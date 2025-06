Tối 5/6, nữ ca sĩ Phương Thanh đã có màn tái xuất đầy cảm xúc tại minishow Phương trời thanh xuân – sự kiện mở màn sau khi sân khấu Love in the Bay by Ambassador Cruise chính thức được công nhận 2 kỷ lục quốc gia. Đây cũng là lần thứ hai Phương Thanh hợp tác cùng đơn vị tổ chức và là nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn kể từ cột mốc đặc biệt này.

Chương trình diễn ra trên không gian lộng gió giữa biển trời Hạ Long. Mở đầu đêm nhạc là màn hòa tấu từ ban nhạc, thay cho lời chào trân trọng gửi đến “chị Đẹp” Phương Thanh. Nữ ca sĩ xuất hiện trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt và gửi tặng khán giả bản hit Một thời đã xa – ca khúc gắn liền với tuổi thanh xuân của không ít người.

“Phương Thanh có nghe thấy những lời yêu cầu từ khán giả phía dưới, và nhận ra rằng các ca khúc xưa vẫn luôn được yêu mến. Đó chính là thành công lớn nhất đối với người nghệ sĩ như tôi. Nhưng hôm nay, tôi cũng hy vọng khán giả sẽ đón nhận thêm những bài hát mới, đang và sẽ được giới thiệu,” nữ ca sĩ bày tỏ trước khi bước vào phần trình diễn tiếp theo.

Trong suốt hơn một giờ đồng hồ, loạt bản hit như Trống vắng, Lang thang, Mê cung, Đêm lao xao... được Phương Thanh lần lượt thể hiện trong không khí đầy cảm xúc. Với phong cách biểu diễn gần gũi, cô liên tục giao lưu, lắng nghe và chiều lòng khán giả. “Hôm nay Phương Thanh hát tới 21h20, mọi người cứ thoải mái yêu cầu,” cô hài hước nói, khiến không khí trở nên thân mật và sôi nổi.

Một điểm đặc biệt khác của chương trình là sự góp mặt của nhạc sĩ Tường Văn trong ban nhạc trình diễn. “Những người sáng tác khi tự chơi nhạc phẩm của mình luôn mang đến một độ phiêu rất riêng. Phương Thanh rất vinh dự khi hôm nay có sự đồng hành của nhạc sĩ Tường Văn,” nữ ca sĩ chia sẻ đầy trân trọng.

Với Phương trời thanh xuân, Phương Thanh tiếp tục là gương mặt nghệ sĩ gắn bó cùng chuỗi chương trình nghệ thuật Love in the Bay – sân khấu vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập hai kỷ lục: Chương trình âm nhạc ngoài trời kết hợp trình diễn ánh sáng trên du thuyền có quy mô lớn nhất Việt Nam, và là sân khấu biểu diễn trên không gian di sản thiên nhiên thế giới – Vịnh Hạ Long.

Sau ba mùa tổ chức thành công với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, Love in the Bay đang dần khẳng định vị thế là sân khấu nổi bật bậc nhất khu vực miền Bắc trong phân khúc du lịch – giải trí cao cấp. Việc tổ chức định kỳ mùa thứ 3 với sự đổi mới về nội dung và chất lượng hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm độc đáo, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại Hạ Long.

Ông Nguyễn Quang Sơn – Phó Tổng Giám đốc Phát triển Thị trường của APC Corporation – chia sẻ: “Việc tạo ra những sản phẩm mới, khác biệt và giàu trải nghiệm là định hướng lâu dài của chúng tôi. Với cam kết tiên phong trong phát triển du lịch bền vững, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới sáng tạo nhằm góp phần quảng bá vẻ đẹp và giá trị du lịch của Vịnh Hạ Long đến với bạn bè trong nước và quốc tế".