Chỉ với 200.000 đồng gương mặt chị em có thể giảm hẳn bóng dầu trong những ngày hè nhờ những loại phấn phủ này

Shiseido Baby Powder Pressed

Giá: 110.000 đồng

Đây là sản phẩm đến từ hãng mỹ phẩm Shiseido của Nhật Bản. Mặc dù là loại phấn rôm dành cho trẻ em nhưng các chị em đừng vội xem thường sản phẩm Shiseido Baby Powder Pressed này nhé. Vì loại phấn này thỏa mãn các tiêu chí không màu, không mùi, không chì lại kiềm dầu khá ổn. Điều đáng nói là em ấy gần như phù hợp với mọi loại da.

(Ảnh minh họa)



Ưu điểm nổi bật:

- Thành phần tự nhiên, không chứa chất tạo màu, không chì.

- Hạt phấn siêu mịn, thấm hút dầu tốt.

- Phù hợp với mọi loại da.

- Giá thành siêu tiết kiệm

Nhược điểm:

- Vỏ nhựa không được chắc chắn lắm.

- Sản phẩm không kèm gương.

Phấn phủ kiềm dầu Innisfree – no sebum mineral powder

Giá: 130.000 VNĐ

No sebum mineral powder được đánh giá là một trong những best seller của hãng Innisfree (Hàn Quốc) - hãng mỹ phẩm nổi tiếng với những sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, và sản phẩm này cũng không phải là một ngoại lệ.

No sebum mineral powder là phấn phủ dạng bột được chiết xuất từ các khoáng chất tự nhiên của đảo Jeju Hàn Quốc và chiết xuất bạc hà tạo nên cảm giác thư giãn nhẹ dịu cho da, giúp kiểm soát lượng dầu nhờn, mồ hôi một cách tối đa, đồng thời điều chỉnh độ ẩm giúp da trở nên mịn màng trắng sáng. Với độ che phủ hiệu quả, chứa thành phần tự nhiên rất an toàn và lành tính với da, đặc biệt là làn da dễ mẫn cảm với các loại phấn phủ, No sebum mineral powder sẽ là loại phấn phủ cho da dầu tốt nhất mà các cô nàng đang tìm kiếm.

Không chỉ đơn giản là một loại phấn phủ, No sebum mineral powder còn có một vài công dụng khác nữa chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ chẳng hạn như: có thể ngăn mồ hôi vùng da dưới cánh tay, hoặc chữa cháy cho mái tóc ra nhiều dầu và cũng có thể khiến cho đôi chân của bạn trắng trẻo hơn...

(Ảnh minh họa)



Ưu điểm nổi bật:

- Loại phấn này có tone màu trắng trong suốt, lên da không có màu, giúp bạn có làn da sáng nhẹ.

- Nhờ công thức kiểm soát dầu nhờn vượt trội, thế nên No sebum mineral powder có khả năng giữ được lớp makeup lâu trôi đến 24 giờ đồng hồ.

- Đặc biệt, sản phẩm còn có khả năng tạo độ ẩm cân bằng trên da giúp da thông thoáng không bị bí dầu.

Nhược điểm:

- Sản phẩm không kèm gương nên khá bất tiện khi muốn dặm lại.

- Bông phấn hơi nhỏ nên khó thao tác.

Eglips Blur Powder Pact

Giá: 150.000 đồng

Eglips là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm thuộc phân khúc bình dân của Hàn Quốc với các sản phẩm rất đa dạng. Giá cả dễ chịu, được chú trọng cả về chất lượng và hình thức nên các sản phẩm của Eglips khá được lòng các tín đồ mê trang điểm. Eglips Blur Powder Pact là hộp phấn phủ kiềm dầu nổi tiếng của nhãn hàng này. Sản phẩm được biết đến từ các video của Pony với những lời khen giúp da mịn màng, không tì vết.

Sản phẩm này chứa các thành phần chính như bột Talc, Silica giúp hút dầu thừa trên da, lấp đầy và che phủ các khuyết điểm khiến da mềm mịn, khô ráo. Ngoài ra, thạch anh tím và bột ngọc trai chứa trong sản phẩm giúp tạo hiệu ứng tươi tắn, rạng rỡ cho làn da. Chiết xuất hoa oải hương, hương thảo, húng tây, lá bạc hà, lá xô thơm, hoa nhài, lưu ly, cúc la mã giúp làm dịu da.

(Ảnh minh họa)



Ưu điểm nổi bật:



- Thiết kế hộp phấn nhỏ gọn, thanh lịch.

- Có tới 4 tông màu để lựa chọn.

