Trong khi nhiều thành viên Hoàng gia Anh thường gây chú ý bằng những bộ váy trang trọng trong các sự kiện chính thức, Sophie, Nữ công tước xứ Edinburgh lại cho thấy một thế mạnh khác trong phong cách thời trang của mình: Biết cách mặc đẹp nhưng vẫn phù hợp hoàn cảnh. Trong chuyến thăm Cumbria mới đây, cô lựa chọn một chiếc blazer màu nâu hạt dẻ của thương hiệu Anh Me Em, tạo nên tổng thể mùa thu thanh lịch nhưng không quá kiểu cách.

Chiếc blazer nâu mang đúng tinh thần mùa thu của Sophie

Sophie xuất hiện tại Home Grown Here, một hợp tác xã do những người trồng trọt sở hữu và đồng thời là nơi kinh doanh thực phẩm địa phương ở Cumbria. Tại đây, cô tìm hiểu về những mô hình sản xuất thực phẩm bền vững cũng như cách các cộng đồng địa phương xây dựng chuỗi cung ứng ngay tại khu vực của mình.

Với một chuyến công tác diễn ra tại nông trại, bộ đồ quá cầu kỳ rõ ràng không phải lựa chọn phù hợp. Sophie vì thế ưu tiên một chiếc blazer màu nâu hạt dẻ có phom gọn gàng nhưng vẫn đủ thoải mái để di chuyển. Gam màu này đặc biệt hợp với không khí đầu thu, đồng thời dễ kết hợp với những trang phục cơ bản khác trong tủ đồ.

Điều khiến bộ trang phục trở nên đáng chú ý nằm ở sự cân bằng. Chiếc blazer mang lại vẻ chỉn chu cần thiết của một thành viên Hoàng gia khi xuất hiện trước công chúng, trong khi tổng thể không tạo cảm giác quá nghi lễ. Đây cũng là kiểu trang phục có thể dễ dàng chuyển từ một chuyến công tác ban ngày sang những cuộc gặp gỡ khác mà không cần thay đổi quá nhiều.

Chiếc blazer Me Em mà Sophie mặc hiện đã được ghi nhận là bán hết hàng. Town & Country cũng giới thiệu một số mẫu áo khoác có phong cách tương tự, cho thấy sức hút của kiểu blazer tiện dụng, phom thanh lịch đang rất phù hợp với mùa thu.

Không chỉ là một chuyến thăm nông trại

Phía sau bộ trang phục tưởng như rất đời thường của Sophie là một lịch trình công tác kéo dài hai ngày, tập trung vào nền kinh tế nông thôn và thế hệ trẻ đang theo đuổi ngành nông nghiệp.

Trong chuyến đi, Nữ công tước cũng chính thức khai trương một chương trình nhằm hỗ trợ những người trẻ lần đầu bước vào nghề nông có thể tiếp cận các hợp đồng thuê đất và tạo dựng chỗ đứng trong ngành. Cô đồng thời gặp gỡ đại diện của Royal Countryside Fund, một tổ chức tập trung hỗ trợ cộng đồng nông thôn.

Đây cũng không phải lần đầu Sophie dành sự quan tâm cho lĩnh vực này. Cô là người bảo trợ Addington Fund từ năm 2021, đồng thời giữ vai trò bảo trợ cho Association of Show and Agricultural Organizations từ năm 2012. Tháng 7 vừa qua, cô cũng tham dự Royal Welsh Show, một sự kiện lớn quy tụ các hoạt động liên quan đến chăn nuôi, ngựa, thực phẩm, làm vườn và những kỹ năng gắn với đời sống nông thôn.

Mùa hè năm nay, Sophie còn gây chú ý khi đăng một bài viết cá nhân hiếm hoi trên The Yorkshire Post, trong đó cô lên tiếng ủng hộ các hội chợ nông nghiệp của Anh. Theo Nữ công tước, đây là những sự kiện giúp người dân thành thị hiểu rõ hơn về đời sống nông thôn và công việc của những người đang sản xuất thực phẩm cho xã hội.

Phong cách của Sophie ngày càng thực tế và gần gũi

Nếu theo dõi các hoạt động gần đây, có thể thấy phong cách công chúng của Sophie khá linh hoạt. Cô có thể xuất hiện trong những bộ váy thanh lịch tại các sự kiện cung điện, nhưng cũng không ngại lựa chọn áo blouse, áo khoác tiện dụng hay những trang phục thoải mái hơn khi thực hiện các chuyến thăm cộng đồng. Trong một chuyến thăm tổ chức hỗ trợ người khuyết tật tại Scotland hồi tháng 8, Sophie cũng lựa chọn một chiếc blouse quen thuộc thay vì trang phục quá trang trọng.

Chính sự linh hoạt này khiến thời trang của Nữ công tước xứ Edinburgh trở nên dễ quan sát và dễ ứng dụng hơn. Cô không nhất thiết phải dựa vào những món đồ cầu kỳ để tạo dấu ấn. Một chiếc blazer có màu sắc phù hợp mùa, phom dáng đẹp và được phối đúng hoàn cảnh cũng đủ tạo nên hình ảnh chỉn chu.

Với bộ blazer nâu tại Cumbria, Sophie một lần nữa cho thấy công thức mặc đẹp của mình: thanh lịch nhưng không phô trương, nữ tính nhưng không quá điệu, quan trọng nhất là trang phục phải phục vụ cho hoàn cảnh thay vì lấn át công việc. Và có lẽ chính sự thực tế đó mới là điều khiến phong cách mùa thu của cô đáng để học hỏi.