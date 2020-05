Chỉ chưa đến 30k cho những miếng mặt nạ này chị em có thể lại dịu da mặt ngay lập tức sau khi đi ngoài nắng về

Cái nắng mùa hè khiến ai cũng khó chịu, nhưng ngồi quạt hay điều hòa thì chỉ mát cơ thể bên ngoài không thể làm dịu làn da bỏng rát của các chị em. Vậy hãy thử sử dụng những loại mặt nạ giấy chỉ dưới 30.000 đồng này để làm mát ngay tức khắc, đồng thời còn cung cấp những dưỡng chất tuyệt vời “cứu cánh” cho da mặt các chị em mùa hè này!

Banobagi Vita Genic Jelly Mask

Giá: 25.000 đồng/miếng

Banobagi Vita Genic Jelly Mask là một loại sản phẩm mặt nạ giấy đến từ Hàn Quốc. Mặt nạ đã kết hợp hoàn hảo giữa mặt nạ giấy với gel chứa nhiều loại dưỡng chất tốt cho da như: Vitamin A, B, C, E... Sản phẩm không chỉ mang đến sự căng mọng, tươi trẻ cho làn da mà còn cung cấp độ ẩm tối đa, giúp da chống chọi với nhiệt độ cao trong ngày hè đầy nắng. Loại mặt nạ cotton mềm, mỏng và dễ dàng ôm sát khuôn mặt nên đảm bảo việc chăm sóc da tối ưu nhất.

Công dụng làm dịu, dưỡng ẩm tuyệt vời của Banobagi Vita Genic Jelly Mask giúp làn da thay đổi tích cực trông thấy!

Quality First All In One Face Sheet Mask

Giá: 20.000 đồng/miếng

Mặt nạ giấy Quality First All In One Sheet Mask đến từ Nhật Bản, được nhận giải thưởng danh giá Cosme no.1 tại thị trường Nhật Bản, được tin dùng bởi kết cấu mặt nạ mỏng nhẹ và chứa nhiều tinh chất bên trong, không gây dính hay bí da. Sau khi đắp xong da bạn sẽ có cảm giác mịn màng với khả năng dưỡng ẩm tối ưu, cung cấp nước cho da một cách tốt nhất, đánh bật cái nắng oi bức của mùa hè. Đặc biệt đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho làn da mụn.

Sản phẩm không chỉ có khả năng dưỡng ẩm tối ưu nhờ thành phần dưỡng ẩm 35 loại mà còn cung cấp nước cho da rất tốt. Nên mặt nạ này không ngại gì thời tiết khô nóng làm tổn tại cho da.

Naruko Rose & Botanic HA Aqua Cubic Hydrating Mask EX

Giá: 24.000 đồng/miếng, 199.000 đồng/hộp 10 miếng

Naruko không chỉ phổ biến với mặt nạ giấy Tràm Trà mà còn nổi tiếng với Naruko Rose & Botanic HA Aqua Cubic Hydrating Mask EX với công dụng cấp ẩm là làm dịu da tuyệt vời, phù hợp xoa dịu cái nắng ngày hè. Với thành phần chưa chiết xuất hoa hồng và Hyaluronic Acid có tác dụng cấp nước cho da, giữ da luôn căng mướt, mịn màng. Chiết xuất hoa hồng hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào khỏe mạnh, xoa dịu các vết thương tổn, như cháy nắng, và tăng cường sức đề kháng cho da. Đồng thời kết hợp với ceramides (tăng cường sức khỏe tế bào), adenosine (làm dịu da), panthenol (pro-vitamin B cấp ẩm),... sẽ giúp da cải thiện rõ rệt và khỏe mạnh về lâu dài, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa da.

Sản phẩm được dệt từ sợi lụa plantinum có tác dụng phục hồi và giúp da hấp thụ dưỡng chất tốt nhất. Vì vậy, các chị em mẫn cảm hoặc bị dị ứng với lông vũ nên cẩn trọng xem xét kỹ lưỡng trước khi sử dụng sản phẩm.

The Face Shop Real Nature Face Mask

Giá: 25.000 đồng/miếng

The Face Shop là một trong những thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu tại Hàn Quốc, được giới trẻ yêu thích. Mặt nạ giấy The Face Shop Real Nature Face Mask với chiết xuất từ các loại trái cây thiên nhiên, lành tính giúp nuôi dưỡng làn da trắng sáng, mềm mịn như da em bé. Mặt nạ cung cấp độ ẩm, cảm nhận sự ẩm mượt ngay sau khi sử dụng.

Mặt Nạ Real Nature Mask Sheet là sản phẩm mặt nạ dạng miếng cotton.

Với hiệu quả cao, tiện lợi, dễ sử dụng nên The Face Shop Real Nature Face Mask vẫn luôn được đông đảo các chị em tin tưởng lựa chọn.

Innisfree My Real Squeeze Mask Green Tea

Giá: 27.000 đồng/miếng

Mặt nạ giấy của Innisfree đã quá đình đám trong nhiều năm nay, nhưng có thể nói loại chiết xuất từ trà xanh đem lại cảm giác dễ chịu, mát da và tái tạo làn da tốt nhất cho mùa hè.

Trà xanh vốn chứa các chất như polyphenol, catechin chống oxy hóa, ngăn ngừa tác hại của các tia UV, bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời. Chính vì thế, sau khi sử dụng em mặt nạ này, da mặt sẽ được loại bỏ lượng dầu thừa trên mặt và da trở nên sáng lên trông thấy.

Chiết xuất từ Trà Xanh giúp kháng khuẩn, tăng đề kháng cho da, giúp tránh những tác nhân gây mụn, cung cấp nước vào sâu trong da; chống oxy hóa, kháng viêm, giúp giảm các bệnh về da do tia cực tím gây ra.

Tác dụng làm dịu và tái tạo của Innisfree My Real Squeeze Mask Green Tea đã được chứng thực trên làn da của nhiều chị em.