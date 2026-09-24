Chiều 23/9 (giờ Mỹ), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện đặt chân xuống Căn cứ Không quân Andrews, Maryland, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước ở Mỹ kéo dài ba ngày.

Tổng thống Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump trực tiếp ra sân bay đón vợ chồng nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Bà Melania Trump ra tận sân bay tiếp đón ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện. Ảnh: Getty Images.

Trong khung cảnh ngoại giao được sắp đặt trang trọng với thảm đỏ, đội danh dự và quốc kỳ hai nước, trang phục của hai đệ nhất phu nhân cũng được chú ý.

Theo Zaobao, bà Bành Lệ Viện diện váy liền thân màu xám bồ câu, khăn sáng màu và kiểu dáng kín đáo, đi giày đồng bộ. Tổng thể không có những chi tiết cầu kỳ, nhưng tạo cảm giác trang nhã và điềm tĩnh.

SCMP nhận định bà Bành Lệ Viện là biểu tượng của “quyền lực mềm thời trang” Trung Quốc. Phong cách của bà thường kết hợp yếu tố truyền thống với thiết kế hiện đại, qua đó tạo hình ảnh vừa mang bản sắc Trung Quốc vừa phù hợp với quốc tế.

Trong lần xuất hiện tại căn cứ Andrews ngày 23/9, bà Bành Lệ Viện tiếp tục lựa chọn phong cách kín đáo, màu sắc trung tính và phom dáng thanh lịch, cho thấy sự hòa nhập với không gian ngoại giao phương Tây.

Đường nét truyền thống rõ ràng nhất trên bộ váy là phần cổ đứng. Trang phục giúp phu nhân của ông Tập Cận Bình duy trì dấu ấn văn hóa Trung Quốc mà không cần sử dụng những biểu tượng quá trực diện.

Đứng cạnh bà Bành Lệ Viện, bà Melania Trump tạo ra hình ảnh hoàn toàn khác. Đệ nhất phu nhân Mỹ xuất hiện trong bộ suit kẻ sọc tông xanh navy và đen, phối sơ mi trắng cùng giày cao gót mũi nhọn.

Nếu trang phục của bà Bành Lệ Viện thiên về sự mềm mại và kín đáo, bà Melania nhấn mạnh cấu trúc, đường nét và sự sắc sảo. Đây là kiểu phong cách thời trang quyền lực quen thuộc trong chính trị phương Tây: trang phục được sử dụng để tạo hình ảnh chuyên nghiệp, tự tin và có vị thế.

Phong cách thời trang của bà Bành Lệ Viện và Melania Trump đối lập nhau. Một bên cổ điển, trang nhã, bên còn lại sắc sảo, hiện đại. Ảnh: AP/Reuters.

Theo truyền thông quốc tế, đây là lần thứ ba bà Melania Trump và bà Bành Lệ Viện gặp nhau. Lần đầu tại Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng cao cấp của Trump ở Florida, Mỹ, vào tháng 4/2017. Họ tái ngộ trong chuyến thăm Trung Quốc của gia đình ông Trump vào tháng 11 cùng năm.

Trong mỗi lần xuất hiện cùng nhau, hai phu nhân đều cho thấy sự đối lập về mặt hình ảnh và thẩm mỹ. SCMP nhận xét phong cách của bà Bành Lệ Viện thường nghiêng về sự kín đáo, thanh lịch và kết hợp truyền thống Trung Quốc với hiện đại. Trong khi đó, bà Melania sử dụng cấu trúc trang phục, đường nét và phong cách hiện đại để tạo hình ảnh sắc sảo.