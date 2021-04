Chính thức: Erik là thí sinh đầu tiên "nhập trận" The Remix mùa 4!

Đúng như tin đồn trước đó, Erik mới đây đã được NSX công bố chính là thí sinh đầu tiên gia nhập đường đua The Heroes (The Remix mùa 4).

The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng là một phiên bản nâng cấp rất nhiều so với The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng, vẫn giữ nguyên màu sắc âm nhạc sôi động hiện đại nhưng không thể thiếu "gia vị" Hip-hop/Rap đang rất thịnh hành tại Việt Nam trong thời gian qua. Tính đối kháng của các nghệ sĩ sẽ cao hơn, đúng với tên tiếng Việt là Thần Tượng Đối Thần Tượng.

Như vậy so với danh sách gây xôn xao mạng xã hội ngày Cá tháng Tư vừa qua, sau khi Hòa Minzy và Phí Phương Anh đã phủ nhận tham gia thì Erik là cái tên chính xác đầu tiên được xác nhận.

Được biết, chương trình dự kiến sẽ lên sóng vào cuối tháng 5/2021 với 17 thí sinh. Bên cạnh Erik, danh tính 16 thí sinh còn lại đang khiến khán giả vô cùng tò mò.