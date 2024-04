Chiều tối, người dân đổ xô lên phố đi bộ hồ Gươm "hóng gió" trong ngày nghỉ lễ.

Do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ lên đến 40 độ C nên nhiều người dân và du khách chọn ở lại Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. "Gia đình chúng tôi có kế hoạch đi Hòa Bình, tuy nhiên do thời tiết nắng nóng, nhà còn có con nhỏ nên quyết định ở lại Hà Nội. Buổi tối mát trời thì tôi cho các cháu lên đây để tận hưởng không khí ngày lễ", anh Hiệp (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.