Phía Phí Phương Anh nói gì khi rộ tin đối đầu Chi Pu ở The Remix? Nhà sản xuất lên tiếng ra sao?

Thông tin Chi Pu, Phí Phương Anh sẽ cùng góp mặt tại The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng phiên bản mới hiện đang nhận được sự quan tâm cực lớn từ phía cư dân mạng cũng bởi cả 2 đều là những giọng ca gây tranh cãi về thực lực của showbiz Việt hiện tại.

2 giọng ca gây tranh cãi của showbiz Việt được đồn đoán cùng tham gia The Remix là chủ đề đang được netizen bàn tán

Liên hệ với Phí Phương Anh về việc sẽ là một trong số thí sinh tham gia dàn cast chương trình năm nay, ê-kíp của nữ nghệ sĩ hoàn toàn phủ nhận thông tin trên. Trước đó, quản lý của Hòa Minzy cũng lên tiếng xác nhận giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp cũng không có mặt tại The Remix mùa 4 như tin đồn được lan truyền. Chính vì thế, không có gì chắc chắn rằng dàn thí sinh tham gia chương trình trong "tin hành lang" trên là chính xác hoàn toàn. Phải chăng đây hoàn toàn là một bước PR cho show sắp lên sóng?

Quản lý Hoà Minzy phủ nhận việc nữ ca sĩ tham gia chương trình mùa 4

The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng là một phiên bản nâng cấp rất nhiều so với The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng, vẫn giữ nguyên màu sắc âm nhạc sôi động hiện đại nhưng không thể thiếu "gia vị" Hip-hop/Rap đang rất thịnh hành tại Việt Nam trong thời gian qua. Tính đối kháng của các nghệ sĩ sẽ cao hơn, đúng với tên tiếng Việt là Thần Tượng Đối Thần Tượng.



Chia sẻ về thông tin dàn thí sinh được đồn đoán tham gia chương trình năm nay, phía nhà sản xuất cho hay: "Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình The Heroes sẽ được công bố dần dần, tạm thời chúng tôi chưa phủ nhận hay khẳng định về những thông tin line-up đang được lan truyền trên MXH nhưng chắc chắn rằng, các nghệ sĩ tham gia The Heroes sẽ khiến người xem hài lòng và thích thú". Dự kiến chương trình sẽ lên sóng vào cuối tháng 5/2021 với 17 thí sinh.

Ảnh: Internet