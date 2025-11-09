Sau 25 danh hiệu, 115 lần khoác áo đội tuyển Anh, hàng trăm giải đấu quốc tế và vô số bàn thắng vô giá, David đã tiếp tục nhận huy chương từ Vua Charles vì những đóng góp cho thể thao và từ thiện vào ngày 4/11. Cho đến nay, cựu huyền thoại của Manchester United và đội tuyển Anh vẫn là cầu thủ bóng đá người Anh duy nhất giành chức vô địch ở 4 quốc gia khác nhau, bắt đầu với 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh tại Anh. Mới đây, David Beckham lại làm nên huyền thoại khi nhận phong tước Hiệp sĩ từ Hoàng gia Anh.

David Beckham không hề giấu giếm tham vọng được phong tước Hiệp sĩ từ hơn 1 thập kỷ trước. Anh gần như dành được danh hiệu "Ngài" từ năm 2014, nhưng ồn ào trốn thuế thất thiệt đã khiến điều này bị hoãn lại. Đến năm 2017, David Beckham chỉ trích ủy ban danh dự vì đã loại anh khỏi danh sách đề cử, khiến hy vọng giành được vinh dự như tan thành mây khói. Vậy thì làm thế nào mà cựu danh thủ cuối cùng lại giành được tước hiệp sĩ?

David Beckham đã được thỏa ước nguyện

Phản bội Hoàng tử Harry?

Vợ chồng Beckham và Hoàng tử Harry - Meghan từng rất thân thiết với nhau. Nhưng từ năm 2018, 2 gia đình này đã xuất hiện rạn nứt. Vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan cáo buộc nhà Beckham đã tiết lộ nhiều chuyện riêng tư của họ cho báo chí. Các nhà viết sử hoàng gia tiết lộ Hoàng tử Harry cũng không thích việc vợ chồng David Beckham thân thiết với Hoàng tử William.

Lúc ban đầu, vợ chồng David Beckham rất cố gắng làm thân với Meghan Markle khi cô mới làm dâu hoàng gia. Victoria đưa ra lời khuyên trang điểm, đội ngũ của cô cũng giúp Meghan chăm sóc da mặt, làm tóc, định hình phong cách. Nhưng Victoria đã đem chuyện này lên báo chí khiến nhà Sussex vô cùng tức giận. Sau đó, bà Becks lên tiếng phủ nhận và David Beckham cũng cảm thấy rất tức giận.

Giọt nước tràn ly là khi nhà Sussex không mời vợ chồng Beckham dự tiệc cưới, mặc dù được dự lễ cưới ở Nhà nguyện St George. Nhà viết sử Bower tuyên bố động thái này là một "sự xúc phạm gần như không thể tha thứ". Đồng thời, nhà Sussex cũng không muốn nghe những lời tâng bốc David Beckham cùng Hoàng tử William trong Thế vận hội xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Người viết sử tỏ ra đáng tiếc, cho rằng nếu Meghan bắt chước Victoria Beckham thì hẳn cô đã được lòng công chúng Anh hơn rất nhiều. Đến mùa hè vừa qua, đôi vợ chồng Beckham vô cùng bất ngờ khi cậu cả Brooklyn và con dâu Nicola lại trở nên thân thiết với Harry và Meghan.

Vợ chồng nhà Beckham đã không còn thân thiết với nhà Sussex

Quấn quýt bên vua Charles

David Beckham đã khéo léo "làm bạn" với Vua Charles qua nhiều sự kiện và sở thích làm vườn chung. Vào tháng 5 năm nay, Vua Charles và David Beckham đã trò chuyện như những người bạn cũ khi họ gặp lại nhau tại Triển lãm hoa Chelsea nổi tiếng thế giới của Hiệp hội làm vườn Hoàng gia vào ngày trước khi khai mạc. Cựu danh thủ đã đep cài áo "Bông hồng của Vua", khiến Vương hậu Camilla phải khen ngợi là rất đẹp. Quốc vương cũng gửi cho Beckham món quà sinh nhật tuổi 50.

