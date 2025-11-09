Tối 8/11, tập 8 Anh Trai Say Hi lên sóng với nhiều diễn biến đáng chờ đợi. Mở đầu, 2 đội do BigDaddy và Robber làm đội trưởng lần lượt mang lên sân khấu những tiết mục nhóm được đầu tư chỉn chu. Khép lại phần performance, 6 team tiếp tục bước vào phần thi dance battle với sự đánh giá của 6 giám khảo: MTPop, BBOY B4, Lê Vinh, Quốc Tít, C2 Low.

Theo luật ở vòng dance battle, 6 đội sẽ trải qua 3 vòng thi được ban giám khảo và 300 khán giả chấm điểm ở mỗi vòng. Vòng đầu tiên, tất cả các thành viên trong đội sẽ thi bài nhảy dài 60 giây đã chuẩn bị trước. Đến vòng 2, 6 đội sẽ bốc thăm chia thành 3 cặp đấu. Mỗi team sẽ cử 1 đại diện thi đối kháng. 4 đội có tổng điểm sau 2 vòng cao nhất sẽ thi vòng 3.

Ở vòng cuối này, mỗi team vẫn sẽ cử 1 đại diện để thi cypher theo lượt mà Trấn Thành chỉ định, kết thúc vòng thi chỉ có 3 đội có điểm cao nhất sẽ lần lượt nhận 100, 75 và 50 điểm. Điểm thưởng sẽ được chia đểu cho từng thành viên trong đội.

Các đội chuẩn bị cực kỹ để kiếm được điểm cộng quan trọng ở phần thi dance battle

6 đội đã mang đến những màn trình diễn bùng nổ với năng lượng và tinh thần thi đấu đáng khen. Mỗi đội đều thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng, từ biên đạo, trang phục cho đến cách dàn dựng sân khấu. Những tiết mục được dàn dựng công phu không chỉ phô diễn kỹ năng cá nhân của từng thành viên mà còn cho thấy tinh thần đồng đội và khả năng kết nối cực tốt giữa các thành viên trong team.

Dù không phải ai cũng xuất thân là dancer chuyên nghiệp, nhưng nhiều thí sinh vẫn khiến khán giả ấn tượng bởi tinh thần "cháy" hết mình trên sân khấu. Đặc biệt, những cái tên như Vương Bình, Lohan hay BigDaddy đã tạo nên những khoảnh khắc rất riêng.

Nhiều Anh Trai không có nhiều điểm mạnh về vũ đạo nhưng đã gây bất ngờ vì màn thể hiện sáng tạo

Gây sốt trong phần dance battle chính là Karik. Dù chấn thương dây chằng nhưng nam rapper vẫn quyết tâm đại diện team thi vòng 2. Đối đầu với Phúc Du, Karik khiến sân khấu nổ tung khi phô diễn kỹ thuật hip-hop của mình. Không chỉ vậy, Karik còn cởi áo giữa sân khấu, đốt cháy không khí với thần thái cực bốc và tinh thần "cháy" đúng nghĩa.

Khoảnh khắc khiến khán giả phải "nín thở" nhất trong tập mới của Anh Trai Say Hi chính là màn "drop lưng" cực gắt của Karik. Sau khi cùng đồng đội hoàn thành bài nhảy, nam rapper bất ngờ ngã thẳng người xuống sàn trong tư thế đầy kịch tính, khiến Trấn Thành và cả trường quay đồng loạt hò hét. Sự bùng nổ này khiến cả team Karik nhận điểm số cao nhất sau 2 vòng thi đầu.

Phần dance battle "điên rồ" của Karik tại Anh Trai Say Hi

Karik khiến trường quay bùng nổ

Các đồng đội phải bái phục trước tinh thần của nam rapper

Kết thúc vòng dance battle, 3 đội xếp đầu là CONGB, Ngô Kiến Huy và Dillan Hoàng Phan. Nhờ điểm cộng cao mà team của CONGB từ vị trí thứ 3 performance nhảy thẳng lên xếp thứ nhất, qua đó bảo toàn thành viên. Đồng nghĩa, 5 Anh Trai có điểm cá nhân thấp nhất sau livestage 3 sẽ phải chia tay chương trình.

Trong phòng chờ, lần lượt các Anh Trai rơi vào vòng nguy hiểm bước vào và chia sẻ những cảm xúc khi nhìn về hành trình của mình ở Anh Trai Say Hi. Cuối cùng, Trấn Thành công bố những cái tên phải dừng bước, đó là Khôi Vũ, Bùi Duy Ngọc, Otis, Nhâm Phương Nam và TEZ. Sự ra về của các Anh Trai trải qua với nhiều nước mắt. BigDaddy không giấu được sự thất vọng khi phải lần nữa chứng kiến học trò TEZ ra về, trước đó là ở Rap Việt.

5 Anh Trai đầu tiên phải dừng bước ở chương trình

BigDaddy bần thần khi chứng kiến cậu học trò TEZ bị loại