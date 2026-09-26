Loạt hình ảnh khiến nhiều phụ huynh hốt hoảng: Dừng ngay cách dạy con sai lầm này trước khi quá muộn!

Mới đây, hình ảnh một phụ huynh Trung Quốc lắp đặt hàng loạt vật sắc nhọn quanh khu vực học tập của con gái để rèn tư thế ngồi đã thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Thiết lập hàng loạt vật sắc nhọn quanh vị trí ngồi học của học sinh

Theo các hình ảnh và đoạn video được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, một học sinh tiểu học đang ngồi làm bài tập tại nhà trong tư thế gần như bất động hoàn toàn. Ở phần dưới chân bàn, phụ huynh trải một tấm thảm cắm chi chít những chiếc đinh ghim kim loại nhọn hoắt hướng thẳng lên trên

Tại khu vực mặt bàn và ghế ngồi, người mẹ gắn một khung nhựa đỡ cằm và trang bị thêm các que tăm nhọn cắm xung quanh, hướng trực tiếp về phía mặt và cổ để ngăn học sinh cúi đầu quá thấp

Trong các bài đăng trên trang cá nhân, phụ huynh này thể hiện sự hài lòng về sáng kiến của mình, khẳng định đây là giải pháp tối ưu giúp con gái loại bỏ hoàn toàn nguy cơ gù lưng và tật cận thị ngay từ những năm đầu cấp tiểu học.

Những hình ảnh gây tranh cãi

Làn sóng phản đối từ cộng đồng mạng và cảnh báo từ giới chuyên môn

Ngay sau khi các nội dung trên được lan truyền, phần lớn người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự không đồng tình, thậm chí chỉ trích gay gắt phương pháp rèn con này

Dưới góc độ y khoa và khoa học vận động, các chuyên gia sức khỏe cho biết giai đoạn tiểu học là thời điểm hệ thống cơ, xương, khớp và dây chằng của trẻ phát triển rất nhanh nhưng chưa hoàn thiện về mặt liên kết. Việc sử dụng các vật sắc nhọn để cưỡng ép cơ thể giữ nguyên một tư thế tĩnh trong thời gian dài không hề mang lại hiệu quả củng cố nhóm cơ lưng hay cải thiện vóc dáng

Ngược lại, trạng thái căng thẳng cơ bắp kéo dài do nơm nớp lo sợ bị đâm trúng có thể dẫn đến hiện tượng co cứng cơ, cản trở lưu thông tuần hoàn máu cục bộ và gây ảnh hưởng xấu tới sự phát triển tự nhiên của cột sống. Liên quan đến tật khúc xạ, các bác sĩ nhãn khoa cũng nhấn mạnh rằng cận thị học đường chủ yếu do trục nhãn cầu dài ra hoặc thói quen điều tiết mắt sai cách trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo, hoàn toàn không thể phòng ngừa bằng các thiết bị cố định cơ học.

Để rèn luyện tư thế ngồi đúng chuẩn và bảo vệ sức khỏe cho học sinh một cách bền vững, các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh nên lựa chọn kích thước bàn ghế đạt chuẩn theo chiều cao của trẻ, đảm bảo hệ thống chiếu sáng học đường đồng đều và hướng dẫn con giữ khoảng cách nhìn an toàn từ 25 đến 30 cm.

Đồng thời, việc nhắc nhở trẻ nghỉ giải lao sau mỗi 30–45 phút học tập và khuyến khích tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời là giải pháp tự nhiên, hiệu quả nhất giúp tăng cường sức bền cột sống và bảo vệ thị lực.