Vương phi Kate vừa có màn xuất hiện gây chấn động truyền thông khi khoe mái tóc vàng óng ả trong chuyến thăm Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London cùng Thân vương William. Đây cũng là lần tái xuất đầu tiên của cặp đôi Hoàng gia sau kỳ nghỉ hè, đồng thời là dịp hiếm hoi công chúng chứng kiến diện mạo hoàn toàn mới của nàng dâu Hoàng gia.

Trước đó, vào cuối tháng 8, báo chí đã rộ lên tin đồn Kate chuyển sang màu tóc sáng hơn khi cô cùng Thân vương William và ba con – Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) đi lễ nhà thờ tại Balmoral. Tuy nhiên, phải đến chuyến thăm ngày 4/9, mái tóc vàng chấm lưng với những lọn sóng mềm mại của Vương phi mới chính thức "gây bão" khắp các mặt báo.

So với mái tóc nâu hạt dẻ đậm chất cổ điển mà cô để khi dự Wimbledon hồi tháng 7, lần biến hóa này được đánh giá là sự thay đổi táo bạo nhất trong sự nghiệp thời trang và hình ảnh của Vương phi xứ Wales.

Dù chỉ mới 43 tuổi, Kate Middleton đã nhiều lần "làm mới" diện mạo với tóc ngắn, mái rèm, highlight rực nắng. Đặc biệt, năm 2017, cô từng âm thầm cắt phăng 18cm tóc để hiến tặng Little Princess Trust – quỹ từ thiện làm tóc giả cho trẻ em bị rụng tóc vì hóa trị. Hành động này khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự kín đáo nhưng đầy nhân văn.

Trong cuộc chiến với ung thư, Vương phi Kate cũng không né tránh chia sẻ về quá trình điều trị. Tháng 1/2025, trong chuyến thăm Bệnh viện Hoàng gia Marsden, cô từng trò chuyện cùng một bệnh nhân về "cold cap" – phương pháp làm mát da đầu để giảm rụng tóc trong hóa trị. Kate thừa nhận mình không dùng phương pháp này, và nhiều người xúc động khi nghĩ đến khả năng nàng Vương phi có thể đã mất đi mái tóc "biểu tượng". May mắn thay, sau khi công bố đã hoàn thành hóa trị và đang hồi phục, Kate xuất hiện trở lại với diện mạo mới – chứng minh tinh thần lạc quan và nghị lực phi thường.

Chuyến công du của Thân vương và Vương phi xứ Wales cũng trùng với thời điểm ba con của họ trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Bất chấp cơn mưa bất ngờ, cặp đôi vẫn rạng rỡ cùng nhóm học sinh tham quan khu vườn mới, để lại hình ảnh vừa đời thường, vừa truyền cảm hứng.

Mái tóc vàng chưa từng có trong sự nghiệp Hoàng gia của Vương phi Kate không chỉ là dấu ấn thời trang, mà còn là biểu tượng cho một chương mới – tươi sáng, đầy năng lượng trong hành trình sống và cống hiến của cô.

Theo People