Những ngày mùa đông, mạng xã hội xứ Trung chiêm ngưỡng bộ ảnh Lưu Hạo Tồn chụp cho MiuMiu diện áo len màu xanh kết hợp chân váy xếp ly, tạo cảm giác vừa trong trẻo, vừa ấm áp. Không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ một chiếc áo màu xanh đủ chuẩn, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, nụ cười thoải mái, cả khung hình bỗng trở nên rất "healing", rất dễ chịu. Chính từ những khoảnh khắc như vậy, nhiều chị em bắt đầu để ý hơn tới màu xanh dương trong tủ đồ của mình.

Dưới góc nhìn phong thủy đời sống, màu xanh dương gợi liên tưởng đến bầu trời, mặt biển, nước chảy mang năng lượng bình tĩnh, mát lành, giúp đầu óc bớt căng. Đặc biệt với một vài con giáp, việc đưa thêm gam xanh dương vào tủ quần áo trong tháng 12 được xem là cách "làm mới" năng lượng, bớt áp lực mà vẫn giữ được sự chỉn chu, thanh lịch trong mọi cuộc gặp cuối năm.

Chiếc áo len xanh dương của Lưu Hạo Tồn và cảm hứng cho tủ đồ tháng 12

Trong bộ ảnh được chia sẻ rộng rãi, Lưu Hạo Tồn chọn một chiếc áo len xanh dương trơn, phom dáng vừa phải, không ôm sát nhưng cũng không rộng thùng thình. Màu xanh dương cô diện không quá đậm, cũng không quá nhạt, đủ để làm sáng gương mặt, khiến làn da trông tươi hơn, nét mặt hiền và gần gũi hơn.

Bối cảnh chụp rất đời thường: Bên cửa sổ, cạnh chiếc ghế, lọ hoa hoặc cuốn sách, ánh sáng chiếu vào tạo nên cảm giác ấm áp nhưng vẫn giữ được độ "mát" rất riêng của sắc xanh dương. Đó chính là kiểu trang phục mà chị em có thể dễ dàng áp dụng trong đời sống hàng ngày: Đi làm cũng được, đi cà phê cũng ổn, ở nhà chụp vài tấm hình cho vui cũng rất "ăn ảnh".

Chiếc áo ấy không chỉ đẹp về thời trang, mà còn gợi ra một thông điệp: Trong những ngày cuối năm dễ mệt mỏi, chúng ta hoàn toàn có thể tự mang đến cho mình cảm giác nhẹ nhàng hơn chỉ bằng một gam màu đúng với cảm xúc mình đang cần.

Màu xanh dương trong phong thủy đời sống: Mát mắt, dễ mặc, giúp đầu óc "thở"

Trong phong thủy ngũ hành, màu xanh dương thường gắn với hành Thủy, tượng trưng cho nước, cho sự uyển chuyển và cho những suy nghĩ sâu nhưng yên tĩnh. Về mặt cảm xúc, nhìn vào màu xanh dương, mắt sẽ có xu hướng thư giãn hơn so với khi nhìn vào các gam quá nóng. Nó vừa đủ trầm để không gây chói, vừa đủ sáng để không khiến tâm trạng xuống thấp.

Trong đời sống, xanh dương cũng rất dễ phối đồ: Áo len xanh dương có thể đi với quần jeans, quần trắng, chân váy be, chân váy đen; thêm chiếc túi hoặc giày màu trung tính là đã có một bộ đồ gọn gàng, hợp mắt. Ở góc độ tinh thần, khi khoác lên mình gam màu xanh dương, nhiều người cảm thấy mình nói chuyện nhẹ nhàng hơn, suy nghĩ chậm lại một chút trước khi phản ứng, ít khi "bùng nổ" vô cớ.

Đó là lý do màu xanh dương thường được gợi ý cho những giai đoạn nhiều việc, nhiều áp lực như tháng 12 vừa là món đồ thời trang, vừa là "liều thuốc" nhỏ giúp đầu óc được "thở" sau cả năm quay cuồng.

Tuổi Tý mặc xanh dương để bớt lo tiền, đầu óc sáng hơn khi chốt việc

Người tuổi Tý vốn nhanh nhẹn, chịu khó, nhưng càng về cuối năm lại càng dễ căng thẳng vì tiền bạc, giấy tờ, kế hoạch còn dang dở. Trong tháng 12, tuổi Tý thường phải chạy đua với hàng loạt đầu việc: Báo cáo, tổng kết, chốt hợp đồng, chuẩn bị chi tiêu Tết. Nếu không cẩn thận, họ rất dễ bị "quá tải", khó ngủ, suy nghĩ lung tung.

