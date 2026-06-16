Cuối tuần vừa rồi tại Trooping the Colour, Vương phi xứ Wales Kate đã gây sốt với chiếc áo khoác liền váy Catherine Walker màu xanh baby mang đậm bóng dáng của Công nương Diana. Nhưng chỉ hai ngày sau, cô tiếp tục khiến dân mạng xôn xao khi diện trọn bộ vàng bơ xuất hiện tại lễ Order of the Garter tại lâu đài Windsor ngày 15/6. Bộ trang phục không chỉ đẹp mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa thú vị hơn những gì chúng ta nhìn thấy trên bề mặt.

Màu vàng bơ của mùa hè 2026

Sau màn xuất hiện ấn tượng tại Trooping the Colour trong chiếc áo khoác Catherine Walker màu xanh baby, Vương phi xứ Wales Kate tiếp tục gây chú ý khi cùng Vua Charles và Vương hậu Camilla xuất hiện tại lễ Order of the Garter ở Nhà nguyện St George, lâu đài Windsor. Lần này, cô chọn một tông màu hoàn toàn khác: Vàng bơ ấm áp, ngọt ngào, đúng màu đang dẫn đầu xu hướng thời trang hè năm nay.

Bộ trang phục là chiếc áo khoác liền váy midi đặt riêng từ nhà thiết kế Patrick McDowell, người đồng thời có mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 nhờ xây dựng thương hiệu thời trang cao cấp theo hướng bền vững và tuần hoàn. Thiết kế có cổ đơn, eo thon và túi hông thanh lịch. Điểm nổi bật là chi tiết nổi trên vải brocade tinh tế lộ ra khi ánh sáng chiếu vào, tạo hiệu ứng thị giác cực kỳ sang trọng.

Vải dệt riêng, tên đặt riêng

Điều làm bộ trang phục này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở màu sắc hay kiểu dáng. Vải để may chiếc áo khoác liền váy được dệt riêng cho Vương phi, bởi thương hiệu Stephen Walters & Sons tại Suffolk, thể hiện sự ủng hộ lâu dài của cô đối với ngành dệt may của Anh Quốc. Sau sự kiện này, thiết kế đã được McDowell đặt tên là "The Wales Coat Dress" trên website chính thức của hãng, đây là lần đầu tiên ông đặt tên một thiết kế theo tước hiệu của Vương phi.

Đi kèm bộ đầm là chiếc mũ vành rộng phong cách boater từ nhà thiết kế Jane Taylor, đôi giày trung tính và phụ kiện da lộn thanh nhã. Tổng thể toát lên sự điều độ, đĩnh đạc đúng chất của một người có thể sẽ sớm trở thành Vương hậu tương lai của nước Anh.

Đôi bông tai 15 năm và cử chỉ lãng mạn ít ai để ý

Giữa bộ trang phục mới hoàn toàn, có một món phụ kiện rất cũ và rất có ý nghĩa. Vương phi Kate đã đeo lại đôi bông tai kim cương mà cô từng đeo trong ngày cưới với Thân vương William năm 2011, một món quà được cha mẹ cô là Carole và Michael Middleton đặt riêng từ nhà kim hoàn Robinson Pelham.

Đôi bông tai được chạm khắc theo hình lá sồi và quả sồi nhỏ, tham chiếu đến huy hiệu gia tộc của cha cô. Đây không phải lần đầu cô đeo lại đôi bông tai này trong các dịp quan trọng, nhưng lần nào xuất hiện, chúng cũng nhắc nhớ về một ngày trọng đại cách đây một thập kỷ rưỡi.

Garter Day và truyền thống gần 700 năm

Order of the Garter không phải sự kiện xa lạ với Vương phi Kate. Năm 2025, cô chọn chiếc váy Self-Portrait dệt bouclé kem phối chiffon, kết hợp vòng cổ ngọc trai vintage và bông tai ngọc trai cổ điển để tham dự lễ. Năm nay là lần thứ 10 cô xuất hiện tại sự kiện này, dù cô chưa phải thành viên chính thức của Order of the Garter, mà đến dự với tư cách là vợ của Thân vương William, người là Hiệp sĩ của Dòng.

Order of the Garter được Vua Edward III thành lập từ thời trung cổ, lấy cảm hứng từ những câu chuyện về Vua Arthur và các Hiệp sĩ Bàn Tròn. Gần 700 năm sau, đây vẫn là Dòng Hiệp sĩ lâu đời và cao cấp nhất nước Anh, với thành viên được Nhà vua đích thân lựa chọn dựa trên đóng góp cho đời sống công cộng và quốc gia.

Sắc vàng bơ thực ra không xa lạ gì với Vương phi Kate. Cô đã nhiều lần chọn màu này cho các dịp khác nhau trong năm qua. Nhưng lần này, với sự xuất hiện đầy uy nghi tại Garter Day 2026, cô đã chính thức "ký duyệt" cho xu hướng màu hè, và đó gần như là đảm bảo rằng sắc vàng bơ sẽ còn hiện diện khắp nơi cho đến cuối mùa.

*Theo Marie Claire