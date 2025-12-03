Mỗi lần bước vào những tháng cuối năm, nhiều người bỗng thấy mình dễ stress vì tiền bạc: Nợ nần chưa xong, chi tiêu tăng mạnh, thu nhập thì chưa như ý. Có người than "năm nay xui quá", có người cảm giác làm bao nhiêu cũng không giữ được. Dưới góc nhìn ngũ hành, mỗi bản mệnh Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, Kim mang một cách sống khác nhau, vì thế cách "xả xui tiền bạc" cũng nên linh hoạt theo tính cách từng người.

Những việc nhỏ như dọn nhà, sắp lại ví tiền, chốt nợ, làm một việc tốt hay lên kế hoạch chi tiêu cho năm mới tưởng như đơn giản nhưng lại giúp tâm mình "đổi khí", bớt nặng nề, mở ra năng lượng mới cho năm 2026. Bài viết này không phải "bùa phép" đổi đời, mà là vài gợi ý mộc mạc để bạn nhìn lại mình, buông bớt điều cũ và tạo chỗ trống cho may mắn bước vào.

Người mệnh Thủy: Xả xui bằng cách "chốt sổ" và nói lời thật với chính mình

Người mệnh Thủy thường nhạy cảm, hay lo xa, đặc biệt về chuyện tiền bạc. Cuối năm, mệnh Thủy càng dễ rơi vào tình trạng nghĩ nhiều, tiếc nhiều, tự trách mình vì những khoản chi chưa hợp lý. Cách "xả xui" tốt nhất cho bạn không phải là cố quên đi mà là ngồi xuống, mở hết hóa đơn, sao kê hoặc ghi chép trong năm ra và chốt sổ một lần cho rõ.

Hãy dành một buổi chiều yên tĩnh, pha một ấm trà, viết ra các khoản thu – chi, đánh dấu những khoản bạn thấy "lãng phí" nhưng không còn thay đổi được nữa, sau đó tự nhủ: "Chuyện đã qua, coi như học phí". Khi bạn dám nhìn thẳng vào thực tế, nỗi sợ tiền bạc bớt mơ hồ, tâm trí trở nên rõ ràng, đây chính là bước đầu của việc "xả xui". Không cần nghi lễ rườm rà, chỉ cần bạn dám đối diện, dám tha thứ cho chính mình vì những quyết định chưa hoàn hảo.

Người mệnh Thủy cũng nên dọn dẹp góc làm việc, đặc biệt là chỗ đặt laptop, giấy tờ. Sắp xếp lại gọn gàng, bỏ đi những hợp đồng hoặc bản in cũ đã không còn giá trị. Không gian nước nếu có, chẳng hạn chậu cá, bình nước phong thủy, nên được lau chùi sạch sẽ, thay nước mới. Nước trong thì lòng mới nhẹ, đó là cách mệnh Thủy tự "làm mới" năng lượng của mình trước thềm 2026.

Người mệnh Mộc: Dọn nhà, chăm cây, cắt bớt "cành chi tiêu" không cần thiết

Mệnh Mộc gắn với sự sinh trưởng, phát triển, nhưng đôi khi lại vì "ôm đồm" quá nhiều mà thấy tiền bạc bị phân tán, không gom lại được. Cuối năm, người mệnh Mộc rất hợp với việc dọn nhà thật kỹ, nhất là những góc có nhiều đồ đạc cũ, giấy tờ, quần áo ít dùng. Khi dọn, hãy tự hỏi: "Cái này có còn giúp mình tốt hơn trong năm tới không?". Nếu câu trả lời là không, hãy mạnh dạn cho đi, thanh lý hoặc bỏ bớt.

Cũng giống như cây phải tỉa bớt cành lá sâu bệnh mới khỏe, mệnh Mộc cần cắt bớt những khoản chi và mối quan hệ khiến mình kiệt sức. Nếu bạn là người thích trồng cây, hãy chăm lại chậu cây thân gỗ, thân đứng trong nhà. Lau lá cho sạch, thay chậu nếu cây đã bí rễ, thêm một lớp đất mới. Khi nhìn chậu cây xanh trở lại, bạn cũng sẽ cảm thấy hy vọng rõ rệt hơn.

Về tiền bạc, người mệnh Mộc nên chọn một cuốn sổ nhỏ để ghi lại mục tiêu tài chính cho năm 2026: Trả dứt điểm khoản nào, tiết kiệm được bao nhiêu, muốn đầu tư vào điều gì. Viết ra được cũng là một cách "trồng" một cái cây tài chính mới cho chính mình.

Người mệnh Hỏa: Học cách hạ nhiệt, đừng "đốt tiền" vì cảm xúc phút chốc

Người mệnh Hỏa thường nhiệt tình, quyết liệt nhưng cũng dễ bốc đồng, nhất là trong mua sắm. Cuối năm là mùa sale, nếu không cẩn thận, mệnh Hỏa rất dễ vung tay quá trán, để rồi sau đó lại thở dài "năm nay toàn xui". Cách "xả xui" cho mệnh Hỏa không nằm ở việc mua thêm thứ gì, mà là học cách hạ nhiệt. Trước khi chi một khoản lớn, hãy cho mình 24 giờ suy nghĩ.

