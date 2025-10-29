Phụ huynh tố giáo viên mầm non bạo hành trẻ, yêu cầu bồi thường 1 năm học phí?

Phụ huynh tố con bị bạo hành tại trường

Theo báo Thanh Niên, ngày 28.10, lãnh đạo UBND P.Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của bà T.T. về việc con trai bị bạo hành khi theo học tại Trường mầm non Hoa Sữa. Chính quyền địa phương đã giao các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.

Bà T.T phát hiện trên ngực con trai có 2 vết bầm nên tố nhà trường bạo hành ẢNH: NVCC

Theo đơn phản ánh, tháng 5.2022, bà T.T (33 tuổi, ngụ P.Quy Nhơn) gửi con trai là cháu N.A.P. vào học tại Trường mầm non Hoa Sữa. Trong thời gian này, bà nhiều lần phát hiện trên cơ thể con có vết bầm tím và trầy xước sau giờ học. Gia đình đã báo với hiệu trưởng, song nhà trường chỉ ghi nhận sự việc mà không xác nhận việc cháu P. bị bạo hành.

Đến ngày 28.11.2024, bà T. phát hiện trên ngực con có hai vết bầm lớn nên yêu cầu được xem lại camera giám sát. Qua đó, bà phát hiện cô giáo L.C.L. có hành vi bạo hành cháu N.A.P.

Hiệu trưởng nhà trường sau đó đã xin lỗi, nhận trách nhiệm và hứa sẽ quan tâm, động viên cháu. Tuy nhiên, theo bà T., nhà trường không thực hiện đúng cam kết nên đến tháng 4.2025, gia đình cho con nghỉ học và đăng bài phản ánh sự việc lên mạng xã hội.

Ngày 25.4.2025, hiệu trưởng cùng hai giáo viên khác đến gặp gia đình xin lỗi, nhưng hai bên không thống nhất được hướng xử lý. Bà T. cho rằng nhà trường không thiện chí, phủi bỏ trách nhiệm nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Sau khi xác minh, cô giáo L.C.L bị xử phạt hành chính và buộc thôi việc.

Nhà trường nói chỉ hỗ trợ 1 tháng học phí

Sau khi sự việc xảy ra, bà T. cho biết fanpage của Trường mầm non Hoa Sữa đăng tải bài viết “vu khống, xuyên tạc động cơ của gia đình”. Ngày 5.9.2025, bà tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị làm rõ trách nhiệm của nhà trường.

Bà T.T cho biết trong thời gian học tại trường, con trai bà thường xuyên có các vết xước, vết bầm trên cơ thể ẢNH: NVCC

Ngày 3.10, lãnh đạo Trường mầm non Hoa Sữa đến nhà bà T. để hòa giải, nhưng buổi làm việc không đạt kết quả. Bà T. cho rằng đại diện nhà trường có thái độ “thách thức”, khiến gia đình càng bức xúc.

“Mỗi tháng tôi đóng khoảng 4,5 triệu đồng tiền học phí cho con. Vậy mà gia đình lại phải chứng kiến con bị bạo hành. Chất lượng giáo dục của trường không tương xứng với chi phí bỏ ra, nên tôi yêu cầu nhà trường công khai xin lỗi và hoàn trả 1 năm học phí”, bà T. nói.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Huỳnh Dân, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sữa, xác nhận có sự việc học sinh bị “tác động vật lý” tại trường và đại diện nhà trường đã gửi lời xin lỗi đến gia đình.

Theo bà Dân, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với cô giáo L.C.L. Tuy nhiên, bà cho rằng việc phụ huynh đăng tải thông tin lên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, nên trường đã lập vi bằng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Về yêu cầu hoàn trả một năm học phí, bà Dân cho biết nhà trường đã thu, chi đúng quy định và đã cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc, dạy dỗ trẻ trong thời gian cháu theo học, nên việc hoàn trả một năm học phí là không có cơ sở. “Trường chỉ đồng ý hỗ trợ 1 tháng học phí cho gia đình trong tháng xảy ra vụ việc”, bà Dân nói.

Giáo viên bị xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng

Công an P.Quy Nhơn Nam xác nhận đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 6,5 triệu đồng đối với cô L.C.L., nguyên giáo viên Trường mầm non Hoa Sữa, về hành vi cố ý gây thương tích hoặc làm tổn hại sức khỏe người khác.

Theo kết quả xác minh, ngày 28.11.2024, cô L. dùng tay bóp vào vùng ngực cháu N.A.P., gây hai vết bầm trên cơ thể. Sau vụ việc, nhà trường đã họp hội đồng sư phạm, chấm dứt hợp đồng với cô giáo L. và đăng bài xin lỗi phụ huynh trên fanpage của trường.