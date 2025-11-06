Cho con đi học mầm non, đến khi đón con về, bà mẹ ở An Giang phát hiện hàng loạt vết bầm và dấu răng

Sáng 6/11, mạng xã hội tại An Giang lan truyền hình ảnh một bé gái 3 tuổi với nhiều vết bầm tím trên người, khuôn mặt sưng tấy và lưng có dấu răng, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo tìm hiểu, người đăng tải loạt ảnh là chị X., mẹ của bé, ngụ xã Tây Yên (tỉnh An Giang). Chị X. cho biết, chiều 4/11, chị gửi con tại Trường Mầm non Tây Yên (ấp Thứ Nhứt, xã Tây Yên). Đến khoảng 13h cùng ngày, khi đón con về, chị phát hiện cơ thể bé xuất hiện nhiều vết bầm và dấu răng đỏ như bị cắn.

Gia đình sau đó đã báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ông Huỳnh Văn Dẫn, Chủ tịch UBND xã Tây Yên xác nhận có vụ việc nói trên xảy ra tại địa bàn. Theo ông Dẫn, qua xác minh ban đầu, khả năng cao bé gái bị "bạn học cùng lớp cắn".

Người bé có vết nhiều vết bầm và dấu răng. Ảnh:Dân Trí

Hiện bé đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Chính quyền xã đã yêu cầu nhà trường làm rõ vụ việc, đồng thời cô giáo phụ trách lớp cũng phải viết bản tường trình.

"Chúng tôi đã cho mời phụ huynh có trẻ liên quan lên họp để hòa giải và có hướng xử lý phù hợp. Sau khi có kết quả chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin vụ việc", ông Dẫn nói với phóng viên báo Dân Trí.

Tổng hợp