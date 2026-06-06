Chiếc iPad của chồng xưa nay để mở, hôm qua bỗng dưng cài mật khẩu, tôi bấm bừa để rồi sững sờ với màn hình hiện ra

Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có với nhau một nhóc lên 5 tuổi. Sống với nhau chừng ấy năm, tôi luôn tự hào vì hai đứa không có bí mật gì với nhau, từ điện thoại đến chiếc iPad cũ ở nhà đều để chế độ mở, ai dùng cũng được. Thế nhưng từ tuần trước, tôi phát hiện ra chiếc iPad bỗng dưng bị cài mật khẩu khóa màn hình. Đã vậy, dạo này anh cứ đi làm về là ôm khư khư lấy nó, có điện thoại gọi đến cũng giật mình thon thót rồi đi ra ban công nghe.

Sự thay đổi đột ngột ấy khiến tôi không thể không suy nghĩ. Đàn bà mà, giác quan thứ sáu nhạy bén lắm, tôi bắt đầu lo sợ, liệu có phải cuộc hôn nhân của mình đang bước vào giai đoạn khủng hoảng, hay anh đang có mối quan hệ ngoài luồng nào đó mà phải giấu giếm?

Tối qua, chờ lúc anh đi tắm, tôi lén cầm chiếc iPad lên. Tim tôi đập thình thịch vì sợ. Tôi thử gõ ngày sinh nhật của con trai, không ngờ màn hình lập tức mở ra. Tôi run rẩy vào phần lịch sử ứng dụng, chuẩn bị tâm lý cho một kịch bản tồi tệ nhất. Nhưng không, đập vào mắt tôi là một ứng dụng phác thảo bản vẽ kỹ thuật 3D.

Ảnh minh họa

Màn hình đang hiển thị dở dang bản thiết kế cải tạo lại căn nhà cấp 4 của bố đẻ tôi dưới quê. Từng chi tiết nhỏ đều được chú thích rõ ràng bằng chữ của chồng tôi: "Làm lại lối đi thoải cho xe lăn", "Hạ thấp bậc thềm phòng tắm", "Lắp thêm thanh vịn inox chống trơn"... Bấy lâu nay bố tôi bị tai biến nhẹ, đi lại khó khăn, chồng tôi lén tìm hiểu rồi tự tay vẽ lại phương án sửa nhà để chuẩn bị đợt tới hai vợ chồng về quê nghỉ phép sẽ thuê thợ làm luôn cho ông cụ. Vì muốn tạo bất ngờ cho cả nhà nên anh mới giấu giếm, lén lút làm ban đêm như vậy.

Tôi đứng trân trân giữa phòng, nước mắt tự dưng chảy dài, vừa giận mình ích kỷ lại vừa thấy thương chồng thắt ruột.

Hóa ra, bí mật của một người đàn ông trưởng thành và tử tế không phải là những góc khuất ích kỷ, mà là gánh vác những yêu thương chưa kịp gọi tên. Sự nhạy cảm đôi khi suýt nữa đã biến tôi thành kẻ hẹp hòi trước tấm lòng bao la của chồng.

Tôi giả vờ hỏi anh về 1 dự án nhà tương tự, anh đắn đo thấy rõ, bảo làm thế này khá tốn kém. Tôi biết anh giấu 1 phần cũng sợ không có đủ tiền làm tặng bố mẹ vợ. Tôi không biết nên làm thế nào đưa tiền cho anh mà anh không bị mất sĩ diện đàn ông đây?