Trong 24 giờ đó, bạn chỉ cần hỏi: "Thứ này có làm cuộc sống của mình tốt hơn rõ rệt trong năm mới không, hay chỉ là hứng thú nhất thời?". Chỉ riêng việc tạm dừng như vậy cũng đã giúp mệnh Hỏa giảm những quyết định khiến mình hối tiếc. Cuối năm, mệnh Hỏa nên "xả" bớt bằng vận động: dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại những góc lộn xộn, bỏ đi các món đồ hỏng. Khi vận động, mồ hôi thoát ra cũng giống như năng lượng bí bách được giải phóng.

Bạn có thể đốt một chút nến thơm vào buổi tối, tắt bớt điện thoại, ngồi yên một lúc và nghĩ xem, năm nay mình đã cố gắng như thế nào. Tự ghi nhận nỗ lực của chính mình cũng là một cách "xả" cảm giác thất bại, để bước sang 2026 với tâm thế ấm mà không nóng, sáng nhưng không gấp gáp.

Người mệnh Thổ: Sắp lại nền tảng, trả nợ càng rõ càng tốt

Mệnh Thổ tượng trưng cho đất, cho nền tảng vững chắc. Chính vì vậy, điều dễ khiến mệnh Thổ áp lực nhất thường là nợ nần, những chuyện "tồn đọng" chưa giải quyết. Cuối năm, việc đầu tiên mệnh Thổ nên làm để "xả xui tiền bạc" là liệt kê tất cả những khoản nợ: Vay ai, vì chuyện gì, thời hạn ra sao. Có khoản trả được ngay, hãy thanh toán dứt điểm. Có khoản chưa trả ngay được, hãy nói rõ với người cho vay về kế hoạch trả nợ của bạn.

Sự rõ ràng trong tiền bạc giúp mệnh Thổ nhẹ lòng, dù con số vẫn còn đó nhưng tâm thế đã khác: Không lẩn tránh, không mơ hồ. Về không gian sống, người mệnh Thổ nên chú ý khu vực bếp, bàn ăn và nơi cất gạo, thực phẩm khô. Sắp xếp lại, lau sạch, bỏ những thứ đã quá hạn. Gian bếp gọn gàng, đầy đủ, ấm cúng chính là hình ảnh của sự no đủ, là "đất" tốt để tài lộc mọc lên. Buổi tối, bạn có thể dành một ít thời gian ngồi cùng gia đình, nói chuyện về dự định năm mới. Khi cảm thấy mình có chỗ dựa tình cảm, mệnh Thổ cũng vững vàng hơn về tài chính.

Người mệnh Kim: Xả xui bằng cách buông bớt kiểm soát, cho đi một phần thu nhập

Người mệnh Kim thường thích sự rõ ràng, ngăn nắp, đôi khi hơi khắt khe với bản thân. Năm nào tài chính không như kế hoạch, họ rất dễ rơi vào trạng thái thất vọng, tự trách. Cuối năm, điều quan trọng nhất với mệnh Kim không phải là ôm thêm, mà là học cách buông bớt kiểm soát. Hãy chấp nhận một điều rất thật: Không phải năm nào cũng là năm rực rỡ, nhưng năm nào mình cũng có điều để học.

Thay vì cứ ôm chặt tiền và nỗi lo, hãy thử trích một phần nhỏ thu nhập làm việc thiện: Ủng hộ quỹ, mua quà cho người cần hơn mình, hoặc đơn giản là giúp một người xung quanh đang khó khăn. Số tiền có thể không lớn nhưng cảm giác lòng mình mở ra lại rất rõ. Đó cũng là một cách "xả xui" nhẹ nhàng: Cho đi để không tắc lại.

Không gian dành cho mệnh Kim nên được dọn kỹ các bề mặt kim loại: Tay nắm cửa, khung cửa, chân bàn, kệ inox trong bếp. Lau sạch bụi, gỉ sét, chỉnh lại những thứ lỏng lẻo. Kim loại sáng và chắc là hình ảnh biểu trưng cho tài vận thông suốt, công việc trơn tru trong năm 2026.

Dù bạn thuộc mệnh nào, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ hay Kim, thì "xả xui tiền bạc" cuối năm không phải là chờ đợi một nghi lễ thần thánh, mà là dám nhìn lại mình, dám dọn dẹp cả nhà cửa lẫn cảm xúc, dám thay đổi từ những thói quen rất nhỏ. Khi tâm nhẹ, nhà gọn, các mối quan hệ rõ ràng, kế hoạch tài chính minh bạch, bạn đã tự tạo cho mình một lối đi sạch sẽ hơn bước vào năm 2026. Lộc có đến hay không đôi khi không chỉ do "mệnh", mà còn nằm ở lựa chọn của bạn mỗi ngày.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)