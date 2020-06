Chiếc tivi con đang xem bị lấy đi xiết nợ: Giọt nước tràn ly khiến mẹ 8X rời khỏi cuộc hôn nhân mệt mỏi, khởi nghiệp thành công kiếm 70 triệu/ tháng

Người ta nói rằng trong cuộc đời này nếu bạn không tự nỗ lực thì vĩnh viễn không đòi được sự công bằng cho mình và với My điều đó hoàn toàn đúng.

My cưới mối tình đầu, đúng người đàn ông mình yêu, nhưng sau khi cưới thì những mặt trái mới lộ hết ra. 7 năm yêu tưởng chín muồi mà chỉ hơn 2 năm sau ngày mặc váy cưới My đã phải ôm 2 đứa trẻ còn rất non nớt về nhà mẹ, xây lại cuộc sống từ con số âm…

Quả đắng khi bỏ mọi đam mê để... lấy chồng

Nguyễn My vốn là một cô gái đam mê bay nhảy và được nhiều người thừa nhận có tài vì “cầm, kỳ, thi, họa” đều giỏi cả. Năm lớp 12, cô gái 8x đã từng lọt vào chung kết cuộc thi tiếng hát "Tuổi đời mênh mông". My cũng từng có một thời gian đắm đuối với cọ vẽ, màu sắc tại trường Mỹ thuật công nghiệp.

Có nhiều yếu tố thuận lợi để gắn bó với nghệ thuật là thế, nhưng năm 24 tuổi My quyết định quay lưng với nghệ thuật để… lấy chồng - mối tình đầu 7 năm yêu của cô. Đơn giản chỉ bởi chồng My không thích bạn gái hoạt động bề nổi ồn ào, ngay cả việc My lên truyền hình anh ấy cũng không vui.

My xinh xắn và từng có nhiều lợi thế để làm nghệ thuật.

Yêu chồng, My quyết định từ bỏ phần nghệ sĩ trong mình để sống cuộc sống phẳng lặng hơn. Cô thậm chí đã theo học ngành kế toán để sẵn sàng cho một công việc ổn định, phù hợp với gia đình hơn.

Lúc mới kết hôn, cuộc sống của My có thể là niềm ghen tị với nhiều người. Chồng My lúc đó là tiếp viên hàng không, công việc gọi là ổn định để lo kinh tế gia đình nên mục tiêu lớn nhất là sinh con, xây dựng cuộc sống gia đình. Nhưng sự ổn định ấy chẳng được bao lâu khi chồng My lộ ra là 1 kẻ nghiện cờ bạc và mất kiểm soát trước tình hình tài chính.

Chồng My nói dối đủ điều để moi lại hết số tiền trước đây anh mang về nướng vào chiếu bạc. Thậm còn viện đủ lý do để nhờ vả nhà nội ngoại ằm thỏa mãn vận đỏ đen. Phải đến lúc này, My mới nhận ra những dấu hiệu đã được báo trước từ lúc còn yêu nhưng vì chủ quan là chuyện nhỏ nên cô bỏ qua.

Những khoản nợ ngày càng phình ra, xã hội đen đến nhà hăm dọa, ném mọi thứ bẩn thỉu nhất vào nhà, My bụng bầu to vẫn đi dọn rửa nhà mà tức phát khóc. Có lần, cô phải ôm con đỏ hỏn xuống nói “cứng” rằng: “Cam làm anh đừng bắt quýt chịu. Nếu anh động đến 1 sợi tóc nào người thân trong gia đình tôi, tôi sẽ tìm anh đầu tiên”.

Những lời hứa hẹn và giọt nước tràn ly

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở nợ nần. Vốn định sinh liền 2 bé rồi tập trung đi làm nhưng khi bé thứ 2 được 10 tháng thì My phát hiện chồng mình có người khác. Dù rất sốc nhưng khi chồng hứa hẹn chấm dứt đỏ đen và mối quan hệ ngoài luồng, My vẫn quyết định tha thứ, thậm chí làm đủ điều để níu giữ cuộc hôn nhân để cho con đủ bố đủ mẹ.

Ngay cả khi chồng mang hộ khẩu mang đi cắm, nhẫn cưới cũng mất, điện thoại để đầu giường cũng không cánh mà bay, My cũng bỏ qua vì cô nghĩ quay đầu là bờ, miễn còn 1 công việc ổn định để làm, để bắt đầu lại. Phải đến một ngày, khi My đang cho con xem tivi để dỗ con ăn theo thói quen hàng ngày bỗng có người đến ôm tivi đi mất, cô mới sực tỉnh.

Chiếc tivi bị xiết nợ thô bạo như giọt nước tràn ly để My biết chẳng ai có thể thay đổi ai, chẳng có sự tha thứ nào là cần thiết với người không trân trọng nó cả. My quyết định mang 2 con về nhà ngoại. Cô bảo khi ấy, dù đã xác định sẵn rằng đến lúc rời bỏ cuộc hôn nhân này nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn còn một chút hy vọng mong manh rằng chồng sẽ hồi tỉnh khi vợ con đi mất.