- Hạt phấn nhỏ mịn, che phủ lỗ chân lông và khuyết điểm tốt và tự nhiên, cho làn da mịn màng mà không quá nặng mặt.

- Có hiệu ứng bắt sáng nhẹ, kiềm dầu khá tốt trong môi trường khô ráo.

- Sản phẩm có kèm gương, bông phấn tiện dụng.

- Giá thành dễ chịu và dùng được lâu.

Nhược điểm:

- Khả năng kiềm dầu không cao trong môi trường nắng nóng hay đổ mồ hôi nhiều.

Phấn phủ kiềm dầu Rimmel London Stay Matte Pressed Powder

Giá: 159.000 VNĐ

Là loại phấn phủ đến từ Anh quốc, Rimmel London Stay Matte Pressed Powder luôn chiếm trọn niềm tin của những cô nàng da dầu bởi khả năng điều tiết lượng dầu thừa một cách hiệu quả.

Với thành phần khoáng tự nhiên vô cùng lành tính cùng kết cấu hạt phấn tơi, mềm và mịn dễ dàng tán lên da, nó sẽ giúp hấp thụ dầu trên da để gương mặt không bị bóng nhờn, đồng thời se khít lỗ chân lông và nếp nhăn. Từ những điều này, ta có thể thấy rằng Rimmel London Stay Matte Pressed Powder hoàn toàn có đủ khả năng giúp bạn đập tan nỗi lo về da dầu, để từ đó mang đến một làn da mịn màng, không bóng nhờn, không rít, cho bạn xinh lung linh mà có cảm giác như không hề trang điểm.

(Ảnh minh họa)



Đặc biệt, phấn phủ kiềm dầu Rimmel London Stay Matte Pressed Powder còn được rất nhiều các bác sĩ da liễu khuyên dùng vì rất an toàn cho loại da kể cả da nhạy cảm nhất. Rimmel London Stay Matte Pressed Powder có 6 tone màu để chị em lựa chọn:

Pink Blosson – Hồng nhạt

Silky Beige – Màu be trung bình

Peach Glow – Màu da, giúp giữ tone lớp nền

Sandstorm – Màu be sáng

Warm Beige – Màu nude

Transparent – Màu sáng

Ưu điểm nổi bật:

-Lớp phủ hoàn hảo với khả năng điều tiết lượng dầu thừa đến 5 giờ.

- Lỗ chân lông được se nhỏ lại, các nếp nhăn sẽ mờ đi giúp khuôn mặt trông thật sự mịn màng.

- Sản phẩm màu Transparent đánh lên gần như trong suốt, ăn vào da trông rất tự nhiên.

- Thích hợp cho cả những loại da nhạy cảm, đặc biệt là da dầu và da mụn.

Nhược điểm:

- Bao bì không chắc chắn, dễ bung, rơi vỡ nắp, khó bảo quản hoặc đem theo.

- Sản phẩm không kèm gương hay mút phấn.

Phấn phủ nén kiềm dầu Face it oil cut powder pact

Giá: 200.000 VNĐ

Nằm trong bộ mỹ phẩm trang điểm cho da dầu của hãng The Face Shop, Face it Oil Cut Powder Pact được xem là bước hoàn thiện cuối cùng để có lớp nền trắng sáng, mịn màng như lụa.

Đây là loại phấn phủ cho da dầu và da hỗn hợp, với cấu trúc hạt siêu mịn, giúp kiểm soát lượng dầu một cách hiệu quả. Ngoài ra sản phẩm này còn bổ sung nước và dưỡng chất cần thiết cho da, từ đó giữ bề mặt da luôn khô thoáng và không bị bóng nhờn, bởi thế mà Face it Oil Cut Powder Pact được biết đến như một sản phẩm vừa có tác dụng trang điểm mà lại vừa có tác dụng dưỡng da. Với độ che phủ nhẹ nhàng, Face it Oil Cut Powder Pact mang đến một lớp phấn mỏng mịn, tự nhiên như không hề trang điểm.

(Ảnh minh họa)



Ưu điểm nổi bật:

- Sản phẩm với cấu trúc hạt siêu mịn ,giúp kiểm soát lượng dầu vượt trội.

- Độ che phủ nhẹ nhàng, mang đến một lớp phấn mỏng mịn tự nhiên như không hề trang điểm.

- Bổ sung nước và dưỡng chất cần thiết cho da, giữ cho bề mặt da luôn khô thoáng và không bị bóng nhờn.

Nhược điểm:

- Khả năng che phủ chỉ ở mức nhẹ nhàng, không cao.