Trước đó, họ đã gặp nhau tại lễ trao giải của Hội đồng thời trang Anh vào tháng 5/2023. David Beckham đã tặng Vua Charles một lọ mật ong tự làm từ nông trại của anh. Nhà vua rất ngạc nhiên khi biết về sở thích của David Beckham và cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng chuyển sang chủ đề tình yêu chung của họ dành cho loài ong.

David Beckham rất quấn quýt bên Vua Charles

Tích cực với công tác từ thiện

Bên cạnh sự nghiệp bóng đá, David Beckham còn hỗ trợ nhiều hoạt động từ thiện, bao gồm vai trò đại sứ thiện chí cho tổ chức viện trợ nhân đạo UNICEF từ năm 2005. Khi xem lại những thước phim ngày đầu đồng hành với UNICEF, David Beckham thốt lên: "Đây chính là công việc tôi muốn làm. Đây chính là điều tôi muốn tham gia". Anh đã đi đến nhiều nơi trên thế giới để giúp đỡ trẻ em. David Beckham nói: "Rất nhiều thứ đã thay đổi trong 20 năm qua, nhưng có một điều vẫn luôn đúng: mọi trẻ em đều nên có quyền được ước mơ. Vì vậy, bây giờ và 20 năm sau, tất cả chúng ta phải làm những gì có thể để giúp trẻ em thực hiện ước mơ của mình".

Năm ngoái, anh cũng được bổ nhiệm làm đại sứ cho King's Foundation, một tổ chức từ thiện giáo dục do Nhà vua thành lập vào năm 1990. Anh rất vinh dự, còn Victoria Beckham cũng xúc động đến bật khóc. Có thể nói rằng David Beckham đã sử dụng danh tiếng để nâng cao nhận thức và phát động các lời kêu gọi gây quỹ toàn cầu.

David Beckham đã có nhiều năm làm thiện nguyện trước khi được phong tước hiệp sĩ

Xây dựng mối quan hệ vớ i Hoàng tử William và công nương Kate

David Beckham đã là bạn lâu năm của Hoàng tử William. Họ đồng hành trong những chiến dịch vận động để nước Anh được đăng cai các sự kiện lớn. 2 gia đình cũng thường xuyên dự sự kiện cùng nhau và bày tỏ "tình thương mến thương" trên mạng xã hội. Công nương Kate cũng thể hiện sự ủng hộ của mình dành cho Victoria Beckham bằng cách diện 1 số thiết kế từ thương hiệu này.

David Beckham rất thân với Hoàng tử William và Công nương Kate

Xếp hàng chờ viếng Nữ hoàng quá cố

Đây chính là hành động củng cố hình ảnh đẹp của David Beckham trong mắt công chúng. Khi nữ hoàng Elizabeth qua đời năm 2022, David Beckham không sử dụng đặc quyền người nổi tiếng, mà đứng kiên nhẫn xếp hàng 5 dặm như bao người bình thường khác. Khi xếp hàng, anh lặng lẽ không gây sự chú ý, mua 1 hộp bánh rán và chia sẻ cùng mọi người.

Sau 13 tiếng xếp hàng, David Beckham đã được vào tiễn biệt nữ hoàng trong vài giây. Anh lau khóe mắt và lấy tay che miệng, nhanh chóng bước đi để nhường đường cho những người tiếp theo. Trước truyền thông, cựu danh thủ đã nói nhiều điều tôn trọng đến nữ hoàng quá cố.

Cựu danh thủ đứng xếp hàng 13 tiếng đồng hồ để chờ viếng nữ hoàng

Như vậy, David Beckham ngày nay không chỉ là cựu cầu thủ nổi tiếng, mà còn là biểu tượng văn hóa đại diện cho hình ảnh người Anh – lịch thiệp, trung thành và tận tụy. Theo Daily Mail, đó chính là nền tảng giúp anh trở thành “ứng viên hoàn hảo” cho danh hiệu Hiệp sĩ mà nước Anh có thể tự hào. Cựu danh thủ đã khéo léo kết hợp giữa thiện nguyện, quan hệ hoàng gia và chiến lược truyền thông để tạo dựng hình ảnh “người hùng quốc gia”, qua đó mở đường cho khả năng được phong tước hiệp sĩ.

Nguồn: Daily Mail