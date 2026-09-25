Chiếc áo trắng đặc biệt của bà Melania Trump

Tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tối 24/9, bà Melania Trump xuất hiện trong bộ trang phục mang hai gam màu trắng và đen. Nhà Trắng cho biết buổi tiệc được tổ chức tại East Room, với phần trang trí sử dụng nhiều hoa màu đỏ và các chi tiết kết hợp giữa nghệ thuật Trung Quốc với truyền thống Mỹ.

Giữa bối cảnh trang trọng ấy, chiếc áo sơ mi trắng Saint Laurent của bà Melania nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thiết kế có phom áo tương đối thanh lịch nhưng phần cổ được tạo điểm nhấn bằng một chiếc nơ lớn, kéo dài xuống phía trước thân áo. Chi tiết này khiến một món đồ vốn quen thuộc như sơ mi trắng trở nên nổi bật hơn mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.

Bà Melania phối chiếc áo trắng với quần đen họa tiết của Dolce & Gabbana, tạo nên sự tương phản rõ ràng giữa phần thân trên và thân dưới. Đôi giày cao gót đen mũi nhọn của Christian Louboutin tiếp tục giữ tổng thể theo bảng màu đen - trắng, đồng thời tạo cảm giác liền mạch với phần quần. Thông tin về các thương hiệu và thiết kế được thể hiện ngay trong hình ảnh thời trang bạn cung cấp.

Điểm thú vị của bộ trang phục nằm ở cách chiếc nơ trở thành tâm điểm duy nhất. Khi phần còn lại của trang phục được giữ trong những gam màu cơ bản, phần cổ áo với kích thước lớn lập tức thu hút ánh nhìn vào khuôn mặt và phần thân trên. Đây cũng là cách một thiết kế tối giản có thể tạo hiệu ứng thị giác khá mạnh mà không cần sử dụng màu sắc rực rỡ.

Theo WWD , bà Melania xuất hiện với một thiết kế có chi tiết nơ lớn trong buổi tiệc chiêu đãi dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình, và chính phần nơ là điểm nhấn đáng chú ý trong diện mạo lần này.

Bộ đồ cũng cho thấy một cách phối khá dễ ứng dụng: Sơ mi trắng + quần đen + giày cao gót đen. Sự khác biệt nằm ở kiểu dáng của chiếc áo. Thay vì sơ mi trắng cổ điển, phần nơ oversized khiến tổng thể có thêm nét nữ tính và tạo cảm giác giống một thiết kế eveningwear hơn là trang phục công sở thông thường.

Đáng chú ý, đây không phải một bộ váy dạ hội cầu kỳ như nhiều người có thể hình dung về trang phục của một đệ nhất phu nhân tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước. Bà Melania lựa chọn một bộ đồ tách rời gồm áo và quần, nhờ vậy diện mạo vẫn giữ được vẻ trang trọng nhưng có cấu trúc hiện đại hơn.

Buổi tiệc diễn ra sau lễ đón chính thức dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Theo thông tin từ Nhà Trắng, trước bữa tiệc, bà Melania và phu nhân Bành Lệ Viện cũng có hoạt động tham quan Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Smithsonian.

Với riêng chiếc áo trắng, điều khiến thiết kế đáng chú ý không nằm ở việc nó quá cầu kỳ, mà chính là cách một chi tiết rất quen thuộc như chiếc nơ được phóng đại để biến chiếc sơ mi thành tâm điểm của cả bộ trang phục.