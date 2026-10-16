Xin cho con về Hà Nội ở nhờ nhà cô đi học, bà mẹ nhận tin nhắn mà chết điếng: Sao tính toán với cả cháu ruột mình?

Con gái đỗ đại học, trường lại gần nhà cô ruột, một người mẹ nghĩ rằng nếu xin cho con ở nhờ vài năm thì vừa tiết kiệm chi phí, vừa có người thân chăm nom. Thế nhưng, sau lời đồng ý ban đầu của cô, tin nhắn gửi đến vào buổi tối khiến người mẹ không khỏi bất ngờ. Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều về chuyện ở nhờ nhà người thân.

1,5 triệu đồng có quá đáng?

Theo lời kể của người mẹ, con gái chị vừa đỗ đại học, trường cách nhà cô ruột khoảng 1 km. Nhà cô xây ba tầng, hiện có năm người sinh sống, gồm vợ chồng cô chú, hai người con và bà nội đã 70 tuổi. Nghĩ nhà cô rộng rãi, lại ở gần trường, người mẹ chủ động hỏi em chồng xem có thể cho con gái xuống ở nhờ trong thời gian học đại học hay không. Nghe chị hỏi, cô ruột vui vẻ trả lời: "Vâng, chị cứ cho cháu xuống ở nhà em, thoải mái ấy mà. Trên gác vẫn còn một phòng trống, em dọn cho cháu ở".

Nghe em chồng nói vậy, người mẹ cũng yên tâm phần nào. Chị nghĩ con gái được ở gần người thân sẽ thuận tiện hơn, gia đình cũng bớt được khoản tiền thuê trọ hằng tháng. Thế nhưng, đến tối, người mẹ nhận được một tin nhắn khá dài từ em chồng. Nội dung tin nhắn khiến chị bất ngờ vì những điều kiện đi kèm với lời đồng ý trước đó.

Chia sẻ gây chú ý

Theo đó, cô ruột cho biết sẽ làm chìa khóa riêng để cháu có thể chủ động đi lại, không phải lo giờ giấc. Tuy nhiên, buổi trưa cô bé sẽ tự lo chuyện ăn uống, còn buổi tối cần phụ giúp cô chú nấu cơm, rửa bát và dọn dẹp nhà cửa. Về chi phí, cô ruột nói sẽ không thu tiền ở, coi như giúp đỡ cháu. Nhưng tiền điện, nước, điều hòa và ăn uống mỗi tháng sẽ tính 1,5 triệu đồng, đề nghị chị gái hỗ trợ khoản này.

Người cô cũng giải thích rằng nếu chỉ có mình cô thì không vấn đề gì, nhưng trong nhà còn có chồng và mẹ chồng nên mọi chuyện cũng cần tính đến. Đọc xong tin nhắn, người mẹ tỏ ra bức xúc. Chị cho rằng cháu ruột xuống ở nhờ để học đại học mà vẫn phải đóng tiền ăn uống, điện nước, lại còn phải làm việc nhà, chẳng khác nào đi ở thuê.

Chị thậm chí đặt câu hỏi liệu em chồng có đang quá tính toán với người thân hay không. Trong suy nghĩ của chị, cô cháu ruột thịt ở với nhau thì đáng lẽ mọi chuyện nên thoải mái hơn, thay vì phải phân chia chi li từng khoản như vậy.

Nhiều người không đồng tình

Tuy nhiên, câu chuyện nhanh chóng nhận được những ý kiến trái ngược. Không ít người cho rằng người mẹ đang đặt kỳ vọng quá lớn vào tình thân mà quên mất những bất tiện có thể phát sinh khi thêm một người vào sinh hoạt của gia đình khác.

Một số ý kiến nhận xét, mức 1,5 triệu đồng mỗi tháng cho tiền ăn uống, điện nước và điều hòa là không cao, nhất là khi cô bé được ở phòng riêng và có thể chủ động giờ giấc. Nếu thuê phòng trọ bên ngoài, gia đình có thể phải chi nhiều hơn mà chưa chắc đã có điều kiện sinh hoạt thuận tiện tương tự.

Đáng lẽ người mẹ nên chủ động đề cập chuyện đóng góp tiền sinh hoạt ngay từ đầu, thay vì mặc nhiên cho rằng cô ruột sẽ lo liệu mọi thứ cho cháu. Dù là người thân, gia đình chủ nhà vẫn phải chi trả thêm các khoản sinh hoạt khi có người ở cùng.

Ở chiều ngược lại, cũng có người chia sẻ trải nghiệm từng sống cùng họ hàng trong những năm đại học và cho rằng ở nhờ không phải lúc nào cũng là lựa chọn dễ chịu. Theo người này, vì mang ơn người thân đã cho ở, cô gần như phải dành phần lớn thời gian ngoài giờ học để làm việc nhà, phụ giúp việc buôn bán. Mong muốn tham gia hoạt động ở trường hay đi làm thêm cũng trở nên khó khăn hơn. Sau vài năm, cảm giác biết ơn đôi khi đi kèm với áp lực và sự gò bó.

Một số người vì thế khuyên gia đình nên cân nhắc cho con thuê trọ nếu có đủ điều kiện tài chính. Khi đã trưởng thành, việc sống tự lập không chỉ giúp sinh viên chủ động hơn trong sinh hoạt mà còn tạo cơ hội tham gia các hoạt động học tập, giao lưu và trải nghiệm cuộc sống đại học.

Thực tế, chuyện ở nhờ nhà người thân vốn không đơn giản chỉ là có một chỗ ngủ miễn phí. Khi sống chung, mỗi người đều có thói quen, nguyên tắc và trách nhiệm riêng. Chủ nhà phải điều chỉnh sinh hoạt để đón thêm người, còn người ở nhờ cũng cần biết chia sẻ công việc, tôn trọng nếp sống của gia đình và đóng góp những khoản chi phí hợp lý.

Điều quan trọng là các bên cần thống nhất rõ ràng ngay từ đầu, từ tiền ăn uống, điện nước đến việc nhà và giờ giấc sinh hoạt. Nếu những điều này được trao đổi thẳng thắn, cả hai phía sẽ dễ tránh được cảm giác thiệt thòi hoặc bị lợi dụng.

Trong câu chuyện trên, người cô đã nêu rõ điều kiện trước khi cháu chuyển đến. Việc cô không thu tiền phòng nhưng đề nghị hỗ trợ chi phí sinh hoạt, đồng thời mong cháu phụ giúp việc nhà, chưa đủ để kết luận cô tính toán hay đối xử không tốt với cháu. Ngược lại, người mẹ cũng có quyền cân nhắc xem cách sắp xếp đó có phù hợp với con gái mình hay không.

Tình thân có thể là lý do để người ta sẵn lòng giúp đỡ nhau, nhưng không có nghĩa một bên phải mặc nhiên gánh vác mọi chi phí và bất tiện. Đôi khi, lựa chọn thuê trọ bên ngoài lại giúp cả người ở lẫn người cho ở giữ được sự thoải mái, tránh để chuyện tiền bạc và sinh hoạt làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.

Bởi suy cho cùng, điều đáng quý không phải là người thân có thể giúp nhau đến mức nào, mà là sau khi giúp đỡ, cả hai vẫn có thể đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và vui vẻ.