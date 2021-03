Chỉ với 2 nguyên liệu này các chị em hoàn toàn có thể làm được bánh mì bằng nồi chiên không dầu cực dễ dàng

Self Rising Flour còn được gọi là bột bánh mì. Thành phần của Self Rising Flour đã bao gồm bột mì, bột nở, muối nên khi dùng loại bột này để làm bánh thì không cần cho thêm muối hay bột nở nữa. Self Rising Flour phù hợp để làm các loại bánh thông dụng như bánh mì, bánh quy,…

Các chị em có thể mua loại bột này tại các cửa hàng chuyên bán đồ làm bánh.