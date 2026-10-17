Cho cháu ở nhờ đi học, người dì “khóc ròng” vì chiếc máy giặt, khuyên phụ huynh nên cho con ra ở trọ, đừng làm phiền bà con

Với nhiều gia đình, cho cháu ở nhờ khi lên thành phố học đại học là chuyện bình thường, vừa giúp người thân giảm bớt gánh nặng chi phí, vừa có người chăm nom, đỡ đần lúc xa nhà. Thế nhưng, khi sống chung dưới một mái nhà, những khác biệt trong nếp sinh hoạt và cách ứng xử đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến tình cảm họ hàng sứt mẻ.

Mới đây, câu chuyện của một người dì về việc cho cháu ở nhờ đi học được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý bởi những bất đồng tưởng nhỏ nhặt nhưng kéo dài trong cuộc sống hằng ngày.

Theo lời kể, người dì cho cháu ở nhờ không chỉ hỗ trợ chỗ ăn, chỗ ở mà còn chi trả nhiều khoản sinh hoạt cá nhân. Tuy nhiên, điều khiến người dì bức xúc nhất lại là cách sử dụng máy giặt của người cháu. Cứ mỗi lần thay một bộ quần áo, người cháu lại bỏ vào máy và bấm giặt một lần, bất kể số lượng quần áo nhiều hay ít. Dù đã được nhắc nên gom quần áo để giặt cùng, tránh lãng phí điện, nước, người cháu vẫn không thay đổi thói quen.

Từ chiếc bàn chải đánh răng đến hộp sữa uống buổi sáng, nhiều thứ cháu sử dụng đều do dì bỏ tiền mua. Trong khi đó, bố mẹ cháu vẫn gửi 4 triệu đồng mỗi tháng để con chi tiêu riêng. Điều khiến người dì chạnh lòng là bản thân đang mang thai, nhưng cháu chưa một lần chủ động rửa bát giúp.

Từ những chuyện tích tụ trong sinh hoạt, người dì cảm thấy mình vừa phải gánh thêm chi phí, vừa không nhận được sự chia sẻ tối thiểu từ người ở nhờ. Cuối cùng, người này đưa ra lời khuyên: “Các phụ huynh, cố gắng cho con ra ở trọ, ở ghép cũng được”.

Điều đáng nói, đây không chỉ là câu chuyện về một chiếc máy giặt hay vài khoản chi tiêu nhỏ. Đằng sau sự bực bội ấy là câu hỏi về ranh giới giữa tình thân, sự giúp đỡ và trách nhiệm của người được giúp đỡ.

Ở nhờ không chỉ là chuyện có chỗ ngủ

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến đồng tình. Một tài khoản kể rằng gia đình có nhà rộng ở TP.HCM nhưng người thân vẫn chủ động từ chối cho các cháu ở nhờ. Thay vào đó, người này đề nghị các cháu thuê trọ và hỗ trợ mỗi tháng một khoản tiền điện, nước cho đến khi học xong. Theo người chia sẻ, cách làm ấy giúp các cháu có không gian sống riêng, đồng thời giữ được sự thoải mái trong quan hệ họ hàng.

Một số người khác cũng cho rằng, sống chung trong thời gian dài dễ nảy sinh những chuyện khó nói. Ban đầu, cả hai bên đều có thể xuất phát từ thiện chí: người thân muốn giúp đỡ, còn người đi học nghĩ rằng ở nhà họ hàng sẽ thuận tiện và tiết kiệm hơn. Nhưng khi những khác biệt trong sinh hoạt xuất hiện, việc góp ý đôi khi lại bị hiểu thành soi xét, tính toán.

Ảnh minh hoạ (AI)

Người cho ở nhờ có thể cảm thấy công sức và sự hỗ trợ của mình bị xem là điều hiển nhiên. Trong khi đó, người ở nhờ lại có thể nghĩ rằng mình đã được gia đình giúp đỡ thì những bất tiện nhỏ cũng nên được bỏ qua. Nếu không có sự thấu hiểu và chia sẻ từ cả hai phía, những chuyện như dùng điện nước, giặt quần áo, dọn dẹp hay phân chia việc nhà đều có thể trở thành nguyên nhân gây mất lòng.

Điều đáng ngại nhất là sau khi xảy ra mâu thuẫn, người cho ở nhờ có thể bị mang tiếng khó tính, không thương cháu hoặc tính toán với người nhà. Bởi vậy, có người cho rằng thà hỗ trợ một khoản tiền để cháu tự thuê chỗ ở còn hơn để tình cảm gia đình bị ảnh hưởng vì những va chạm trong cuộc sống thường ngày.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần nhìn nhận câu chuyện từ nhiều phía. Mức hỗ trợ 4 triệu đồng mỗi tháng mà bố mẹ gửi cho người cháu không đồng nghĩa với việc người cháu có thể tự trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt tại thành phố. Mặt khác, việc được người thân cho ở nhờ cũng không có nghĩa mọi nhu cầu cá nhân đều phải do chủ nhà đáp ứng.

Điều quan trọng là cách ứng xử khi nhận sự giúp đỡ. Nếu đã có tiền tiêu riêng, người trẻ nên chủ động mua sắm những vật dụng cá nhân cần thiết, sử dụng điện nước hợp lý và tự giác làm việc nhà trong khả năng của mình. Một lời hỏi han, một lần rửa bát hay sự chủ động gom quần áo trước khi giặt có thể không đáng bao nhiêu về vật chất, nhưng lại thể hiện sự quan tâm đến người đang cưu mang mình.

Ngược lại, người cho ở nhờ cũng cần nói rõ những nguyên tắc sinh hoạt ngay từ đầu, từ chuyện ăn uống, chi phí đến việc sử dụng đồ đạc và phân chia công việc. Những điều tưởng như quá nhỏ để phải thỏa thuận đôi khi lại chính là nguyên nhân khiến hai bên khó xử khi sống chung.

Giúp đỡ người thân cũng cần có giới hạn

Ở một khía cạnh khác, việc khuyên phụ huynh cho con ra ở trọ, ở ghép không nên được hiểu là người thân không còn cần giúp đỡ nhau. Với những gia đình có điều kiện, cho con cháu ở nhờ vẫn có thể là lựa chọn phù hợp, nhất là khi sinh viên mới lên thành phố chưa quen cuộc sống tự lập. Nhưng sự giúp đỡ chỉ thực sự có ý nghĩa khi cả người cho và người nhận đều cảm thấy thoải mái.

Không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để hỗ trợ con thuê nhà riêng. Vì vậy, nếu buộc phải sống chung với người thân, phụ huynh nên dạy con cách cư xử từ trước, thay vì chỉ xem đó là phương án tiết kiệm chi phí. Con cần hiểu rằng được người thân giúp đỡ là một điều đáng quý, nhưng không vì thế mà có quyền mặc nhiên sử dụng mọi thứ hoặc đẩy trách nhiệm sinh hoạt của mình cho người khác.

Đặc biệt, khi con đã bước vào tuổi đại học, việc học cách sống có trách nhiệm không kém phần quan trọng so với việc học trên giảng đường. Tự giặt giũ, dọn dẹp, tiết kiệm điện nước, biết quan sát để hỗ trợ người khác và tôn trọng quy tắc chung là những kỹ năng cần thiết để trưởng thành.