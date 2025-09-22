Nhắc đến mùa Trung thu năm nay, không thể không kể tới Lam Yên - thương hiệu bánh gây sốt vì cảnh khách xếp hàng dài, thậm chí chỉ mở bán hơn một tiếng đã hết sạch. Thế nhưng, bên cạnh sức hút đó, Lam Yên lại liên tục vướng phải những lùm xùm không đáng có. Từ chuyện nhân viên bị tố ứng xử khó chịu với khách cho tới phản ánh về chất lượng bánh đi xuống, tất cả đang khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Nhiều phản ánh về việc nhân viên thái độ khó chịu với khách hàng

Vừa mới đây, trong một hội nhóm về ăn uống đông thành viên đã xuất hiện bài chia sẻ của một vị khách từng mua bánh tại Lam Yên - thương hiệu bánh Trung thu nổi lên rầm rộ trong năm nay. Điều đáng chú ý, nội dung không xoay quanh hương vị hay giá cả, mà liên quan trực tiếp tới thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng.

Nội dung bài đăng nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng, từ đó có thêm những chia sẻ về tình trạng tương tự, khiến cho MXH càng tranh cãi dữ dội.

Bài đăng của vị khách (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, theo lời kể của vị khách, trong ngày ghé mua bánh, dù chỉ chọn mua 4 chiếc nhưng đã bị một nhân viên "soi xét" và tỏ thái độ khó chịu như thể "đi gom hàng để bán lại". Người này cho biết mình thậm chí còn bị nhắc nhở: "Mua ít thôi, để người khác mua nữa". Trải nghiệm ấy khiến khách cảm thấy thất vọng, nhất là khi bản thân chỉ mua số lượng nhỏ và đây cũng là lần đầu tới cửa hàng.

Không dừng lại ở đó, vị khách còn cho rằng nhân viên "nhớ mặt" những ai mua nhiều và tỏ ra nghi ngờ cả khách mới. Dù đã lên tiếng giải thích, thậm chí xuất trình hoá đơn, song cảm giác bị phán xét và thiếu tôn trọng vẫn khiến họ quyết định "tạm biệt Lam Yên, không bao giờ quay lại".

Vị khách chia sẻ các hình ảnh, hoá đơn trong lần mua bánh của mình

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, cộng đồng mạng lập tức nổ ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người đồng cảm với khách hàng, cho rằng "món ăn ngon thôi chưa đủ, thái độ phục vụ mới giữ chân được khách". Ngược lại, nhiều khách từng trực tiếp mua tại Lam Yên lại khẳng định nhân viên ở đây khá nhiệt tình chứ không xảy ra tình trạng như trên.

Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với vị khách trong bài đăng, cho rằng dịch vụ cũng là yếu tố quan trọng (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, cũng có những vị khách từng mua cho biết nhân viên rất nhiệt tình chứ không xảy ra tình trạng trên (Ảnh chụp màn hình)

Đáng nói, sau khi bài đăng này viral, nhiều người tìm ra các đánh giá trên Google và các bình luận chia sẻ về việc cũng gặp tình huống tương tự khi mua bánh Trung thu tại Lam Yên. Một số vị khách cho biết khi đến mua bánh cũng đã gặp tình trạng nhân viên bán hàng và bảo vệ có thái độ chưa đúng mực với khách hàng.

Có không ít vị khách bày tỏ về vấn đề thái độ nhân viên của Lam Yên (Ảnh chụp màn hình Facebook và Google)

Gặp phải nhiều vấn đề về dịch vụ chăm sóc khách hàng và chất lượng bánh

Không chỉ riêng vấn đề thái độ của nhân viên, trên nhiều nền tảng MXH như Facebook, Threads cũng xuất hiện các bài đăng và các bình luận liên quan tới vấn đề dịch vụ và chất lượng bánh của Lam Yên.

Một vị khách cho biết đã đặt hàng ship đến nhà nhưng bị giao sai hàng. Điều đáng nói là sau khi phản ánh với cửa hàng, vị khách này không nhận được phản hồi dù phần tin nhắn liên tục hiện "đã xem".

(Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, một khách quen của Lam Yên cho biết đã mua nhiều lần, nhưng mới đây gặp phải tình trạng chất lượng bánh đi xuống: vỏ bánh chưa chín, nhân cốm bị cứng. Vị khách cho biết đã "feedback" nhưng bị "bơ luôn".

Bài đăng trên Threads phản ánh vấn đề chất lượng bánh của Lam Yên đi xuống (Ảnh chụp màn hình)

Trên Google, phần đánh giá của Lam Yên cũng đã xuất hiện thêm nhiều phản hồi 1 sao, khiến điểm số trung bình hiện chỉ còn khoảng 2,6 sao - con số gây bất ngờ nếu so với độ "hot" vốn có. Các đánh giá thấp hầu hết liên quan tới vấn đề dịch vụ.

(Ảnh chụp màn hình)

Được biết, Lam Yên là một thương hiệu bánh Trung thu mới nổi nhưng nhanh chóng trở thành hiện tượng vài năm gần đây. Đặc biệt trong mùa Trung thu năm nay, cảnh tượng khách xếp hàng dài chờ mua bánh đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Cửa hàng cũng áp dụng quy định giới hạn: mỗi khách không mua quá 5 sản phẩm.



Liên hệ với phía Lam Yên, hiện tại thương hiệu này vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về vụ việc ở trên.