường sống, môi trường học mầm non, sự quan tâm của bố mẹ, sự đầu tư của bố mẹ cho giáo dục… (không tính các bạn thần đồng). Vì thế, kỳ thi vào lớp 1 chính là để đánh giá về sự đồng hành của gia đình chứ không nói lên khả năng giỏi - kém của trẻ".

https://afamily.vn/cho-con-vao-lop-1-ba-me-o-ha-noi-chia-se-tat-tan-tat-qua-trinh-luyen-thi-va-trai-nghiem-thi-cua-con-kich-tinh-chang-thua-vao-dai-hoc-20220509221514486.chn