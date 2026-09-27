Chia sẻ của một phụ huynh khiến nhiều người ngán ngẩm: Cô giáo thời nay quá khổ, có vậy mà cũng bị đưa lên MXH!

Một bài đăng của phụ huynh trong nhóm chung gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều đáng nói, nội dung bài viết vốn được đăng với mục đích phản ánh giáo viên, nhưng lại khiến nhiều người bất ngờ vì cho rằng yêu cầu dành cho cô giáo là không hợp lý.

Theo nội dung bài đăng, giáo viên thông báo phụ huynh về thời hạn đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh. Do thời điểm đó không có tiền trong tài khoản, phụ huynh đề nghị cô giáo thanh toán trước bằng hình thức quét mã rồi hôm sau sẽ gửi lại tiền mặt. Giáo viên trả lời rằng mình cũng không có tiền trong tài khoản để thực hiện việc này.

Chia sẻ gây tranh cãi

Giáo viên không có nghĩa vụ thanh toán thay cho phụ huynh

Dòng chia sẻ ngắn ngủi sau đó nhận về nhiều bình luận, phần lớn không đồng tình với cách nhìn của phụ huynh. Nhiều người cho rằng giáo viên có trách nhiệm thông báo, nhắc nhở các khoản cần hoàn thành cho học sinh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phải ứng tiền cá nhân để đóng thay.

Nếu phụ huynh chưa thuận tiện thanh toán qua tài khoản, hoàn toàn có thể tìm một phương thức khác phù hợp, thay vì đặt vấn đề giáo viên phải ứng tiền rồi đăng bài phản ánh khi cô từ chối.

Câu chuyện khiến nhiều người liên tưởng đến không ít tình huống tương tự từng xuất hiện trên mạng xã hội, khi một hành động hoặc lời nói rất nhỏ của giáo viên bị đưa lên các hội nhóm với mục đích “bóc phốt”. Trong nhiều trường hợp, sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, chính người đăng bài lại nhận về những phản hồi trái với kỳ vọng ban đầu.

Điều đáng bàn ở đây không nằm ở một khoản tiền hay một lần thanh toán mà là ranh giới giữa trách nhiệm của giáo viên và sự hỗ trợ ngoài trách nhiệm ấy.

Giáo viên có thể nhắc nhở phụ huynh về những khoản cần hoàn thành, hỗ trợ giải đáp thủ tục hoặc hướng dẫn cách thực hiện. Nhưng việc ứng tiền cá nhân cho học sinh lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Giáo viên cũng có những khoản chi tiêu và trách nhiệm tài chính riêng, vì vậy không thể mặc nhiên được xem như người có nghĩa vụ thanh toán thay cho phụ huynh.

Ở chiều ngược lại, phụ huynh cũng có những khó khăn riêng và việc gặp trục trặc trong thanh toán là điều có thể xảy ra. Khi đó, cách giải quyết phù hợp nhất vẫn là trao đổi trực tiếp để tìm phương án, thay vì lập tức đưa sự việc lên mạng xã hội.

Đặc biệt, với những câu chuyện liên quan đến giáo viên, một bài đăng trên mạng có thể nhanh chóng lan truyền trong khi thông tin thường chỉ xuất phát từ một phía. Khi chưa có đầy đủ bối cảnh, việc gắn cho một người những nhận xét tiêu cực có thể tạo ra ảnh hưởng không đáng có đến danh dự và tâm lý của họ.

Mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên vốn đã có không ít áp lực. Giáo viên không chỉ đứng lớp mà còn phải quản lý học sinh, xử lý nhiều công việc hành chính và thường xuyên trao đổi với phụ huynh. Trong khi đó, phụ huynh cũng mong muốn được thông tin đầy đủ và hỗ trợ khi con gặp vấn đề.

Vì thế, điều cần thiết hơn những màn “bóc phốt” là sự rõ ràng về trách nhiệm và thái độ tôn trọng từ cả hai phía. Phụ huynh có thể đặt câu hỏi, phản ánh hoặc đề nghị nhà trường hỗ trợ khi có vấn đề thực sự cần giải quyết. Nhưng không phải mọi điều khiến mình không hài lòng đều cần được đưa lên mạng xã hội.

Đôi khi, giữ lại một câu than phiền và chọn cách trao đổi thẳng thắn với nhau lại là cách đơn giản nhất để một chuyện nhỏ không trở thành một cuộc tranh luận lớn.