Màu xanh dương, dưới góc nhìn phong thủy đời sống, được xem là gam màu giúp tuổi Tý "hạ nhiệt" bớt những lo lắng không cần thiết, đồng thời hỗ trợ cho sự sáng suốt khi giải quyết công việc liên quan đến tiền bạc. Một chiếc áo len xanh dương kiểu Lưu Hạo Tồn, một chiếc sơ mi xanh dương nhạt mặc bên trong áo khoác hoặc một chiếc khăn choàng xanh dương nhỏ cũng đủ để tạo điểm nhấn.

Khi soi gương, thấy mình trong một gam màu dịu mát, tuổi Tý dễ nhắc nhở bản thân: việc gì quan trọng làm trước, việc gì không đáng thì buông bớt. Nhờ vậy, họ tránh được cảm giác hốt hoảng, xử lý việc tỉnh táo hơn và dễ "chốt" được những cơ hội tốt vào cuối năm.

Tuổi Thân: Áo xanh dương giúp mềm lại, bớt "quá đà" trong giao tiếp

Tuổi Thân thường thông minh, lanh lợi, nói năng nhanh, làm việc nhanh, nhưng điểm yếu là đôi khi hơi… nhanh quá, lời nói hoặc thái độ dễ khiến người khác hiểu nhầm. Tháng 12 lại là thời điểm có nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều buổi họp quan trọng, nếu không khéo giữ mình, tuổi Thân có thể vướng vào những chuyện hiểu lầm, tranh cãi không đáng. Màu xanh dương với tuổi Thân giống như một lớp "lọc" nhẹ, giúp họ tự ý thức phải chậm lại một chút.

Một chiếc áo len xanh dương giản dị, một chiếc blazer xanh dương trầm mặc cùng quần tối màu vừa tạo được vẻ ngoài lịch sự, vừa khiến người đối diện cảm nhận được sự chín chắn, bớt cảm giác "bốc" quá. Khi bản thân nhìn thấy mình trong dáng vẻ đó, tuổi Thân cũng dễ chọn lời mà nói, biết dừng đúng lúc trong các cuộc trao đổi.

Thực tế, cảm giác người khác nhìn mình trông điềm tĩnh hơn cũng khiến họ cư xử cẩn trọng hơn, từ đó hạn chế xung đột và giữ được các mối quan hệ công việc lẫn gia đình trong trạng thái êm đẹp vào cuối năm.

Tuổi Dậu: Xanh dương để ổn định cảm xúc, giữ hình ảnh thanh lịch và đáng tin

Người tuổi Dậu thường cầu toàn, thích mọi thứ rõ ràng, chỉnh chu. Cuối năm, họ dễ mệt vì vừa muốn hoàn thành công việc cho thật trọn vẹn, vừa muốn chăm lo gia đình, nhà cửa, đôi khi chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến họ suy nghĩ mãi. Màu xanh dương, đặc biệt là những tông xanh biển, xanh ghi, rất hợp với khí chất có phần "chững" của tuổi Dậu. Khi diện áo len xanh dương hoặc những món đồ mang gam màu này, tuổi Dậu vừa giữ được vẻ ngoài thanh lịch, vừa tạo cho người khác cảm giác yên tâm, tin tưởng.

Điều đó vô tình quay trở lại hỗ trợ chính họ: khi được nhìn nhận là người đáng tin, tuổi Dậu thường dễ được giao việc hay cơ hội tốt, đồng thời được người thân lắng nghe hơn khi bày tỏ suy nghĩ. Về mặt cảm xúc, màu xanh dương giúp họ bớt tự trách mình, bớt khó tính quá đà với bản thân, từ đó tinh thần nhẹ hơn, tập trung vào những điều thực sự cần thiết cho năm mới thay vì mãi để ý những thiếu sót nhỏ nhặt.

Kể cả khi bạn không phải tuổi Tý, Thân hay Dậu, câu chuyện chiếc áo len xanh dương của Lưu Hạo Tồn vẫn rất đáng để tham khảo. Một chiếc áo xanh dương đẹp, phom dáng vừa vặn, chất len đủ dày cho ngày lạnh, đi cùng chiếc quần hoặc chân váy yêu thích là đã đủ để bạn cảm thấy mình khác đi một chút so với ngày thường.

Màu sắc không thể thay đổi cuộc đời chỉ trong một đêm, nhưng nó có thể thay đổi cảm xúc của bạn trong một buổi sáng, một ngày, rồi dần dần là cả một thời gian dài nếu bạn biết lắng nghe mình cần gì. Tháng 12, khi cuộc sống bận rộn hơn, thay vì chỉ quấn mình trong những gam tối, thử bước ra đường với một chiếc áo xanh dương mát mắt, bạn sẽ thấy trời hình như cao hơn, lòng cũng rộng hơn, và ít nhất, bạn đã tự mang thêm cho mình một chút may mắn nhỏ mà không cần nhờ cậy vào điều gì quá to tát.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)