Cuộc hôn nhân của My kết thúc với “con số âm”. Đó là chiếc xe máy mẹ mua cho sau khi về nhà chồng đổi sang xe khác dưới tên chồng và bị xiết nợ. Những khoản nợ được vay dưới danh nghĩa của mình, My bắt buộc phải trả. Ra đi với bàn tay trắng lúc này cũng còn là sự xa xỉ với cô.

Cũng may, lúc này nghề trang điểm cô từng học năm 2008 vì sở thích và để đáp ứng nhu cầu bản thân phát huy tác dụng, giúp cô có tiền đề để trở thành một giáo viên dạy make-up. Sau khi về nhà bố mẹ đẻ, số tiền lương giáo viên dạy nghề ấy cũng giúp My thêm vào sự hỗ trợ của ông bà ngoại để nuôi 2 con cũng như trả dần một phần số nợ ngày xưa vay cho chồng trên danh nghĩa bản thân.

Dù vậy khi vừa phải làm mẹ, vừa phải đảm nhận trọng trách làm cha thì vững kinh tế là điều rất quan trọng, trong khi đó mức thu nhập của việc đi dạy make-up trên thực tế chỉ khá khiêm tốn mà thôi. Để đảm bảo cuộc sống cho 3 mẹ con, My quyết định mở một cửa hàng riêng. Nhưng khởi nghiệp vốn không dễ. Việc mở tiệm riêng không thành công, nợ nần chồng lên nhau khiến My cảm thấy như mình kiệt sức.

Cùng lúc đó, chồng My muốn quay về muốn hàn gắn và lại hứa hẹn sẽ thay đổi. Tin chồng, muốn có chỗ dựa khi mệt mỏi, My quyết định cho bố của các con một cơ hội. Chồng My thậm chí thuê nhà gần nhà bố mẹ My để đưa đón và chăm sóc con cái cho vợ đi làm.

Những tưởng bình yên có thể trở lại, nhưng không bao lâu sau My phát hiện ra chồng vẫn chưa thoát được cờ bạc, đó cũng là lúc cô biết thực sự không còn giải pháp nào cho cuộc hôn nhân của mình. Cô quyết định đóng lại tất cả bằng thủ tục ly hôn đơn phương rất phức tạp và tương đối mất thời gian.

Khởi nghiệp và tìm lại bình yên sau sóng gió

Dù tinh thần đã nhẹ nhàng vì buông xong cuộc hôn nhân nhiều mệt mỏi nhưng cũng phải mất hơn 1 năm cô mới thực sự có thể trở về mốc khởi điểm “bàn tay trắng” làm người tự do và có thể khởi nghiệp lại lần nữa.

Thật may, sau bao nhiêu thăng trầm, dù trắng tay nhưng tay nghề của My lại ngày càng chắc chắn. Sự cẩn thận, chỉn chu, chăm học hỏi và cả tố chất nghệ sĩ để phiêu và sáng tạo giúp My nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ khách hàng. My bảo với cô trang điểm không chỉ là công việc mà khi họa từng gương mặt, cô lại thấy như giấc mơ vẽ ngày nào của mình từng bị dập tắt giờ lại được thỏa.

Nhận thấy đã tự mình có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn, My quyết định đứng ra mở lại tiệm riêng một lần nữa, lần này là làm một mình và mọi thứ cũng dần sáng sủa hơn.

Đến bây giờ khi ngày càng được nhiều khách tín nhiệm, mức thu nhập luôn từ 50 đến 70 triệu đồng/ tháng, My vẫn luôn để ý học hỏi những trào lưu xu hướng mới nhất để nếu mình chẳng thể là người đi đầu thì cũng không lạc hậu so với thời cuộc. Hiện tại cuộc sống của My đã bình yên với mong muốn lớn nhất là kiếm tiền tốt xây cuộc sống ổn định cho 3 mẹ con do vậy cô cũng không ngại đi sớm về muộn, cũng chẳng ngại lao động cật lực vì trong công việc

Sau tất cả những biến cố xảy ra trong cuộc sống, My thấm thía rằng phụ nữ dù thế nào vẫn luôn phải độc lập về tài chính bởi khi có được độc lập tài chính thì bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều khi quyết định đường đi cuộc đời mình.

Vậy nhìn lại quá khứ có dằn vặt không, My quả quyết: “Thực ra trong lựa chọn sai lầm đó dù có 8 phần khổ vẫn có 2 phần vui mà, mình vẫn đã được hưởng những khoảng thời gian hạnh phúc. Và dù sao đi chăng nữa nhờ có nó mình vẫn lãi được 2 đứa con cơ mà. Hơn nữa dù sao nói đi nói lại lỗi luôn thuộc về 2 phía nên mình làm mình chịu, nên nếu cứ mang thời gian ra để nói rằng mình đã hy sinh bao nhiêu năm này kia để oán trách chồng thì cũng không hẳn đúng”.

Dù từng đau khổ như thế nhưng hiện tại, My phải cố gắng mới có thể nhớ lại những cay đắng ấy bởi tính cô xong là quên, có như thế cuộc sống sau này mới có thể nhẹ nhàng và lạc quan được.