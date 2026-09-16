Đàn gà của David Beckham

David Beckham vốn thường xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, gắn với bóng đá, thời trang và cuộc sống xa hoa. Thế nhưng ở một góc khác, gia đình Beckham cũng có những thú vui rất đời thường, trong đó có việc nuôi gà.

Những hình ảnh về đàn gà cho thấy chúng được nuôi trong không gian ngoài trời khá rộng rãi, có nhiều khoảng xanh để đi lại và kiếm ăn. Không bị bó hẹp trong một khu chuồng nhỏ, những chú gà có thể thoải mái di chuyển giữa thiên nhiên, tạo nên một khung cảnh mang đậm chất điền viên.

Việc cho gà tiếp cận không gian ngoài trời cũng giúp chúng có cơ hội thể hiện những hành vi tự nhiên như đi lại, bới đất, kiếm ăn và tương tác với nhau. Đây cũng là mô hình chăn nuôi được nhiều người yêu thích bởi tạo cảm giác gần gũi với tự nhiên hơn.

Nhìn đàn gà thong thả đi lại giữa khoảng sân xanh, người ta dễ hình dung một nhịp sống rất khác phía sau những hình ảnh hào nhoáng thường thấy của gia đình Beckham. Một ngày ở điền trang có thể không chỉ là những buổi tập thể thao hay những cuộc gặp gỡ sang trọng, mà còn có những khoảnh khắc rất bình thường như chăm sóc cây cối, vật nuôi và tận hưởng không gian ngoài trời.

Có lẽ chính những chi tiết giản dị như vậy lại khiến cuộc sống của các gia đình nổi tiếng trở nên thú vị hơn. Bởi phía sau những biệt thự, trang phục đắt tiền hay những chuyến du lịch xa hoa, họ vẫn có thể tìm thấy niềm vui từ những điều rất đỗi quen thuộc.