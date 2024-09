Đoàn phim gồm đạo diễn Dương Diệu Linh; nhà sản xuất người Singapore Tan Si En; các diễn viên chính là Tú Oanh, Lê Vũ Long, hai diễn viên trẻ Nguyễn Nam Linh và Bùi Thạc Phong; DOP (giám đốc hình ảnh) Ngô Minh Nghĩa, giám đốc mỹ thuật Phạm Phong Lan có mặt tại Venice trong sự kiện ra mắt toàn cầu (World Premiere) tại Settimana Internazionale della Critica (Tuần lễ Phê bình phim Quốc tế) ở Liên hoan phim Venice lần thứ 81.

Kết thúc buổi chiếu, phim “Mưa trên cánh bướm” nhận tràng pháo tay dài 2 phút rưỡi và nhiều trang điện ảnh quốc tế uy tín như IndieWire, Screendaily hay Cineuropa bắt đầu có những bài review về phim. Đạo diễn Dương Diệu Linh bật khóc sau buổi World Premiere và bắt tay từng thành viên trong đoàn trước khi lên sân khấu phát biểu.

Tờ IndieWire nhận định: ““Mưa trên cánh bướm” là câu chuyện nhuốm màu kinh dị và những ảo tưởng mộng mơ của phụ nữ. Phim khai thác ngôn ngữ điện ảnh hiện thực huyền ảo thông qua việc nhấn vào phương tiện làm nhục đáng sợ nhất của con người: phơi bày chuyện xấu của bạn trên mọi phương tiện truyền thông. Dương Diệu Linh đã tạo nên nhiều hình ảnh khó quên trong bộ phim đầu tay, khiến cô trở thành một nhà làm phim tiếp nối thời kỳ bùng nổ của điện ảnh Việt Nam trên quốc tế (sau “Bên trong vỏ kén vàng” và vài phim khác). “Mưa trên cánh bướm” thực sự rất mê hoặc”.

Diễn viên Tú Oanh có vai chính điện ảnh đầu tiên ở tuổi 50.

Diễn viên chính Tú Oanh xúc động chia sẻ: “Đến giờ tôi vẫn bất ngờ và xúc động khi ở tuổi ngoài 50 có được vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh. Cảm ơn đạo diễn trẻ Dương Diệu Linh đã tin tưởng tôi cho vai diễn Tâm. Điều đặc biệt hơn nữa là lần này cả đoàn phim có mặt tại Liên hoan phim Venice lần thứ 81. Chúng tôi đã có một buổi chiếu ra mắt toàn cầu tạo nhiều dấu ấn, và cả bữa tiệc sau chiếu rất vui. Nắng Venice những ngày cuối hè vẫn rất gắt. Có lẽ khi trở về, lên phim trường những dự án mới, tôi phải xin riêng tổ ánh sáng làm đèn riêng vào mặt không thì… không cân bằng trắng được so với các diễn viên khác mất vì cháy nắng ở Venice mất rồi (Cười lớn). Rất mong đến dịp được đứng trước khán giả Việt Nam khi bộ phim trở về nhà”.

Ngay sau Venice, “Mưa trên cánh bướm” tiếp thục tham dự LHP Toronto – một trong những sự kiện điện ảnh uy tín và là nơi mỗi năm có nhiều tác phẩm sau đó đi Oscar tham dự. Phim cũng tiếp tục tham dự Liên hoan phim Busan diễn ra vào tháng 10, trong chương trình “Cửa sổ châu Á” (A Window on Asian Cinema).

“Mưa trên cánh bướm” là một bộ phim hợp tác giữa Việt Nam, Singapore, Indonesia và Philippines. Công ty Barunson E&A của Hàn Quốc đã mua quyền phân phối toàn cầu cho bộ phim này trước thềm thị trường Cannes năm nay.

Phim là câu chuyện về mẹ con Tâm (Tú Oanh đóng) và Hà (Nam Linh đóng) lên xe máy đi đánh ghen sau khi phát hiện ra người chồng, người cha (Lê Vũ Long đóng) ngoại tình qua sóng truyền hình khi một trận bóng đá đang diễn ra. Tâm tìm thấy một thầy bùa online với mong muốn khiến người chồng ngoại tình hồi tâm chuyển ý, nhưng vô tình đánh thức một thế lực siêu nhiên bí ẩn trong chính căn nhà của mình.

Đạo diễn Dương Diệu Linh

“Mưa trên cánh bướm” đánh dấu lần đầu tiên Dương Diệu Linh đạo diễn phim truyện và tác phẩm cũng là sự phát triển từ loạt phim ngắn đoạt nhiều giải thưởng quốc tế của cô về nhân vật trung tâm là phụ nữ trung niên. Những phim ngắn của Dương Diệu Linh trước đó bao gồm “Thiên đường gọi tên”, “Ngọt, mặn” và “Mẹ, Con gái, Những giấc mơ”. Giống như các phim ngắn, “Mưa trên cánh bướm” khám phá các chủ đề về tính nữ, mối quan hệ gia đình và truyền thống văn hóa, được kể qua ngôn ngữ điện ảnh hài hước, tâm lý và có yếu tố huyền ảo.

“Mưa trên cánh bướm” là một trong 7 phim được lựa chọn từ 700 phim trên toàn thế giới có tên trong danh sách 7 phim truyện đầu tay tranh giải. International Critics’ Week (Settimana Internazionale della Critica) là một phần song song của Liên hoan phim Quốc tế Venice. Chương trình này rất cạnh tranh và tuyển chọn 7 bộ phim đầu tay tham gia tranh giải. Hạng mục này đã khởi động sự nghiệp của nhiều đạo diễn nổi tiếng thế giới như Kenneth Lonergan (nổi tiếng với “You Can Count on Me”, giành Oscar với “Manchester by the Sea”); Olivier Assayas (chồng cũ của minh tinh Trương Mạn Ngọc, nổi tiếng với các phim “Irma Vep”, “Clean” hay “Personal Shopper”); Mike Leigh (nhà làm phim huyền thoại người Anh).