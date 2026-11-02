Chiếc bánh cưới khổng lồ nặng 500kg, cao 3,5 mét

Đây là tác phẩm do nghệ nhân làm bánh ngọt người Catalonia (Tây Ban Nha) Marc Suárez thực hiện theo đơn đặt hàng dành cho đám cưới của một gia đình Saudi Arabia.

Theo đài RAC1 của Tây Ban Nha, chiếc bánh cao 3,5m, rộng 1,8m và nặng khoảng 500kg. Các chi tiết trang trí được thiết kế cầu kỳ, lấy cảm hứng từ kiến trúc và những tác phẩm điêu khắc tại Opéra Garnier.

Nghệ nhân đã dành khoảng 1 tháng rưỡi để phát triển ý tưởng và hoàn thiện bản thiết kế. Quá trình thực hiện tiếp tục kéo dài 4 tháng, với tổng cộng khoảng 1.800 giờ lao động.

Chiếc bánh cưới cao 3,5m, nặng 500kg. Ảnh: marcsuarez.art

Ông Suárez cho biết gia đình, bạn bè và những người quen biết đều chung tay thực hiện dự án. Ông thường làm việc một mình, nhưng đơn đặt hàng lần này lớn đến mức ngay cả khi có thêm sự trợ giúp của các đồng nghiệp, nhân lực vẫn không đủ. Vì vậy, ông phải nhờ cả cha mẹ của những người bạn cùng tham gia làm cánh hoa, sơn màu và kết hợp chúng với các cành cây, hoa trang trí.

Một trong những công đoạn mất nhiều công sức nhất là làm hơn 33.000 cánh hoa được tạo hình từ đường. Từng chi tiết được tạo dáng, sơn màu rồi kết hợp với các cành cây và hoa trang trí để tạo nên tổng thể.

Khối lượng công việc không chỉ nằm ở số lượng cánh hoa mà còn ở việc sắp xếp chúng trên kết cấu lớn, bảo đảm các chi tiết phù hợp với thiết kế chung. Đây cũng là lý do Suárez cần sự phối hợp của nhiều người trong suốt quá trình thực hiện.

Phần trang trí được chế tác tỉ mỉ, là một trong những công đoạn tốn nhiều công sức nhất. Ảnh chụp màn hình Instagram

Bên cạnh kỹ thuật làm bánh, dự án còn đòi hỏi giải pháp về kết cấu. Theo RAC1, các kỹ sư đã hỗ trợ thiết kế phần khung bên trong để chiếc bánh có thể được lắp ráp, tháo rời thành nhiều phần khi vận chuyển. Kích thước các bộ phận cũng phải được tính toán để phù hợp với chiều rộng cửa ra vào tại địa điểm tổ chức.

Khâu vận chuyển là một thử thách khác. Ê-kíp phải thuê xe tải chuyên dụng và bố trí người giám sát trong đêm để bảo đảm tác phẩm không bị hư hại trên đường đến Paris.

Chiếc bánh được ra mắt tại Nhà hát Opéra Garnier, trong đám cưới của một cặp đôi người Saudi Arabia yêu cầu giữ kín danh tính.

Ảnh: marcsuarez.art

Theo ông Suárez, cô dâu và chú rể không muốn một chiếc bánh cưới thông thường mà mong có một công trình mang tính nghệ thuật, góp phần tôn vinh sự kiện trọng đại và phù hợp với không gian tổ chức xa hoa.

Sau khi được đưa vào Opéra Garnier, chiếc bánh được đặt ở khu vực cầu thang chính của nhà hát. Marc Suárez kể cô dâu đã bật khóc vì xúc động khi nhìn thấy tác phẩm từ xa.

Một chi tiết đáng chú ý là phần bánh thực sự chỉ chiếm khoảng 0,1% tổng thể tác phẩm. Phần còn lại được tạo nên từ hỗn hợp đường dùng để tạo hình thủ công và sô cô la trắng. Điều này cho thấy chiếc bánh không chỉ đòi hỏi kỹ thuật làm bánh mà còn cần sự tỉ mỉ của nghệ thuật tạo hình và trang trí.

(t/h theo Tuổi Trẻ, Tin tức và Dân tộc)