Chính trị, cảnh nóng chi phối LHP Venice

Khai mạc vào ngày 28/8, Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 81 nhanh chóng tạo ra cho báo chí quốc tế những chủ đề nóng hổi. Có thể nói, chưa bao giờ sự kiện thường niên ở Italy lại có độ thảo luận cao như vậy. Từ những chuyện bên lề như Brad Pitt chính thức ra mắt bạn gái Ines de Ramon, ban tổ chức sắp xếp để tài tử sinh năm 1963 không chạm mặt Angelina Jolie đến việc để cho chính trị chi phối tự do sáng tạo nghệ thuật hay sự trở lại của phim nhiều cảnh nóng … đều khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực phân tích, mổ xẻ.

Chính trị chi phối liên hoan phim

Không giống Cannes hay Berlin, những sự kiện thường xuyên bị chính trị tác động, LHP Venice hiếm khi rơi vào tình thế như vậy. Tuy nhiên, 2024 là năm ngoại lệ. Bầu không khí căng thẳng của chiến sự xảy ra ở Gaza lan sang đến tận thành phố biển thuộc Italy.

Vào ngày đầu tiên của liên hoan phim, lá thư có chữ ký của hơn 300 nhà làm phim, diễn viên, nhà văn và nhạc sĩ được công khai. Nội dung thư lên án việc đưa hai bộ phim của Israel vào danh sách phim ra mắt tại Venice. Đó là Of Dogs and Men và Why War.

Of Dogs and Men bị tẩy chay vì do công ty Israel sản xuất. Ảnh: AR Content.

Những người phản đối cáo buộc hai tác phẩm điện ảnh trên được tạo ra bởi các công ty tham gia vào việc “tẩy trắng sự áp bức của Israel đối với người Palestine". Họ kêu gọi liên hoan phim không trình chiếu những bộ phim đồng lõa với các hành vi vi phạm nhân quyền.

Trước lễ khai mạc, một lá thư khác, với chữ ký của gần 70 nhà làm phim Palestine (bao gồm các tên tuổi đình đám như Hany Abu-Assad, Elia Suleiman và Farah Nabulsi), có nội dung chỉ trích rộng hơn, cáo buộc Hollywood phi nhân tính hóa người Palestine trong nhiều thập kỷ. Họ cho rằng điều này góp phần gây ra cuộc đổ máu hiện nay ở Gaza.

Phim 18+ và truyền hình lên ngôi

LHP Venice diễn ra vào đợt nắng nóng khắc nghiệt và nhiệt độ trong rạp chiếu phim cũng thiêu đốt không kém dù có máy lạnh hoạt động liên tục. Đó là vì danh sách phim năm nay tràn ngập phân cảnh nóng bỏng, khiêu gợi.

Đầu tiên phải kể đến Babygirl, với sự tham gia của Nicole Kidman trong vai nữ giám đốc điều hành quyền lực có mối quan hệ nồng cháy với thực tập sinh trẻ tuổi (Harris Dickinson).

Tiếp đến là Queer của Luca Guadagnino. Phim do Daniel Craig đóng chính, trong vai người Mỹ xa xứ cô đơn ở độ tuổi cuối 40, bị ám ảnh bởi một người đàn ông trẻ tuổi hơn nhiều.

Nicole Kidman có cảnh nóng táo bạo với bạn diễn kém tuổi trong Babygirl. Ảnh: A24.

Disclaimer của nhà làm phim thắng 6 giải Oscar Alfonso Cuarón được Variety mô tả là “bộ phim khiêu dâm không thể che giấu”. Phim có sự tham gia của Cate Blanchett trong vai nhà làm phim tài liệu có quá khứ ám ảnh.

Bất chấp những cảnh nóng táo bạo, 4 tập đầu phim nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn, thể hiện bằng tràng pháo tay kéo dài năm phút.

Disclaimer là một trong những minh chứng cho nhận định phim truyền hình thống lĩnh LHP Venice 2024. Thông thường sự kiện là điểm dừng chân thiết yếu cho những bộ phim muốn tạo nên sức nóng tại Oscar. Tuy nhiên năm nay, liên quan phim dường như đang nâng cao vị thế của một số ứng cử viên Emmy 2025.

Cuarón không phải là nhà làm phim duy nhất chuyển đổi từ điện ảnh sang truyền hình. Thomas Vinterberg, đạo diễn thắng giải Oscar khác, cho ra mắt bộ phim chính kịch về biến đổi khí hậu Families Like Ours . Trong khi đó, Joe Wright đặt kỳ vọng vào M. Son of the Century , loạt phim tiểu sử về Benito Mussolini - nhà độc tài thời chiến khét tiếng của Italy.

Việc chuyển sang truyền hình tạo điều kiện cho Cuarón, Vinterberg và Wright có nhiều không gian hơn để hiện thực hóa tầm nhìn sử thi của họ, đồng thời cũng là dấu hiệu cho thấy sự tự do và nguồn tài chính lớn hơn có sẵn tại thời điểm ngành kinh doanh phim ảnh đang suy thoái.

Angelina Jolie thắng thế

Đã nhiều năm rồi Angelina Jolie không có vai diễn nào xứng đáng với tài năng của cô. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi cô tham gia Maria , hóa thân thành danh ca opera huyền thoại Maria Callas.

Bộ phim khiến các nhà phê bình choáng ngợp, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt và đặt ra kỳ vọng về giải Oscar thứ 2 trong sự nghiệp.

Angelina Jolie gây tiếng vang nhờ vai diễn trong Maria. Ảnh: Shutterstock.

Cây viết Owen Gleiberman của Variety ca ngợi: “Jolie nhắc nhở bạn rằng cô ấy có thể là một diễn viên cực kỳ nghiêm túc trong việc điều khiển sự tinh tế và sức mạnh”.

Nhiều nhà phê bình khác đánh giá cao cách bà mẹ 6 con nhân tính hóa nữ ca sĩ có cảm xúc hỗn loạn và cho thấy danh tiếng của Callas giống như một loại nhà tù giam hãm bà. Đó là số phận mà Jolie, người bị các tay săn ảnh và báo lá cải săn lùng trong nhiều thập kỷ, hiểu rõ.

Chỉ với Maria, sự chú ý dành cho Angelina đang chuyển từ danh tiếng sang nghệ thuật mà cô tạo ra.

Về mặt cá nhân, đả nữ Hollywood thắng thế trước chồng cũ - người cũng mang phim đến giới thiệu tại Venice.

Trong khi Angelina được tung hô với tràng pháo tay dài 8 phút, Wolfs - bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Brad và George Clooney lại bị chê lộn xộn và gây khó chịu dù là phim hài.